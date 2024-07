Analyse: Winnaars en verliezers van de F1 GP van Hongarije

Winnaars

Uiteraard moeten we stilstaan bij de overwinning van Oscar Piastri, de eerste in zijn nog jonge Formule 1-carrière. De 23-jarige Australiër vertrok zondag vanaf de tweede plaats achter zijn teamgenoot Lando Norris, maar zag al na de eerste bocht – en het gekibbel tussen Norris en Max Verstappen – een compleet lege baan voor zich. Geholpen door een formidabel getunede McLaren MCL38, reed Piastri naar zijn eerste F1-zege. Hij kreeg daarbij wel de steun van zijn team en dat maakt hem misschien wel nog meer de absolute winnaar van de dag. Door een bijzondere strategische keuze van McLaren bij de laatste serie pitstops, lag tegen het einde van de race niet Piastri, maar Norris aan de leiding. Die laatste kreeg ronde na ronde te horen de leidende positie terug te geven aan zijn Australische teamgenoot, iets wat Norris pas in de absolute slotfase deed. Daarmee werd Piastri ook intern de winnaar.

In navolging van Piastri kan ook het hele McLaren F1-team als winnaar bestempeld worden. De stal uit Woking is sinds medio vorig seizoen aan een opmerkelijke opmars bezig en dat leidde dit jaar al tot twee overwinningen, met als absoluut hoogtepunt de 1-2 van Hongarije, de eerste sinds 2021 (Italië) en de 49ste in de geschiedenis van het team. McLaren wist dit seizoen al 338 punten te verzamelen, 36 meer dan in het hele vorige seizoen en staat nu tweede in het contructeursklassement.

Lewis Hamilton liet in Hongarije maar weer eens zien, waarom velen in de Formule 1 hem als een van de beste F1-coureurs ooit bestempelen. Waar George Russell zaterdag in de kwalificatie met een teleurstellende W15 (en een tactische fout van het team) niet verder kwam dan startplaats 17, daar reed Hamilton zich naar de vijfde stek op de grid. Op zondag ging hij bij de start eenvoudig voorbij aan Carlos Sainz en hij kon het tempo van de leidende McLarens en Verstappen in de Red Bull prima volgen, loerend op een kans op meer. Dat meer kwam er uiteindelijk: na een spectaculair gevecht op het randje met Verstappen wist Hamilton uiteindelijk de derde plaats over de streep te trekken, het tweehonderdste (!) F1-podium voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Lewis Hamilton voor de 200ste keer op een F1-podium. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

In deze serie analyses hebben we Sergio Pérez regelmatig onder het kopje 'Verliezers' moeten scharen, maar we maken daar vandaag graag een uitzondering op. Goed, een zevende plaats in een Red Bull-wagen is nog steeds niet iets om over naar huis te schrijven, maar na de dramatische kwalificatie van de Hongaarse zaterdag, mag het toch als een solide prestatie worden beschouwd. De Mexicaan was de race als zestiende gestart en wist zich, op het circuit waar het moeilijk inhalen is, keurig de top-tien in te rijden, slechts twee plaatsen achter zijn teamgenoot. Gezien de kritiek die Pérez de afgelopen weken kreeg en het ultimatum dat hij in Hongarije en België moet bewijzen dat hij het Red Bull-contract waard is, een prima opsteker voor de 34-jarige coureur. Wellicht dat het keukentafelgesprek met Christian Horner dan toch zijn vruchten heeft afgeworpen.

Verliezers

Laten we vooropstellen dat Max Verstappen een kampioen is en behoort tot het allerbeste wat de Formule 1 ooit heeft voortgebracht. Maar Hongarije was door een combinatie van factoren (niet allemaal de schuld van Verstappen) een off-weekend, zal ook de drievoudig wereldkampioen moeten beamen. Verstappen was de race als derde gestart, maar eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats, en dat betekent dat de concurrentie nu eindelijk eens echt inliep op de Nederlander. Niets om verontrust over te zijn want de marge van Verstappen in het kampioenschap is nog steeds immens (76 punten op de nummer twee Norris), maar het is wel veelzeggend dat hij nu al drie races op rij niet heeft weten te winnen. Dat gebeurde voor het laatst in 2021. Over de reden waarom het zo misging, zal nog lang worden nagetafeld. Feit is dat Red Bull niet meer die overmacht van vorig (en begin dit) seizoen heeft. Daarbij viel op de Hungaroring de strategieafdeling wel het een en ander te verwijten, met enkele verkeerde keuzes wat betreft de timing van de bandenwissels. Over de toon van Verstappen over de boordradio valt genoeg te zeggen, maar laten we het er op houden dat die toon deels te wijten was aan frustratie in het heetst van de strijd.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in de persconferentie over de kwalificatie Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Waar Oscar Piastri en McLaren als winnaars bestempelen, moeten we Lando Norris onderbrengen in het vakje verliezers. Ja, hij werd tweede en liep zo acht punten in op Verstappen, maar de manier waarop moet pijn hebben gedaan. De coureur uit Bristol had zaterdag pole gepakt en had op de smalle Hungaroring alle kans om na Miami zijn tweede Grand Prix-overwinning bij te schrijven. Een akkefietje met Verstappen in de eerste bocht voorkwam dat. Was dat incident er niet geweest dan had hij waarschijnlijk simpel weg kunnen rijden bij de rest van het veld, maar nu moest hij teamgenoot Piastri (en eventjes Verstappen) voor zich dulden. Toen Norris bij de laatste serie pitstops door een undercut op Piastri de leiding weer terugkreeg, leek alles toch nog goed te komen, maar de teamleiding van McLaren besloot anders. Tot frustratie van Norris werd hem opgedragen de leidende positie terug te geven aan de foutloze Piastri. Norris deed dat uiteindelijk tandenknarsend. Had hij in het begin van de race een goede start gehad dan was het nooit zover gekomen.

De dagen dat Daniel Ricciardo dacht kans te maken op het stoeltje naast Verstappen bij Red Bull, liggen definitief achter ons. Ja, samen met Yuki Tsunoda en Liam Lawson is hij in theorie nog steeds in de race om Pérez te vervangen als die het bij de hoofdmacht laat afweten, maar het lijkt er op dat niet alleen Tsunoda, maar ook Lawson hem voorbij is in de hiërarchie bij Red Bull. Ricciardo nam vorig seizoen vol goede moed en met zijn kenmerkende brede glimlach op het gezicht het stoeltje bij RB F1 (toen nog AlphaTauri) over van Nyck de Vries, maar inmiddels is die lach verdwenen. Week in, week uit wordt Ricciardo om de oren gereden door Tsunoda. De Japanner eindigde in Hongarije op P9 en voegde zo nog eens twee punten toe aan zijn totaal. Ricciardo werd twaalfde. Toegegeven, dat was niet helemaal de fout van de honey badger zelf. De strategen van het team besloten hem al vroeg (eigenlijk veel te vroeg) in de race naar binnen te halen voor zijn eerste bandenwissel en dat vernachelde zijn complete race toen hij in het verkeer terechtkwam. "Ik heb veel frustrerende races gehad, maar deze staat bovenaan omdat we het tempo hadden", zei een teleurgestelde Ricciardo na afloop. "Zo gaven we Yuki eigenlijk de race die we voor onszelf hadden bedacht."