Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Brazilië

Winnaars:

Laten we vooropstellen dat het publiek de grootste winnaar is van allemaal. Zelden was een droge race in de afgelopen jaren zo leuk als die van afgelopen weekend. Maar in het kielzog van alle fans kan Max Verstappen worden opgeschreven als grootste triomfator. Toegegeven: Spanje 2016 blijft de meest bijzondere zege van allemaal, Oostenrijk of Duitsland 2019 is wellicht zijn knapste triomf te noemen, maar Verstappens optreden in Brazilië markeert zonder twijfel de grootste dominantie tot dusver. Al was het maar omdat hij pole voor het eerst wist om te zetten in winst. De Limburger topte iedere kwalificatiesessie en was zondag ook de snelste man op de baan. Dit onderstreepte hij met twee fraaie inhaalacties op zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Verstappen reed foutloos, al mogen we zeker niet vergeten dat de indrukwekkende topsnelheid van Honda en de tactische zetten van Red Bull (vooral van podiumklant Hannah Schmitz) onmisbaar waren voor de achtste Nederlandse zege uit de F1-geschiedenis.

En toen stond op dat podium ineens ene Pierre Gasly naast hem. Waar de Fransman in dienst van Red Bull Racing niet verder kwam dan P4, reed hij met het minder hoog aangeslagen Toro Rosso pardoes naar het podium. Als een donderslag bij heldere hemel. Natuurlijk profiteerde hij van alle gepruts bij Ferrari en Mercedes, maar je moet er wel zijn om te kunnen profiteren. En dat is precies wat Gasly deed. De Fransman toonde zich op zaterdag al 'best of the rest' en herhaalde dat huzarenstukje op zondag. Uit de kunst, zeker als je bedenkt dat Toro Rosso na alle motorische problemen van vrijdag geen data had voor de race. Juist die Honda-motor gaf hem zondag hét wapen om mee te vechten, denk maar eens aan de afsluitende drag race met Hamilton. Gasly reed zijn teamgenoot Daniil Kvyat helemaal zoek en kreeg met zijn eerste F1-podium bovenal loon naar werken. De druk van een topteam kan hij waarschijnlijk niet aan, maar het podium op Interlagos getuigt wel van een enorme dosis veerkracht. Het was bovendien goed voor het tweede Toro Rosso-podium van dit seizoen, een ongekende weelde voor het Red Bull-zusterteam.

Het definitieve podium kon uiteindelijk nog gekker dan het trio dat er daadwerkelijk op stond. Hamilton moest zijn bokaal immers inleveren bij Carlos Sainz. Ook voor hem een mooie mijlpaal, zijn eerste podium in F1. En ook voor hem loon naar werken. Dat geldt overigens ook voor zijn werkgever McLaren. De formatie uit Woking herstelt zich gaandeweg van vernederende jaren, met dit eerste podium in vijf jaar als het levende bewijs. McLaren hoopt vanaf 2021 echt de aansluiting te vinden, maar deze vroegtijdige opsteker is alvast meer dan welkom. En meer dan verdiend ook. Het is helemaal krankzinnig knap als je bedenkt dat Sainz zaterdag geen tijd kon zetten en dus vanaf P20 moest komen. Racecraft, een goede tactiek en vooral een subliem staaltje bandenmanagement brachten hem naar een onmogelijk geachte klassering. Het podium voor Sainz is trouwens ook goed nieuws voor alle statistici: door de toevoeging van Sainz aan het ereschavot, gaat het podium van de Braziliaanse GP de boeken in als het jongste F1-podium (qua gemiddelde leeftijd) aller tijden.

Verliezers:

Tja, dan de grootste verliezer: vanzelfsprekend het team van Ferrari. Net als je dacht dat het na die motorcontroverse niet erger kon, besloten beide coureurs elkaar maar eens in de wielen te rijden. Over de schuldvraag kun je eindeloos discussiëren, maar over de gevolgen niet. Op korte termijn is dat een dubbele DNF (een schande voor de Scuderia) en op de lange termijn enorm veel hoofdpijn voor teambaas Mattia Binotto. De Italiaan heeft de schone taak om alles enigszins in het gareel te houden, hetgeen recent veel weg heeft van een kansloze missie. Zo zette Ferrari dit jaar teamorders in op momenten dat het volstrekt overbodig was en liet men het in Brazilië juist uit de klauwen lopen op een moment dat er reëel gevaar dreigde. Vanzelfsprekend ligt de primaire verantwoordelijkheid alsnog bij de mannen achter het stuur. Leclerc kwam aardig agressief langszij, maar hield het nog wel 'clean'. Vettel deed dat na de Senna Esses niet meer. De Duitser sloeg met DRS terug, maar kneep met fatale gevolgen te vroeg en te veel naar links. Binotto wilde in de openbaarheid geen partij kiezen en probeerde er nog een positieve draai aan te geven, maar één ding is zeker: als één man rap toe is aan een rustgevende vakantie, dan is het de Ferrari-teambaas wel.

Ferrari was overigens niet het enige topteam in mineur. De kampioenenformatie van Mercedes verging het namelijk niet veel beter, de Zuid-Duitsers hielden uiteindelijk maar zes schamele puntjes over aan de Braziliaanse Grand Prix. En dat door een combinatie van rijdersfouten en collectieve missers. Zo werd Valtteri Bottas geveld door een zeldzaam motorprobleem, maar maakte hij zelf ook een weinig geïnspireerde indruk. In duel met Leclerc was hij bijvoorbeeld nog niet bepaald de Bottas 2.0, die Hamilton volgend jaar van de wereldtitel moet afhouden. Bij Hamilton ging er echter ook het nodige mis. Zo maakte men een 'rookie'-fout door de wereldkampioen niet binnen te halen toen de safety car naar buiten kwam. Het 'box opposite to Verstappen' was nogal onnozel, wetende dat Hamilton bij de herstart een 'sitting duck' zou zijn op hardere en oudere banden. De Brit ging vervolgens ook zelf de mist in door Alexander Albon van zijn eerste podiumplek te beroven. Uiterst sneu voor de Britse Thai, al valt de sportieve reactie van Hamilton nog wel weer te prijzen.

In de meeste gevallen geldt dat Haas - net als Williams - een veel te makkelijk slachtoffer voor deze rubriek is. Maar ditmaal kunnen we er echt niet omheen. De formatie van Guenther Steiner begon op zaterdag nog zeer voortvarend met beide auto's in Q3. Eindelijk leek er een fraaie opsteker voor de sympathieke teambaas in de maak. Maar niets bleek minder waar: zelfs met falende topteams en allerlei chaos vooraan slaagde het Haas-duo er nog in om puntloos te blijven, op zichzelf al een prestatie van formaat. Toegegeven: Magnussen werd in negatief opzicht een handje geholpen door Daniel Ricciardo, maar dat vertelt nog niet het hele verhaal. De racepace van Haas schoot namelijk ook weer ernstig tekort. Het Amerikaanse team met een hoge gunfactor staat daardoor negende bij de constructeurs. Vanzelfsprekend veel te laag, maar eigenlijk niet meer dan terecht.