Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Spanje

Winnaars:

Als je Max Verstappen na een ronde of twintig had verteld dat hij de Grand Prix van Spanje zou winnen, had hij je hoogstwaarschijnlijk voor gek verklaard. De Limburger zag Charles Leclerc na een schuivertje in bocht 4 aan de horizon verdwijnen en zat zich buitengewoon op te vreten achter George Russell. Door het DRS-probleem werd zijn geduld behoorlijk op de proef gesteld, waardoor Verstappen het hoofd koel moest houden om niet alles in tranen te laten eindigen. De Nederlander slaagde hier uiteindelijk in en Red Bull verdient ook een groot compliment door op strategisch vlak snel te schakelen. De driestopper bleek aan het eind (afgetekend) de snelste manier, zeker doordat zijn tweede run op softs erg goed was. Het totaalplaatje maakt dat de zondag een onverwachte topdag is geworden voor Verstappen. Waar hij in Melbourne nog zei 45 races nodig te hebben, staat hij nu doodleuk bovenaan in het WK. Dat gezegd hebbende blijft de titelverdediger waakzaam. Hij weet namelijk dat Ferrari een stap heeft gezet met de upgrades en dat Red Bull moet reageren. Voor nu is het echter ook een subliem weekend voor Red Bull bij de constructeurs geweest, al had Sergio Perez - die overigens zeer sterk reed - graag een iets andere volgorde op het podium gezien...

George Russell flankeerde de Red Bull-mannen op dat ereschavot. In Australië mocht hij ook al naar het podium, maar ditmaal voelde het anders, beter eigenlijk. Russell en Toto Wolff riepen in koor dat Mercedes porpoising nu begrijpt en dat was in Barcelona al te zien. Het is volgens het team een belangrijke doorbraak: het beperkte budget hoeft nu niet meer naar het begrijpen van het stuiteren te gaan, maar kan naar performance upgrades om het gat te verkleinen. Naast dit grotere plaatje verdienen ook beide coureurs lof. Zo heeft Russell zijn huid duur verkocht in een prachtig duel met Verstappen (waar de stewards helemaal niet naar hadden moeten kijken) en reed Lewis Hamilton een snaarstrakke inhaalrace. Voor die race verdient hij niets dan complimenten, al was zijn opmerking over opgeven aan het begin wereldvreemd. Je verwacht ab-so-luut niet van een zevenvoudig wereldkampioen dat hij er na vijf rondjes al de brui aan wil geven, en zeker niet van iemand die graag wil inspireren en 'still we rise' als motto heeft. Het maakte de uitspraak surreëel, maar wat hij daarna heeft laten zien, mag er absoluut zijn en brengt hem aan deze kant van de rubriek.

Het laatste stekje bij de winnaars is gereserveerd voor de publiekslieveling: Fernando Alonso. Natuurlijk: dankzij Carlos Sainz kleurden de tribunes rood, maar Alonso is nog steeds mateloos populair gebleken in de paddock. De man uit Oviedo kon geen voet buiten de Alpine-hospiltality zetten of de handtekeningenjagers meldden zich al. Het was dan ook niets minder dan een sof dat zaterdag alles in het water viel - nou ja, figuurlijk, letterlijk konden de fans amper water krijgen op het circuit. Alonso zou als zeventiende aan de race beginnen, maar dat werd door een tactische motorwissel van Alpine P20. Het leek uitzichtloos op een circuit waarop inhalen lastig is, maar de tweevoudig wereldkampioen liet zien uit het goede racehout te zijn gesneden. Leeftijd is maar een getal zegt Alonso altijd en dat is gisteren weer gebleken. Een snaarstrakke inhaalrace in zeker niet de snelste auto van het veld - en ook nog zonder safety car - verdient bijzonder veel respect.

Verliezers:

Afgaande op de WK-stand laat de voornaamste verliezer zich natuurlijk raden: Charles Leclerc. Zijn voorsprong van 46 punten op Verstappen is in de voorbije weken als sneeuw voor de zon verdwenen door een combinatie van factoren. In Imola ging hij voor de eigen tifosi de mist in, tijdens de tweede Europese race is hij de dupe geworden van technisch malheur. De DNF in Barcelona is een tamelijk pijnlijke, aangezien Leclerc na het uitstapje van Verstappen in bocht 4 al had uitgecheckt. De Ferrari-coureur controleerde de race met speels gemak en leek op weg naar een zeer dominante zege. Een volgens Ferrari nog onbekend probleem met de krachtbron besloot anders en schotelde Verstappen een buitenkansje voor. De Red Bull-rijder is al 36 punten (tweemaal P2) misgelopen door technische problemen, bij Leclerc staat de teller nu op 25 (of met snelste raceronde erbij 26) punten. De eerste DNF van het jaar is een flinke domper, al wil Leclerc graag de positieve aspecten benadrukken en heeft hij ook gelijk. Wie iets verder kijkt dan het resultaat ziet namelijk dat race pace en bandenslijtage sterk zijn verbeterd. Het geeft de burger in Maranello wel moed voor wat komt.

Waar Leclerc op een klein momentje in Q3 na alles uit zijn Ferrari wist te halen en op extreem hoog niveau presteerde, duurde de worsteling van Carlos Sainz ook voor eigen publiek voort. De Spanjaard heeft iedere thuisrace in Barcelona punten gescoord, maar stond er nog nooit op het podium. Met de zeer competitieve Ferrari had er dit jaar verandering in moeten komen, maar het mocht niet zo zijn. In de kwalificatie moest hij wederom het onderspit delven ten opzichte van zijn teammaat, al is dat nog niet zo'n verrassing. Pijnlijker was dat in de openingsfase nagenoeg alles misging wat er maar mis kon gaan. De start was hondsberoerd en wierp hem meteen ver terug. Naar het podium rijden was nadien nog best mogelijk geweest, maar het schuivertje in bocht 4 bleek voor Sainz nog veel kostbaarder dan voor Verstappen. Doordat de gaten achter hem beduidend kleiner waren, bleek het verlies groter en de prijs die hij er voor moest betalen ook. P4 is weliswaar zijn beste resultaat tot dusver in Spanje, maar met dit materiaal had er veel meer in moeten zitten.

De laatste stek is voor het team dat donderdag en vrijdag het meest besproken was in de paddock: Aston Martin. Nagenoeg ieder team is met (grote) updates gekomen in Catalonië, maar de aanpak van Aston Martin doet die van alle rivalen verbleken. Het team van Lawrence Stroll is immers met een complete B-spec voor de dag gekomen, een auto die bijzonder veel doet denken aan de RB18 en dus de 'groene Red Bull' wordt genoemd. Aston Martin stelt dat het vorig jaar al aan dit concept heeft gewerkt, maar Red Bull is daar tot op dit moment niet van overtuigd. Dat de verbale storm in de voorbije dagen is gaan liggen, zegt alles over de sportieve prestaties - of het gebrek daaraan. Zo verlaat Aston Martin Barcelona puntloos en is de groene Red Bull nog niet het ei van Columbus gebleken. Zaterdag vlogen beide heren eruit in Q1 en een etmaal later bleek het ondanks alle chaos niet mogelijk om één schamel puntje te scoren. Na de zomerstop maar een groene Ferrari proberen?

F1-update: Onverwachte topdag Verstappen, surreële opmerking van Hamilton