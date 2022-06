Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Winnaars:

Max Verstappen heeft in Baku op de best mogelijke manier teruggeslagen. Niet alleen na de klapband van vorig jaar waardoor hij van unfinished business sprak, ook na het frustrerende weekend in Monaco en de kwalificatie in Azerbeidzjan. Verstappen worstelde op beide momenten met de balans in de RB18 en moest Sergio Perez voor zich dulden. De nieuwe auto zou de Mexicaan beter liggen dan Verstappen - en alhoewel dat nog steeds een kern van waarheid kan bevatten - heeft Verstappen zondag een signaal afgegeven. Zijn race pace gekoppeld aan de bandenslijtage was vele malen beter dan wat Perez aan de dag kon leggen, waardoor de boordradio 'no fighting' er vooral was om geen brokken te maken, maar verder weinig invloed op het eindresultaat heeft gehad. Natuurlijk zullen we nooit weten wat de uitkomst was geweest zonder het wegvallen van Charles Leclerc, al vatte Verstappen dat samen als: "Shit happens, het is mij dit seizoen ook al overkomen." Het is meer specifiek gebeurd in Bahrein en Australië, waar hij ab-so-luut niet had kunnen bevroeden dat hij vijf raceweekenden later 34 punten voor zou staan op de man waar hij toen 46 punten achter stond.

In zijn kielzog mocht George Russell al voor de derde keer dit seizoen naar het podium, en dat in een auto die bepaald nog niet aan de verwachtingen voldoet. Russell erkende in Baku dat hij bij zijn overstap naar Mercedes al wel op een zege in juni had gerekend. De realiteit is anders en is er eentje van een stuiterende auto. Maar realiteit is ook dat Russell daar structureel beter mee omgaat dan zijn meer ervaren teamgenoot. Russell moest Lewis Hamilton op zaterdag helpen om Q2 te overleven met een tow, bleek in Q3 de snellere man en reed zijn teammaat zondag op maar liefst 25 seconden. Natuurlijk heeft Hamilton last van porpoising, maar de manier waarop hij uit de auto kwam, neemt niet weg dat Russell meer en meer de overhand krijgt. Sterker nog: Russell heeft zestig procent meer punten dan Hamilton (99 om 62) tot dusver. Het zegt iets over de worsteling van Hamilton met de W13, maar ook over de entree van Russell. Want hoe goed of slecht de auto ook is, je teamgenoot blijft altijd de beste referentie - zeker als het om een zevenvoudig wereldkampioen gaat.

Eigenlijk zijn er te weinig posities bij de winnaars voor deze race in Baku. Pierre Gasly, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo verdienen allemaal een plekje in de schijnwerpers. AlphaTauri kwam met beide auto's sterk voor de dag (waarover later meer) en Vettel maakte ondanks een momentje in duel met Esteban Ocon indruk op het listige stratencircuit. Toch gaat de voorkeur hier uit naar Ricciardo. De druk op de Australiër is in de voorbije weken gevoelig opgevoerd, nota bene door McLaren CEO Zak Brown. De Amerikaan liet weten dat Ricciardo nog niet aan de verwachtingen heeft voldaan en dat er mechanismen in het contract zitten om van elkaar af te komen. Het helpt niet om een coureur vertrouwen te geven, al hebben beide heren nadien met elkaar gesproken. Uitkomst is dat Ricciardo zijn contract denkt uit te dienen, met één belangrijke 'maar': er moet op het circuit geleverd worden. In Baku maakte Ricciardo daar een begin mee door voor het eerst sinds Imola punten te scoren. Ook hij had last van porpoising in de McLaren - 'het voelde alsof ze met mijn helm aan het basketballen waren' - maar de kenmerkende lach was in ieder geval weer terug.

Verliezers

Over de voornaamste verliezer kan ditmaal geen enkele twijfel bestaan: de Scuderia uit Maranello. Het updatepakket dat Ferrari in Spanje heeft geïntroduceerd werkt goed en heeft de race pace beter gemaakt. Maar als het in zo'n rap tempo door de vingers glipt, koop je daar bijzonder weinig tot niets voor. Alles valt of staat immers met finishen en dus met de betrouwbaarheid. Red Bull werd in de beginfase van het seizoen geveld door technisch malheur, maar inmiddels is dat stokje overgenomen door Ferrari. Vier Ferrari-aangedreven auto's uit de strijd in Baku, waarvan zeker twee uitvalbeurten motorisch van aard waren. Het baart zorgen, niet alleen omdat de achterstand op Red Bull oploopt, maar ook omdat de limiet qua toegestane motorcomponenten in zicht komt. Een gridstraf is met andere woorden slechts een kwestie van tijd. Als de turbo moet worden vervangen bij Charles Leclerc, is het in Montreal al bingo en anders lijkt het vooral uitstel van een noodzakelijk kwaad. Lichtpuntje is dat onder de homologatie nog wel aan de betrouwbaarheid mag worden gewerkt, al moet Ferrari daarvoor eerst het probleem (of de problemen) volledig begrijpen. Het is van levensbelang om de titelstrijd levend te houden en ook om neutrale fans te bieden waar de Formule 1 zoveel behoefte aan heeft: een beklijvend gevecht tussen twee verschillende teams.

Een verliezer van een hele andere orde is Lance Stroll. Oké, ook hij moest zondag een DNF laten noteren, al leek dat eerder een tactische uitvalbeurt vanuit kansloze positie in de slotfase. Hij had zichzelf vakkundig in die kansloze positie gemanoeuvreerd door zaterdag tweemaal te crashen in twee ronden. De eerste aanvaring met de baanafzetting wist de voorvleugel van Aston Martin - die overigens verrassend sterk is gebleken - nog te overleven, maar toen Stroll bij poging twee ook de voorwielophanging testte, was het wel raak. Code rood, einde oefening en P19 op de grid. Een etmaal later bleek er niet veel meer in te zitten op het circuit waar Stroll zijn eerste podium heeft behaald. Het contrast met Vettel is groot, zeker nu er met de Red Bull-kopie weer iets meer mogelijk lijkt. Stroll heeft dit jaar twee punten achter zijn naam staan en het weekend in Baku biedt niet meteen aanknopingspunten om te denken dat daar tijdens zijn thuisrace verandering in komt.

De laatste verliezer is dat geheel buiten zijn eigen schuld om: Yuki Tsunoda. De Japanner is sec verliezer op basis van het resultaat en het feit dat hij meer had verdiend. Tsunoda is in zijn eerste F1-seizoen nogal eens te gretig of een wildebras gebleken en juist die eigenschappen kunnen op een technisch stratencircuit pijn doen. Maar in Baku niets van dat alles. Tsunoda was vanaf het begin snel, durfde de limiet van de baan op te zoeken door te flirten met de muur en leek zondag te worden beloond met een riante puntenfinish. Niets dan lof, ware het niet dat zijn achtervleugel tegensputterde aan het eind. AlphaTauri werd door de wedstrijdleiding gesommeerd om het defect aan te pakken en deed dat met materiaal dat overal goed voor is: duct tape. Het laat zien dat huis-tuin-en-keukenmiddelen ook in de Formule 1 van pas kunnen komen, al was het serieuzere gevolg dat Tsunoda werd teruggeworpen naar P13. Geen beloning dus voor een verder lovenswaardig goed weekend op een lastige baan.

