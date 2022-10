Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Japan

Winnaars:

Wie anders dan Max Verstappen staat op het eerste plekje in de kolom met winnaars van de Japanse Grand Prix. Nadat het in Singapore nog niet lukte om het matchpoint te benutten, was het bij de tweede kans in Japan wél raak. Verstappen begon het weekend door op zaterdag op het droge pole-position te pakken, waarna op zondag zijn geduld op de proef werd gesteld. Bij de start sloeg de Red Bull-coureur de aanval van Charles Leclerc af, om na twee ronden te zien dat de race voor ruim twee uur werd onderbroken. Die pauze deerde hem echter niet, want in de resterende veertig minuten liet Verstappen zien waarom hij in Suzuka al op de drempel van de wereldtitel stond. Op een langzaam opdrogende baan bleef hij foutloos liep hij maar liefst 27 seconden uit op de achtervolgers, het grootste verschil tussen winnaar en nummer twee ooit tijdens een F1-race op Suzuka. Even was er verwarring over de puntentelling, maar de tijdstraf die Leclerc van P2 naar P3 liet zakken betekende dat Verstappen zijn tweede wereldtitel op rij toch met nog vier races te gaan binnen heeft. Zonder enige druk kan Verstappen dus gaan genieten van het restant van het seizoen.

Die druk is er nog wel bij Alpine, dat met McLaren strijdt om de vierde plek in het kampioenschap voor constructeurs. Vorige week had het team nog een rampzalige GP van Singapore met een dubbele uitvalbeurt, maar in Suzuka sloeg het keihard terug door uitstekend te presteren. Zowel in de regen op vrijdag als tijdens de droge kwalificatie bleek de A522 snel en op zondag bleken dat geen uitschieters. Met name Esteban Ocon maakte een uitstekende indruk door zich naar de vijfde startpositie te trainen, om daarna in de race de druk en aanvallen van Lewis Hamilton te weerstaan. Het resulteerde in de vierde plek - zijn beste uitslag van het seizoen - en twaalf belangrijke punten in het kampioenschap voor constructeurs. Fernando Alonso voegde daar nog zes puntjes aan toe met zijn zevende plek, al moest hij daar hard voor werken. Als een van de weinige coureurs maakte de Spanjaard nog een tweede pitstop, waarna hij zich in de slotfase van de race terug moest knokken naar de punten. Na een fotofinish met Sebastian Vettel werd het uiteindelijk P7 voor Alonso, maar Alpine zal blij zijn dat het goed heeft geprofiteerd van het feit dat McLaren maar één puntje scoorde.

Diezelfde Sebastian Vettel maakt met zijn zesde plek in Japan aanspraak op het laatste plekje bij de winnaars, nadat hij in de openingsronde achteraan moest aansluiten na een tikje van Fernando Alonso. Een vroege wissel naar intermediates hielp hem daarna terug naar de punten, maar toch is Nicholas Latifi de laatste winnaar van het F1-weekend in Suzuka. De Williams-coureur staat regelmatig aan de andere kant van deze rubriek en ook krijgt hij regelmatig forse kritiek. Op vrijdag was wederom dat het geval, nadat hij in de laatste chicane de verkeerde afslag nam. In de kwalificatie was hij vervolgens de langzaamste van alle rijders, maar op zondag zette Latifi geen enkele stap verkeerd. Hij hield zijn auto keurig in het rechte spoor en door gelijktijdig met Vettel te wisselen naar intermediates, belandde hij plotseling in de top-tien. Alonso kon hij later in de race niet achter zich houden toen die eenmaal op nieuwe intermediates reed, maar Lando Norris wist hem niet te passeren. Zo eindigde Latifi op de negende stek, waarmee hij het beste seizoensresultaat van Williams evenaarde en hij bovendien zijn eerste punten van 2022 pakte.

Max Verstappen weet Charles Leclerc net voor te blijven in de eerste bocht van de GP van Japan. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Verliezers:

De kolom met verliezers wordt ditmaal niet geopend met een van de teams of coureurs, maar juist met de FIA. De autosportfederatie lijkt niet geleerd te hebben van de (uiteindelijk dodelijke) botsing van Jules Bianchi met een kraan tijdens de Japanse GP van 2014. Het valt niet goed te praten dat er tijdens de tweede ronde van de race van zondag wéér een mobiele kraan op de baan stond, nota bene op hetzelfde circuit en onder vergelijkbare omstandigheden als toen het in 2014 helemaal verkeerd ging. Dat de meeste coureurs op dat moment al achter de safety car reden, doet er in dergelijke omstandigheden met slecht zicht niet toe: één foutje van een van de rijders had fatale gevolgen kunnen hebben. Daarmee hebben we de kwalijkste fout benoemd, maar daar bleef het niet bij voor de FIA. Na de race was er onduidelijkheid over de puntentelling, doordat maar 29 van de 53 geplande ronden werden verreden. Dat er werd gekozen voor de volledige punten, zaaide veel verwarring onder de teams en coureurs, onder wie Max Verstappen. Zij rekenden op een aangepaste puntentelling voor races die niet volledig worden uitgereden, maar dat blijkt alleen te gelden als de race na een code rood niet hervat kan worden. Tegelijkertijd gaat dat wel in tegen de intentie van die nieuwe regels, want zelfs een race van twee ronden zou zo genoeg kunnen zijn om volle punten uit te keren... Samen met de twijfels over het al dan niet te vroeg afvlaggen van de race laat het zien dat de autosportbond niet alleen qua veiligheid, maar ook qua duidelijkheid in de reglementen nog veel te winnen heeft.

Naast de FIA mogen ook Ferrari en Charles Leclerc zich onder de verliezers van de Japanse GP scharen. De race begon in mineur met de crash van Carlos Sainz, die daarmee indirect voor de rode vlag zorgde, en eindigde ook in mineur met de tijdstraf van Leclerc. De Monegask is na de race op Suzuka geen kanshebber meer op de wereldtitel, nadat hij in de laatste ronde onder druk van Sergio Perez een foutje maakte en de chicane afsneed. Op die manier bleef hij de Red Bull-coureur voor, maar de stewards waren onverbiddelijk. Daardoor viel hij terug naar P3 en werd Max Verstappen tot wereldkampioen uitgeroepen. Leclerc ging zelf in de fout, maar dat valt niet helemaal los te zien van de keuzes die Ferrari maakte in de afstelling van beide auto's. Zowel Sainz als Leclerc verklaarde na de kwalificatie dat er geen enkele concessie was gedaan met de set-up met het oog op de regen op zondag. Het gevolg was dat Leclerc op intermediates vier sterke ronden kon rijden, om daarna veel tijd te verliezen ten opzichte van Verstappen en Perez. Had Ferrari wel concessies gedaan met de afstelling, dan had de situatie in het WK er mogelijk anders uitgezien...

Het laatste plekje bij de verliezers van de Grand Prix van Japan is ingeruimd voor Mick Schumacher. Het hoogtepunt van zijn weekend was de zevende plek in de eerste vrije training, maar aan het einde van die training ging het meteen bergafwaarts door een knullige, maar stevige crash na een proefstart. Daardoor moest de Duitser in de tweede training toekijken, terwijl hij alle ervaring op de baan goed kon gebruiken bij zijn eerste bezoek aan Suzuka. Op zaterdag herstelde Schumacher zich door teamgenoot Kevin Magnussen te verslaan en door te stoten tot Q2. Ook op zondag zag het er even goed uit, want door lang door te rijden op full wets lag hij kortstondig even op P1. Met die strategische keuze anticipeerde Haas F1 op een safety car-fase of een code rood, maar die bleef uit. Het gevolg is dat Schumacher ver terugviel en uiteindelijk genoegen moest nemen met de zeventiende plek aan de finish - en dat terwijl hij goede resultaten nodig heeft voor een langer verblijf in F1. Kan hij het tij keren in de laatste vier races?

