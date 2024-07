Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van België

Winnaars:

Wie na de Grand Prix van Bahrein had gezegd dat Mercedes drie en Lewis Hamilton twee overwinningen achter hun namen zouden hebben bij het ingaan van de zomerstop, was compleet voor gek verklaard. De eerste Mercedes-coureur werd in het Midden-Oosten nog op 46 seconden gereden door Max Verstappen, hetgeen alles zegt over de progressie die er in Brackley is gemaakt. De winst in Spa is bovendien een enorme ommekeer ten opzichte van afgelopen vrijdag, toen Mercedes veel topsnelheid tekortkwam (zat niet allemaal in de motorstanden) en beide coureurs zeer ontevreden waren over de balans. Teruggaan naar een oudere vloer en de set-up over een compleet andere boeg gooien bleken het ei van Columbus te zijn in de Belgische Ardennen, waardoor Toto Wolff terecht concludeerde: "Op beide strategieën hadden we een auto die het snelst was." Hij heeft een punt, aangezien George Russell met een éénstopper als eerste over de meet kwam en Hamilton de rapste bleek van de mannen met twee pitstops. Diezelfde Hamilton was na afloop trouwens nogal gefrustreerd - "ik had iedere stint nog genoeg rubber over, maar het team bleef me maar naar binnen halen..." - al staat hij aan het eind van de rit toch 'gewoon' met F1-overwinning nummer 105 in handen.

Na zijn zege in Hongarije heeft Oscar Piastri in Spa-Francorchamps opnieuw een bokaal in de wacht gesleept. Teambaas Andrea Stella toonde zich na afloop wat kritisch door te stellen dat het doorschieten van Piastri bij zijn laatste pitstop 'kostbaar' is geweest in de strijd om de overwinning, al verdient de Australiër vooral lof. Zo bleef hij in tegenstelling tot Lando Norris foutloos in de openingsronde, was zijn race pace goed en liet hij een prachtige inhaalactie op Charles Leclerc in Les Combes zien. Inhalen ging zondag nagenoeg niet doordat vuile lucht weer een enorm probleem in de Formule 1 is en de DRS-zone op Kemmel Straight met 75 meter is ingekort, maar Piastri tekende in ieder geval voor de mooiste inhaalactie van de dag. Na afloop toonde Red Bull-topadviseur Helmut Marko zich eveneens onder de indruk van Piastri, door te benadrukken dat hij in zijn tweede F1-seizoen al de mentaal sterkere McLaren-coureur lijkt, sterker dan Norris. Alhoewel dat laatste wat kort door de bocht is, onderstreept de stoïcijnse Piastri wel meer en meer dat hij een klant is om rekening mee te houden - zeker op langere termijn.

Voor het laatste stekje bij de winnaars komen zowel Charles Leclerc als Fernando Alonso in aanmerking. Eerstgenoemde was na afloop nogal teleurgesteld doordat Ferrari simpelweg snelheid tekortkwam. De Scuderia is qua pure pace momenteel het vierde team en daardoor mag Leclerc best tevreden zijn met zijn eigen prestaties: met P2 in de kwalificatie (uiteindelijk pole door de gridstraf van Verstappen) en na het wegvallen van Russell een podium in de Grand Prix is het gewoon maximaliseren geweest. Toch gaat de voorkeur ditmaal uit naar Alonso. Het is door alle tumult een beetje onder de radar gebleven, maar ook hij heeft een éénstopper tot een goed einde gebracht. De 43-jarige Spanjaard ging in ronde 14 al naar de harde band en reed de race daarop uit. "We lagen twaalfde op de harde band en zaten eigenlijk te wachten op een safety car. Toen die niet kwam, hebben we elf ronden voor het einde gezegd 'laten we de race maar uitrijden op deze set'." Het onderstreept dat Alonso deze kwaliteiten ondanks zijn leeftijd nog altijd bezit: ook Aston Martin komt (veel) snelheid tekort, maar als er op strategisch vlak iets bijzonder wordt gevraagd, dan kan de ervaren kracht nog altijd leveren - net als Scott Dixon in IndyCar trouwens.

Verliezers:

Waar George Russell zijn geluk na het tactische huzarenstukje niet op kon, ging er enkele uren later een streep door zijn naam. De auto onder het minimumgewicht en dus weg overwinning. Bij de eerste weging was de W15 exact de voorgeschreven 798 kilogram, maar toen had Mercedes nog brandstof in de tank gelaten. De FIA viel echter niet om de tuin te leiden en bij daaropvolgende wegingen met een lege tank was de uitkomst iedere keer hetzelfde: 796.5 kilo. Anderhalve kilogram te weinig en dus ging de zaak van de technisch afgevaardigde naar de stewards. Daar is het vervolgens nogal zwart-wit gebleken, een gevalletje je bent zwanger of je bent het niet. Bij technische overtredingen valt er doorgaans niets tegenin te brengen en ditmaal bleek dat niet anders. Mercedes erkende in de stewardsruimte meteen 'een fout' te hebben gemaakt, al kon het team nog niet vertellen wat die fout precies inhield. Afgaande op de eerste signalen lijkt het met twee zaken te maken te hebben: door de éénstopper zat er aan de meet minder rubber op de banden dan dat Mercedes vooraf had verwacht en door het gebrek aan een uitloopronde in Spa-Francorchamps vielen er ook geen marbles meer op te pikken om het gewicht op te krikken. Bandenleverancier Pirelli laat weten dat beide dingen tezamen in theorie best de anderhalve kilo kunnen verklaren, hetgeen immers minder dan vierhonderd gram per band is.

De grootste verliezer van het weekend luistert waarschijnlijk naar de naam Sergio Pérez. Na een goede inhaalrace in Hongarije kreeg hij in België een uitgelezen kans om zichzelf voorafgaand aan het cruciale evaluatiemoment een goede dienst te bewijzen: starten op de eerste rij, de McLarens erachter en teamgenoot Verstappen buiten de top-tien. In werkelijkheid is het een pijnlijke vertoning geworden. In een stevig potje racen zonder safety cars en met alle coureurs van de vier topteams bij de eerste acht, is hij de minste gebleken. In iedere fase van de race kwam hij wat snelheid tekort. Marko liet na afloop weten dat Pérez tijdens zijn laatste stint 'compleet is ingestort', al lag dat volgens de Mexicaan aan een pitstop die te vroeg was. Dat laatste klopt met de kennis van nu wel, maar neemt niet weg dat Pérez te weinig heeft gebracht. Van twee naar - aan de finish - acht is niet goed genoeg en bovendien kon hij Verstappen niet van dienst zijn. Het moment dat hij de Nederlander voorbij liet en Norris er meteen achter zat, was in dat opzicht veelzeggend. Zeker met de vuile lucht als een belangrijke factor was het voor Red Bull welkom geweest als Pérez de McLaren kon ophouden. In realiteit fietste Norris er bij de eerste gelegenheid met speels gemak om toe. Het valt zeer te bezien of de alternatieven die Red Bull heeft beter zijn, maar de situatie is in ieder geval compleet anders dan dat Checo na afloop deed vermoeden - waar hij in het persrondje enigszins deed alsof zijn neus bloedt en er niets aan de hand is. Dat laatste is er natuurlijk wel, waardoor de zomerstop voor hem spannend belooft te worden.

Lando Norris mag worden aangeduid als de laatste verliezer van het weekend. Met WK-leider Verstappen op P11, een McLaren-auto die volledig was afgesteld voor het droge en de vele snelle bochten van Spa die de MCL38 zouden moeten liggen, had de Grand Prix van België een mooie zondagmiddag moeten worden. Dit was (weer) een perfecte gelegenheid om punten in te lopen op Verstappen. Des te teleurstellender is het voor Norris dat hij er onderaan de streep twee heeft verloren ten opzichte van de Red Bull-coureur. Na afloop baalde de runner-up uit de WK-stand als een stekker, "vooral van die domme fouten", zo voegde hij zelfbewust toe. Ditmaal ging het mis in de eerste bocht, toen Norris bij het uitkomen van La Source even in het grind kwam. "Ik wilde ruimte aan de binnenkant laten, maar heb het verkeerd ingeschat." Norris overkwam daarna wat Verstappen in Hongarije gebeurde: een undercut om de oren krijgen en vervolgens met meer snelheid vastzitten in vuile lucht. Het is een gemiste kans en dat is bij de combinatie Norris-McLaren sowieso hét patroon van de voorbije weken: de auto is zonder twijfel bliksemsnel, maar de uitvoering op vele momenten nog niet goed genoeg om het rijderskampioenschap echt weer spannend te maken.

Video: De Grand Prix van België geanalyseerd in de nieuwe F1-update