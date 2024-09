Winnaars

Als er een Formule 1-coureur de afgelopen weken veelbesproken is, is het Oscar Piastri wel. Krap twee weken na de race in Monza, waar hij teamgenoot en titelkandidaat Lando Norris agressief passeerde, maakte McLaren in Baku bekend dat het teamorders zou gaan inzetten om Norris' titelkansen te vergroten. Twee dagen later was duidelijk dat de kans heel klein was dat daadwerkelijk teamorders nodig zouden zijn. Norris vloog er namelijk na een bijzondere situatie met wel/geen gele vlag in Baku in Q1 er al uit, terwijl Piastri vanaf P2 de race mocht beginnen. Norris knokte zich uiteindelijk naar P4, maar Piastri was de hele race in gevecht voor de zege. Voor de stops leek Charles Leclerc aan de horizon te verdwijnen, maar op de hards was Piastri sterker. De inhaalactie van de Australiër was net als in Monza risicovol, maar vooral van grote schoonheid. Eenmaal op P1 kon Piastri rondenlang Leclerc achter zich houden door een sterk staaltje verdedigen. Tel daarbij op dat de rijder uit Melbourne een uitstekend bandenmanagement liet zien en alle ingrediënten voor de zege waren er. Dat hij juist op het gebied van het heel houden van de Pirelli's de race won, laat zien hoe de 23-jarige coureur is gegroeid. Vorig jaar was dat nog zijn zwakke punt, nu laat hij zien het wel te kunnen. Dit seizoen is Norris nog de titelkandidaat bij McLaren, maar Piastri dient zich aan als toekomstig wereldkampioen.

Een stukje achter het spannende gevecht voor de zege stalen Franco Colapinto en Oliver Bearman de show. Colapinto begon daar op zaterdag al mee, want in zijn tweede Formule 1-race snelde de Argentijn verrassend naar een plekje in Q3. Bearman kon zich daar net niet bij voegen - hij werd elfde - maar was al wel sneller dan teamgenoot en kwalificatiespecialist Nico Hülkenberg. In de race werd het voor Colapinto en Bearman nog mooier, want beide nieuwkomers grepen punten. Vooral Colapinto liet zien dat Williams een uitstekende keuze heeft gemaakt om hem over te hevelen en Logan Sargeant na Zandvoort te ontslaan. Voor het eerst in Baku rijden is lastig genoeg en om dan foutloos naar een knappe achtste plek te rijden is lovenswaardig. Bearman had iets meer mazzel nodig, maar ook hij ging in zijn eerste race voor Haas naar de punten. De Brit werd tiende en greep het laatste puntje mee. De toekomst van beide heren ziet er echter heel anders uit. Bearman weet al zeker dat hij volgend jaar een heel seizoen bij Haas rijdt, Colapinto moet afwachten of er een plek op de grid beschikbaar is. Williams kan hem dat niet geven, want met Carlos Sainz en Alexander Albon is de line-up rond. Alleen Sauber of theoretisch RB zijn nog mogelijke werkgevers, maar bij beide teams zingt zijn naam niet rond. Toch zou het niet onverstandig zijn van Sauber om een belletje te plegen naar het management van Colapinto, want de resultaten van de afgelopen weken en het aardige bedrag aan sponsorgeld die de rijder met zich meebrengt geven voldoende redenen om hem in 2025 op de grid te zetten. Volgende week kan Colapinto nogmaals laten zien of hij uit het juiste racehout is gesneden, want dan staat de zo mogelijk nog grotere uitdaging in Singapore op hem te wachten. Als hij daar weer scoort, dan kan Sauber haast niet meer om hem heen.

Rookies Colapinto en Bearman maakten grote indruk in Baku Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Ik zal eerlijk zijn, een derde winnaar kwam niet zo snel in me op. Lando Norris kwam in de race van P15 knap naar voren naar P4, maar vergooide dusdanig zijn kansen in de kwalificatie dat ik de noemer 'winnaar' niet passend bij zijn weekend vond. Uiteindelijk is de keuze op George Russell gevallen. De Brit kwalificeerde zich prima op een vijfde plek, verloor bij de start zijn startpositie nog aan Max Verstappen, maar verder hield hij zich goed. In de Mercedes pakte hij de ploeterende Verstappen nog terug en kwam hij na de harde crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz op het podium terecht. Tuurlijk, daar zat het nodige geluk bij, maar het laat wel zien dat de 26-jarige coureur opnieuw op het juiste moment op de juiste plaats reed. Denk terug aan Oostenrijk, waar Lando Norris en Max Verstappen elkaar uit de wedstrijd reden. Ook daar was Russell er als de kippen bij en greep hij een onverwachte zege. Deze prestaties zijn welkom voor hem, maar ook voor Mercedes. De andere coureur van de Duitse renstal, Lewis Hamilton, was helemaal nergens en finishte negende. Een mooie bijkomstigheid is dat Russell nu niet meer de laatste van de top-vier teams in het WK is, want die positie heeft hij overgegeven aan Pérez.

Verliezers

Hoewel het resultaat in de kwalificatie in Baku enorm tegenviel, had Max Verstappen in Azerbeidzjan goede zaken kunnen doen voor het wereldkampioenschap. Naaste belager Norris begon namelijk vanaf P15 en het had er alle schijn van dat Verstappen wel eens flink kon profiteren. In de race bleek niets minder waar. Vanaf het eerste moment was de Nederlander allerminst tevreden met de afstelling van de RB20 en ontbrak het tempo. Tekenend was het beeld dat Verstappen op relatief nieuwe hards niks kon doen tegen Norris, die op oudere banden reed. Op het moment dat laatstgenoemde zijn enige stop maakte en op mediums over ging, kon men aan alles aanvoelen dat hij Verstappen kon pakken. Een paar ronden voor het einde gebeurde dat ook. Waar na de kwalificatie werd gesproken over uitlopen in het WK, zag Verstappen Norris weer iets naderen. Drie punten kon hij hebben, maar het is opnieuw een tikje. Singapore staat voor de deur, en ook daar zijn Red Bull en Verstappen niet de favoriet. Bij Red Bull is puntverlies in de Aziatische stadstaat al ingecalculeerd, daar richt men de pijlen op Austin. Daar moet een upgradepakket komen waarmee de Oostenrijkse renstal ten minste één titel moet veiligstellen.

Max Verstappen kreeg toch weer een tik in Baku Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Ook aan de andere kant van de Red Bull-pitbox was het chagrijn na de race groot, want Sergio Pérez stuiterde er samen met Ferrari-coureur Carlos Sainz af. Tot dat moment waren beide rijders aan een goede race bezig, maar om zo in de slotfase alles te vergooien is verliezerswaardig. De rijders wilden allebei in de slipstream van nummer twee Leclerc, maar daar was maar plek voor een coureur. Zowel Pérez als Sainz was niet van plan ruimte te geven aan de anderen, waarna de wielen in elkaar haakten en diagonaal de muur in klapten. De wedstrijdleiding gaf beide rijders de schuld en deed het met een no further action af. Sainz stuurde volgens de stewards wat meer naar links - waar Pérez reed - wat mogelijk een reden voor een straf is. De stewards waren echter van mening dat Pérez goed zicht op het incident had en de crash had kunnen voorkomen. Voor de Mexicaan betekent het dat hij nu al twaalf races zonder podium is, iets wat hem sinds de komst naar Red Bull nog niet gebeurde. Sainz laat de kans lopen om Ferrari een boost richting het constructeurskampioenschap te geven, want de Italiaanse renstal heeft daar theoretisch nog kans op. Beide rijders mogen even goed in de spiegel kijken en leren van de kostbare fout in Baku.

Het rommelt bij Alpine. De coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon kunnen niet met elkaar over weg, er is voor het zoveelste seizoen op rij een nieuwe teambaas - Oliver Oakes - en het heeft er alle schijn van dat de renstal na komend seizoen afscheid neemt van Renault als motorenleverancier. Dat levert chagrijnig personeel in de fabriek in Viry op. Om het gemoed wat beter te maken zouden goede prestaties helpen, maar dat was in Baku verre van het geval. Ocon eindigde de kwalificatie na een fout in Q1 als laatste, waarna Gasly met een dertiende tijd het nog best aardig deed. Een paar uur na de kwalificatie werd echter bekend dat Gasly gediskwalificeerd werd, want er werd te veel brandstof naar zijn krachtbron toegevoerd. Er restte hem niets anders dan een laatste startplek. Vlak voor de race kreeg Ocon te horen dat Alpine aan zijn auto in parc fermé had gewerkt, dus hij moest de race vanuit de pits aanvangen. In de race vocht Gasly zich alleraardigst naar voren en werd twaalfde, Ocon kwam drie plekken na hem over de streep. De problemen in het constructeurskampioenschap zijn echter groot, want Williams scoorde in Baku met beide auto's punten en is over de formatie uit Enstone-Viry heen geklommen. Alpine staat een-na-laatste, een fabrieksteam onwaardig.