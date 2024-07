Winnaars

Natuurlijk kreeg hij de overwinning op de Red Bull Ring in de schoot geworpen, maar dat neemt niet weg dat George Russell zichzelf in een positie had gebracht om optimaal te kunnen profiteren van de botsing van Max Verstappen en Lando Norris. In de sprintkwalificatie en de sprintrace eindigde de Mercedes-coureur achter Verstappen en beide McLarens op de vierde plek, om in de kwalificatie voor de Grand Prix de derde plek veilig te stellen. Het tempo van de twee vooraan was Russell op zondag te machtig, maar hij pakte het gegeven cadeautje vervolgens keurig uit door de oprukkende Oscar Piastri voor te blijven. Twee races nadat hij zijn eigen glazen nog ingooide door fouten te maken in de strijd om de zege in de GP van Canada wist de coureur uit King's Lynn alsnog zijn tweede F1-zege te boeken - waarbij hij ook even zijn tanden liet zien na een ongewenst bericht van teambaas Toto Wolff via de boordradio. In het kampioenschap lijkt Russell ondanks zijn zege geen hoofdrol te kunnen spelen, maar als hij de vorm van de laatste tijd kan vasthouden, bewijst hij Mercedes mogelijk wel dat de toekomst van het team niet alleen bij Andrea Kimi Antonelli ligt.

Na een solide seizoensstart met vier puntenfinishes in de eerste zes Grands Prix volgden vier puntloze weekenden voor Haas F1 Team. De Amerikaanse formatie kon in Oostenrijk wel een goed resultaat gebruiken en precies dat lukte ook. In een weekend waarin RB F1 Team - de voornaamste concurrent in de strijd om de zesde plek bij de constructeurs - alleen met Daniel Ricciardo punten kon scoren, zetten Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hun beste beentje voor. In Spielberg bei Knittelfeld werd niet gescoord in de sprintrace, maar op zondag maakten de Haas-rijders een sterke indruk. Hülkenberg wist zijn negende startpositie om te zetten in een knappe zesde plek aan de finish, onder meer door de Red Bull van Sergio Pérez achter zich te houden. Teamgenoot Magnussen eindigde achter de Mexicaan als achtste, wat Haas in totaal twaalf broodnodige punten opleverde - precies evenveel als het puntentotaal over heel 2023. De renstal blijft zevende in de tussenstand, maar de jacht op RB F1 en de zesde positie is opnieuw geopend.

Voorafgaand aan de Canadese GP stond de druk bij Daniel Ricciardo er vol op. Hij werd volledig overvleugeld door teamgenoot Yuki Tsunoda en er werd gesproken over een vroegtijdig vertrek bij RB F1 Team. De weg omhoog werd vervolgens gevonden door de goedlachse Australiër, die in Canada al punten scoorde met een achtste plek. Na een puntloze Spaanse GP wist Ricciardo zich op de Red Bull Ring net niet te plaatsen voor Q3, maar op zondag reed hij een solide race om met de negende plek twee punten uit het vuur te slepen. Bovendien rekende hij opnieuw af met Tsunoda, die voor het derde raceweekend op rij geen punten scoorde. Het valt natuurlijk te betwijfelen of de recente stijgende lijn genoeg is voor Ricciardo om een contractverlenging af te dwingen - zeker met Liam Lawson in de wachtkamer binnen de gelederen van Red Bull - maar het laat in ieder geval zien dat hij niet van plan is om het seizoen als een nachtkaars uit te laten gaan.

Een dubbele puntenfinish voor Haas F1, dat weer inloopt op RB F1 Team.

Verliezers

Opnieuw had hij de snelheid om een F1-race te winnen, maar niet voor het eerst slaagde Lando Norris daar niet in. Op de Red Bull Ring moest hij zaterdag al toezien hoe Max Verstappen met de sprintzege en de pole-position aan de haal ging, waarna de Nederlander vroeg in de Grand Prix van Oostenrijk al een voorsprong pakte. Mede door een langzame laatste pitstop kwam Norris weer terug in de strijd om de overwinning, wat tot een prachtig gevecht leidde - totdat het in tranen eindigde. Hoewel Verstappen bij de botsing wellicht iets meer schuld droeg dan de McLaren-coureur, krijgt de Brit uiteindelijk een plekje bij de verliezers. Waarom? Norris reed te hard door op zijn lekke band, waardoor slierten rubber voor grote schade aan zijn MCL38 zorgden en hij uitviel. Verstappen eindigde ondanks zijn straf nog als vijfde en liep zodoende weer tien punten uit in de titelstrijd. Qua snelheid heeft Norris alle ingrediënten in huis om vaker races te winnen, maar dan moet hij zichzelf niet onnodig in de problemen brengen. In Oostenrijk deed hij dat wel door de buitenkant te kiezen in bocht 3.

Waar Norris in Oostenrijk in ieder geval nog de snelheid had om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen, gold dat absoluut niet voor de nummer drie in het kampioenschap: Charles Leclerc. Sinds de recente upgrades kampt Ferrari met een stuiterende SF-24 in met name de snelle delen van circuits en dat bleek ook op de Red Bull Ring weer. Sainz ging daar nog heel behoorlijk mee om door op zondag een podium te behalen - al profiteerde hij daarbij ook van de veelbesproken botsing tussen Norris en Verstappen - maar Leclerc had het een stuk lastiger. In de sprintrace zat er niet meer in dan een magere zevende plaats, waarna de Grand Prix nog rampzaliger verliep. Door een botsing met Oscar Piastri moest de Monegask na de openingsronde al binnenkomen voor een nieuwe voorvleugel, iets wat hij niet meer te boven zou komen. Aan de finish resteerden slechts de elfde plaats en nul punten voor Leclerc, die daarmee een kans liet glippen om in te lopen Verstappen en Norris.

Het laatste plekje in de kolom met verliezers is weggelegd voor Fernando Alonso. Natuurlijk heeft de tweevoudig wereldkampioen te maken met een lastige Aston Martin-bolide, die niet meer de snelheid heeft uit de eerste fase van het seizoen. Tegelijkertijd wist Alonso tijdens het raceweekend in Oostenrijk geen moment te overtuigen. Teamgenoot Lance Stroll - die zeker niet als hoogvlieger te boek staat - was hem in de sprintkwalificatie en de sprintrace al de baas, waarna de Spanjaard in de kwalificatie de betere van de twee bleek. Op zondag kwam dat er echter helemaal niet uit. Een botsing met Zhou Guanyu leverde Alonso een tijdstraf op, waarna hij laat in de race nog een derde pitstop maakte. Daardoor kon hij weliswaar de snelste ronde rijden, maar op de achttiende positie leverde dat geen punt op. Bovendien eindigde hij ver achter Stroll, die eveneens puntloos bleef. In de laatste vijf races scoorde Alonso slechts eenmaal punten, er moet dus weer een schepje bovenop.

Lando Norris viel uit na de botsing met Max Verstappen. Had hij qua positionering beter moeten weten?

Video: De hoogtepunten van de Oostenrijkse Grand Prix