Analyse: Winnaars en verliezers van F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort

Winnaars:

McLaren beschikte in de weken voorafgaand aan de zomerstop ook al over de beste auto van het veld en dus mag het geen verrassing heten dat het na geslaagde updates nog steeds het geval is. Wat vooral opviel in Zandvoort, is het enorme gat. De triomftocht had een overmacht zoals we die in de voorbije twee jaren enkel van Max Verstappen hebben gezien. Sterker nog: Lando Norris tekende in Nederland zelfs voor de grootste winstmarge van het F1-seizoen tot nu toe, en dat terwijl zijn start ook nog eens (en andermaal) positieverlies opleverde. Die beroerde start van beide McLarens is overigens nog een geluk bij een ongeluk voor Red Bull Racing geweest, aangezien het anders ook prima een McLaren één-twee had kunnen zijn. De race pace van het team uit Woking was indrukwekkend, waarbij Norris' snelste raceronde op versleten harde banden misschien nog wel het meest imponeerde. Het allerbelangrijkste voor McLaren is dat het updatepakket van dit weekend weer meteen raak is gebleken en dat is een belangrijk verschil met teams als Red Bull en Ferrari, die meer dalen in de doorontwikkeling kennen. Bij McLaren is alles sinds Miami vorig jaar raak geweest, waardoor de vraag opkomt: waar gaat dit eindigen? Hoogstwaarschijnlijk met een constructeurstitel, maar is er misschien nog meer mogelijk?

In het mediacentrum merkte een collega na afloop op: "Hebben we Charles Leclerc eigenlijk wel in het vierkantje voor schrijvende pers gezien?" Het antwoord luidt nee, want de Ferrari-coureur zat tot ieders verbazing in de persconferentie voor de top-drie. Daarin vertelde Leclerc zelf ook niet te begrijpen hoe hij en de Scuderia het ereschavot hebben gehaald. "Dat is een hele goed vraag, maar het is ook een hele goede vraag waarom ik tijdens de kwalificatie negen tienden tekortkwam..." De race pace van Ferrari was een stuk beter dan dat het Italiaanse team had verwacht, ook afgaande op de inhaalrace van Carlos Sainz. De verklaring van het contrast tussen zaterdag en zondag lijkt deels in de banden te zitten, die de rode bolides zaterdag niet in het juiste window kregen. Een etmaal later gingen ze qua slijtage over een heel stint juist goed met het Pirelli-rubber om. Het is een opsteker die Ferrari ook wel kan gebruiken nadat het stuiteren terugkeerde met de Barcelona-vloer en natuurlijk voorafgaand aan de thuisrace in Monza, waar de ogen van de tifosi altijd net iets meer dan normaal op de Scuderia zijn gericht.

Als we het over progressie hebben, dan moeten we ook Alpine en Pierre Gasly benoemen. De Franse brigade hobbelde in Bahrein nog kansloos achteraan met een auto die veel te zwaar was, nauwelijks verf had en gewoonweg niet vooruit te branden was. Gasly en Esteban Ocon bivakkeerden op de laatste startrij en leken een loodzwaar seizoen tegemoet te gaan. Dat laatste is natuurlijk nog wel deels het geval, al heeft Alpine sinds de seizoensopener grote stappen gezet. Het Zandvoort-weekend is een bevestiging daarvan met een Q3-plek van Gasly en uiteindelijk een negende plek in de race. Tegenwoordig is er naast de baan overigens ook genoeg te beleven bij Alpine, dankzij de rentree van Flavio Briatore. De Italiaan haalde in Zandvoort hard uit naar zijn voorgangers door onomwonden te zeggen dat Alpine jarenlang 'geen management' heeft gedaan, om een dag later toe te voegen dat hij helemaal geen kritiek zou hebben geleverd. Het is typisch Flavio, saai is het nooit...

Verliezers:

Waar het eindresultaat wel was verwacht, komt de achterstand als een zeer negatieve verrassing voor Red Bull Racing. Helmut Marko liet achter de Red Bull-pitbox aan ondergetekende weten de uitslag van Zandvoort 'alarmerend' te vinden. Volgens de Oostenrijker moet er snel 'iets' gebeuren, omdat anders het kampioenschap in gevaar komt. Gevraagd welke titel precies, vervolgde Marko: "Allebei!" Het geeft treffend aan dat Marko een vierde opeenvolgende wereldtitel voor Max Verstappen absoluut nog niet als vanzelfsprekend ziet. En wie had dat kunnen bedenken in Bahrein? Daar eindigde Verstappen 48 seconden voor Norris, nu geeft hij er 23 toe. Het zegt veel over McLaren, maar misschien nog wel meer over Red Bull. Verstappen sprak tijdens de persconferentie voor het eerst openlijk uit dat er verkeerde afslagen zijn genomen met de ontwikkeling van de auto, hetgeen gezien de resultaten wel duidelijk is. Misschien nog zorgwekkender is dat de correlatie niet je van het blijkt. Eén ding is in ieder geval wel te hopen: Verstappen roept het al langer, maar de urgentie moet voor iedereen binnen Red Bull nu glashelder zijn. Zeker met wedstrijden zoals Singapore op komst is het nog geen gelopen race.

Mercedes ging de zomerstop in met drie overwinningen en derhalve met veel momentum. In Zandvoort was daar weinig van te zien, waardoor de coureurs en Toto Wolff nadien niet al tevreden door de paddock liepen. George Russell kwam in de kwalificatie nog goed voor de dag, maar zei dat hij tijdens de race 'als een steen naar beneden viel'. Het had volgens de Brit vooral met de banden te maken, waar Mercedes nogal rap doorheen ging. Het is zeer opvallend, aangezien diezelfde Russell in Spa juist een bandenfluisteraar was en een éénstopper tot een succes maakte, alvorens hij werd gediskwalificeerd. Het roept ook weer vragen op over de Spa-vloer, die tijdens het raceweekend in België uiteindelijk werd afgeschoten, maar in Zandvoort wel is gebruikt. Lewis Hamilton reed - zeker vergeleken met Russell - wel sterk naar voren, maar zijn weekend was op zaterdag al getekend door het Q2-exit en een gridstraf.

Williams en Haas hebben om uiteenlopende redenen te maken gekregen met hoofdpijndossiers in Zandvoort. Het Amerikaanse team kon de slepende sponsorkwestie met Uralkali lange tijd niet achter zich laten, al is de sof van Williams zo mogelijk nog groter. Het team uit Grove bracht een nieuwe vloer naar Nederland, maar die kwam niet door de technische keuring. De achterkant van de vloer was breder dan de voorgeschreven breedte van de FIA. Na de zaterdagse actie viel Williams bij de FIA-keuring door de mand, terwijl de vloer afgaande op de eigen metingen wel goed had moeten zijn. Het is eigenlijk onvoorstelbaar voor een modern Formule 1-team. Hoe klein de marges ook zijn, deze zaken mogen niet gebeuren. Het wordt versterkt doordat teams met een budgetplafond en aero-handicap systeem te maken hebben, waardoor alles raak of in ieder geval legaal moet zijn. Het geheel heeft Alexander Albon waarschijnlijk ook nog een puntenfinish gekost, aangezien hij zaterdag keurig Q3 haalde en zondag bij vlagen goed mee kon komen. Door de zaterdagse diskwalificatie stond hij echter voor een onmogelijke opgave.

