Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Miami

Winnaars:

Over de voornaamste winnaar kan natuurlijk geen enkele twijfel bestaan. Eigenlijk was Max Verstappen gedurende het hele raceweekend in Florida een klasse apart. De vrijdag sloot hij als snelste man af en ook in de kwalificatie klokte hij de rapste rondetijd, al leverde die Q2-ronde geen pole op. Toen Verstappen zaterdag in het vierkantje zijn verhaal deed, wilde hij weinig weten van de ongelukkige rode vlag, maar stak hij zijn hand na de mislukte banker lap juist in eigen boezem. Toen al merkte je dat Verstappen gebrand was en een gebrande Verstappen is doorgaans de beste Verstappen. Het was zondag wederom te zien, eerst toen hij bijzonder rap door het veld heen sneed en daarna toen hij de banden veel beter in leven hield dan teamgenoot Sergio Perez. De meest veelzeggende fase van de hele race was de periode waarin de Mexicaan nieuwe banden onder zijn RB19 had en Verstappen met oudere exemplaren snellere rondetijden wist te klokken. Daar heeft Verstappen de race al gewonnen, waarna hij het karwei op mediums alleen nog hoefde af te maken. Het is al met al een masterclass gebleken. Eentje die niet alleen overwinning nummer 38 heeft opgeleverd, die wat lucht in het WK heeft gegeven, maar vooral eentje waarmee een signaal is afgegeven. Verstappen heeft laten zien wie in normale omstandigheden de nummer één binnen Red Bull is en ook wie met de wereldtitel aan de haal gaat als pech en technisch malheur geen doorslaggevende rol gaan spelen.

Snoeihard was Alpine-voorman Laurent Rossi in aanloop naar de kwalificatie voor zijn eigen F1-team. Wat het team van Otmar Szafnauer tot dusver had laten zien, vatte de Fransman in één woord samen: "Amateuristisch." Het is een term die weinig aan de verbeelding overlaat en duidelijk maakt dat er druk op de ketel staat. Alpine heeft een honderd races-plan op tafel liggen en wil in 2023 'best of the rest' worden én het gat met de top verkleinen. Daar is echter nog weinig van terechtgekomen. Geluk bij een ongeluk is nog dat Pierre Gasly en Esteban Ocon in Miami hebben gereageerd met een dubbele puntenfinish. Het is eigenlijk het maximale waar Alpine, net als veel teams achter de top, op in mag zetten. Met de constatering dat Red Bull, Aston Martin, Ferrari en Mercedes normaliter sneller blijken, zijn de eerste acht plekken al vergeven. Lance Stroll was ditmaal niet op de afspraak en dus valt P8 en P9 de maximale score te noemen. Het zal nog steeds niet zijn waar Rossi heel blij van wordt, maar is wel een stap voorwaarts ten opzichte van alle rampspoed van de voorbije weken.

Als derde winnaar valt traditiegetrouw Fernando Alonso aan te merken, maar de Spanjaard presteert in 2023 zo constant dat hij daar ieder raceweekend wel kan staan. In plaats daarvan mag Kevin Magnussen ditmaal wat lof worden toegezwaaid. De Deen gaf na afloop ruiterlijk toe: "Na onze verrassend goede zaterdag was één puntje natuurlijk niet waar ik van droomde." Toch is het hele weekend een knap optreden geweest in de thuisrace van Haas. Wat hierboven over Alpine staat, geldt immers ook en misschien nog wel meer voor Haas. Normaliter rijden alle teams achter de subtop voor P9 en P10 en moet daar genoegen mee worden genomen. Dat Magnussen zijn Amerikaanse bolide op zaterdag ineens naar P4 stuurde, is in dat licht gezien - natuurlijk met enig fortuin - een verrassing van jewelste gebleken. Het was onvermijdelijk dat K-Mag zondag zou terugvallen, al heeft hij zijn huid zo duur mogelijk verkocht en heeft hij over het hele weekend een puike prestatie geleverd. Veel meer kun je jezelf in die auto niet wensen. Voor Haas is het natuurlijk extra fijn dat het is gebeurd tijdens een weekend waarin de schijnwerpers van sponsoren er net iets meer op gericht waren. Guenther Steiner kan Gene Haas met een gerust hart bellen.

Verliezers:

Iemand die pole-position heeft gepakt en als nummer twee op het podium stond toch onder de verliezers scharen? Normaal gezien, puur afgaande op het resultaat, niet. Toch zal de Grand Prix van Miami voor Sergio Perez als een nederlaag voelen, als een zeer gevoelige nederlaag zelfs. Zo waren de Mexicanen, die overigens in groten getale aanwezig waren, voor de start dolenthousiast. Deze zondag zou het gaan gebeuren en zou er voor het eerst sinds 1967 weer een Mexicaanse coureur aan de leiding komen van het wereldkampioenschap der Formule 1. Zaterdag had Perez ook nog laten weten dat Verstappen zonder safety car normaliter geen bedreiging zou vormen in de race rond het Hard Rock Stadium. In de praktijk is niets minder waar gebleken. Het duurde minder dan vijftien ronden voordat Perez die andere Red Bull al in zijn spiegels zag opdoemen. Natuurlijk heeft de eerste stint op mediums niet geholpen, al is de realiteit dat Verstappen deze race ongeacht de strategie wel had gewonnen. Alhoewel Checo nog in zijn titelkansen blijft geloven en dat natuurlijk ook moet doen - anders kun je beter thuis blijven - heeft Miami wel duidelijk gemaakt dat Perez meer dan eens technisch malheur van Verstappen nodig heeft om überhaupt kans te maken.

Waar Perez Verstappen waarschijnlijk niet van een derde wereldtitel af gaat houden, moet het dit jaar al helemaal niet van Ferrari komen. De podiumklassering van Charles Leclerc in Baku was een welkome opsteker, maar in Florida was de Scuderia ondanks een nieuwe vloer flets. Het team heeft zichzelf qua uitvoering ook in de voet geschoten. Zo was de eerste Q3-run van Leclerc goed, maar verremde hij zich in bocht 17. De daaropvolgende crash in run twee is een duur grapje gebleken, waarbij het team de nieuwe vloer, de versnellingsbak en de complete achterwielophanging moest vervangen. Een etmaal later zat Leclerc er niet lekker in op het Miami International Autodrome en bleef hij steken op P7. Het is ondermaats, zoals hij zelfs overigens als allereerste ruiterlijk toegaf. Carlos Sainz was daardoor de enige hoop op een podiumplek, maar die zag hij door te snel rijden in de pitstraat letterlijk in rook opgaan. Het leverde de Madrileen vijf seconden tijdstraf op, al was hij zonder dat euvel ook niet in de buurt van het ereschavot gekomen. Het grotere probleem is volgens Sainz dat de race pace nog altijd tekortschiet en dat is best zorgwekkend voor Ferrari, ook doordat de nieuwe vloer dit (nog) niet heeft kunnen veranderen. De eerstvolgende race vindt zo'n beetje in de eigen achtertuin plaats, maar extreem veel reden om optimistisch te zijn is er niet meteen.

Die laatste conclusie geldt ook voor McLaren. Natuurlijk werd Lando Norris in de beginfase van de race aangetikt en heeft dat zeker niet geholpen, maar los daarvan kon McLaren geen moment een vuist maken. Zaterdag sneuvelden beide McLarens in Q1 en dat zegt bijzonder veel als je met Norris en Oscar Piastri toch echt twee hele snelle jongens in de auto's hebt zitten. Nadat de race pace ook niet was om over naar buis te schrijven, noemden beide coureurs de Grand Prix van Miami een 'reality check' voor het team. Het is extra pijnlijk doordat er in Baku net een bijzonder groot updatepakket op de auto is gezet en dat in die race wel effect leek te hebben. "Dit is eigenlijk pas onze eerste echte race. Dit is namelijk de auto zoals die aan het begin van het seizoen had moeten zijn", klonk het toen bij de Britse renstal. In The Sunshine State is echter gebleken dat die auto ook nog lang niet goed genoeg is en dat er in Woking dus nog bijzonder veel moet gebeuren om Norris en Piastri het materiaal te geven dat coureurs van hun kaliber eigenlijk verdienen.

