Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Winnaars:

Sergio Perez kan als eerste F1-coureur in de geschiedenisboekjes worden genoteerd als meervoudig winnaar in Baku. De Mexicaan heeft de teller op twee staan, al grapte hij zelf tijdens de persconferentie: "Ho ho, tweeënhalf met die sprintrace erbij!" Hoe dan ook, Perez heeft zijn reputatie als straatvechter weer waargemaakt en verdient lof voor beide races. Zondag kreeg hij de leiding natuurlijk in de schoot geworpen door die ongelukkig getimede pitstop van Max Verstappen, maar daarna bleef hij ijzig koel en gaf hij op een kus tegen de muur na geen krimp meer. Volgens Verstappen had Perez de instellingen – waaronder engine braking, differentieel, rembalans – ook beter voor elkaar dan hijzelf, al is het totaalplaatje van Perez weer ijzersterk gebleken op dit stratencircuit. De Mexicaan heeft zijn achterstand in het WK verkleind tot zes punten, al hoort daar wel een kleine voetnoot bij. Die kwam van Verstappen zelf en luidt dat we tot dusver vooral 'start-stop circuits' hebben gehad en het beeld op vloeiendere, meer reguliere banen anders kan zijn. Het gaat hier echter puur om Baku en daar verdient Perez simpelweg een grote pluim voor.

Hij had niet hetzelfde wapentuig als de Red Bull-mannen, maar heeft absoluut het maximale gehaald uit wat hij ter beschikking had. Het gaat natuurlijk over Charles Leclerc. De Monegask onderstreepte zijn klasse over één ronde – zeker op dit circuit – door tweemaal pole te pakken, al telt er natuurlijk maar eentje voor de statistieken. Het is al de vierde kwalificatie op rij in Baku die Leclerc als snelste man afsluit en dat is natuurlijk geen toeval. Het contrast met Sainz zegt iets, ook over diens set-up onder parc fermé trouwens, en was tijdens de races ook zichtbaar. Tijdens die races heeft Leclerc ook laten zien slim te zijn en snel te kunnen schakelen. Zo trapte hij tijdens de sprintrace met name in het begin stevig door, maar gingen zijn banden er richting het einde aan. Leclerc hield dat zondag in het achterhoofd, toen hij aan het begin van de tweede stint juist inhield en wat rubber overhield voor de slotfase. "Ik wist namelijk dat Fernando aan het einde snel zou zijn." Het is afgelopen weekend dus gogme gecombineerd met pure snelheid gebleken. Achter het dominante Red Bull is dat maximaal goed voor P3 en precies die plek heeft Leclerc zondag in de wacht gesleept. Ferrari's eerste podium van het jaar en vooral een verdiend podium voor Leclerc.

Over gogme gesproken, de man die het zondag bij uitstek toonde, is natuurlijk Fernando Alonso. Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda en McLaren (goed werkende updates in een sprintweekend) verdienen in de kantlijn ook wel een compliment, maar de voorkeur gaat uit naar de geslepen Spanjaard. Alonso liet andermaal zien schijfruimte over te hebben tijdens het rijden. Eerst liet hij achter Hamilton aan het team weten dat Lance Stroll en hijzelf rustig konden blijven zitten, aangezien hij al graining op de achterbanden van de Mercedes zag. Hamilton kwam ook daadwerkelijk eerder naar binnen, waarmee Alonso het gelijk aan zijn zijde kreeg. Later deelde hij zijn rembalans-instellingen met Stroll. Het geeft natuurlijk aan dat je de teamgenoot in de zak hebt, anders doe je zoiets niet, maar het is wel veelzeggend dat Alonso er überhaupt aan denkt. Dat hij het werk op de baan ook nog niet verleerd is, toonde Alonso met een fraaie inhaalactie op landgenoot Sainz, op een plek waar die hem duidelijk niet verwachtte. Het Baku City Circuit is misschien niet de beste baan voor Aston Martin gebleken en het DRS-probleem hielp ook niet, maar Alonso heeft zich wel weer van zijn beste kant laten zien.

Verliezers:

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Alpine. De uitspraak 'from bad to worse' leek afgelopen weekend naadloos van toepassing op de brigade van Otmar Szafnauer. Alpine bracht net als McLaren een groot updatepakket mee naar de Kaspische Zee met onder meer een nieuwe vloer, maar kon er in tegenstelling tot de Britten niet de vruchten van plukken. De malaise begon al in de enige training, die dus nog belangrijker was dan normaal, op het moment dat de auto van Pierre Gasly vlam vatte. Monteurs hebben in allerijl de motor vervangen en de schade gerepareerd, maar al dat harde werk werd tenietgedaan toen Gasly in de kwalificatie de muur raakte en vroegtijdig klaar was. Om de rampspoed helemaal compleet te maken, moest Alpine de parc fermé-regels overtreden met de auto van Esteban Ocon en moest die tweemaal vanuit de pitstraat komen, waar het aan het eind van de race trouwens bijna misging. Geen wonder dus dat het team puntloos is gebleven en de updates nog niet op waarde heeft kunnen schatten. Een schoolvoorbeeld van een rampzalig weekend.

Dat laatste valt één op één te kopiëren voor Nyck de Vries. Ook hij beleefde in Azerbeidzjan een weekend om rap te vergeten. Het ging eigenlijk op alle mogelijke manieren mis en dat terwijl de eerste training nog zo veelbelovend was. In de kwalificatie op vrijdag crashte De Vries stevig in bocht 3, waarbij de nieuwe voorvleugel vastzat in de TecPro-afzetting. Een dag later deed hij bij een momentje in bocht 3 wat vrijdag ook beter was geweest – rechtdoor schieten en niet proberen de bocht te halen – al was zijn klassering hetzelfde. Ditmaal was P20 te danken aan een harde klap van Logan Sargeant en dus een rode vlag op een ongelukkig moment. Later die dag zou het too close for comfort worden met teamgenoot Yuki Tsunoda in de sprintrace, waarvoor De Vries zijn excuses heeft aangeboden. Het weekend is in zekere zin in stijl afgesloten met een nieuwe crash en derhalve een vroegtijdig einde op zondag. De Vries stak de hand volledig in eigen boezem en kon logischerwijs ook niet veel anders doen. Slotsom is dat het off-weekend op een slecht moment is gekomen. Zo maakte AlphaTauri met dank aan updates die de luchtweerstand verminderden een beduidend betere indruk dan voor de break. De Vries koopt er echter weinig voor, al valt om nog positief te eindigen ook de andere kant op te redeneren: het beeld van AT04 belooft wel beterschap voor wat komt en gelukkig voor De Vries volgt de kans op sportieve revanche al bijzonder rap.

Voor de afsluitende plek bij de verliezers zouden naast de kijkers vanwege de amusementswaarde ook Sainz en Sargeant in aanmerking kunnen komen. De keuze is echter gevallen op Alfa Romeo, dat ook een zeer pover weekend achter de rug heeft. In de sprintkwalificatie sneuvelden beide auto's al in het eerste gedeelte en de races verliepen niet veel beter. Zondag was Zhou Guanyu halverwege al ridder te voet en kon Valtteri Bottas de kastanjes ook niet uit het vuur halen. De Fin verloor vijf posities in de openingsronde door een tik, waarbij hij ook enige schade opliep. Daarna ging het eigenlijk voor geen meter. De balans klopte niet en Bottas ging rap door de banden heen, met in totaal drie pitstops tot gevolg. Een puntenfinish heeft er voor Alfa geen moment ingezeten dit weekend en sowieso is de seizoensstart van de Sauber-formatie een stuk kleurlozer dan een jaar geleden. Het is natuurlijk nog vroeg en ze mogen het tegendeel bewijzen, maar Alfa lijkt dit jaar geen noemenswaardige stap te hebben gezet. Het is met de inbreng van Audi op komst niet per definitie de bedoeling...

