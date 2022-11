Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Mexico

Winnaars:

Het is hét Formule 1-seizoen van Max Verstappen. Het is in deze rubriek vaker geschreven, maar er staat momenteel gewoon geen maat op de regerend wereldkampioen. In Mexico, het land van teamgenoot Sergio Perez, voelt de Nederlander zich thuis... dat is in de afgelopen jaren wel gebleken. In 2022 was dit niet anders. Pole-position is op het Autodromo Hermanos Rodriguez gezien de lange run naar de eerste bocht vaak niet de beste plek waar je kan starten, maar het maakt Verstappen dit jaar allemaal niets meer uit. Met twee naar winst hunkerende Mercedes-coureurs lagen alle ingrediënten op tafel voor een spectaculaire race. Toto Wolff zei na afloop van de kwalificatie dat Mercedes zo snel mogelijk aan de Red Bull-coureur voorbij wilde, om daarna aan de horizon te verdwijnen. Goed, dat werd niks. De F1-kampioen vertrok van P1 en bleek na de eerste twee bochten nog steeds leider. Het lukte Lewis Hamilton in de eerste stint nog wel om aan te haken, maar na de bandenwissels was de wedstrijd wel beslist.

Het optreden van Verstappen in Mexico-Stad valt om meerdere redenen te prijzen. Allereerst was hij degene die op zijn gevoel voor de zachte en medium band koos en daarmee de hardste compound links liet liggen. Ten tweede was de stint op mediums, die 46 ronden was, fenomenaal. Alle rondes, behalve die met de virtual safety car, reed de tweevoudig kampioen tijden in de 1.22. Zelfs verkeer deerde hem niet, hij bleef constant. Teambaas Christian Horner stelde al dat zijn pupil dit jaar een flinke stap heeft gemaakt op het gebied van bandenmanagement. Het leverde Max zijn veertiende zege van het seizoen op, waardoor hij nu ook Michael Schumacher voorbij is met de meeste overwinningen in één seizoen. Toen Verstappen in 2015 aan zijn F1-loopbaan begon, voorspelde men al dat records zouden sneuvelen. Diverse heeft hij al in handen, maar de lastigsten zijn die hij in Mexico verbrak en het behalen van de meeste kampioenschappen. Gaat hij dat in de toekomst ook doen?

Daniel Ricciardo is de tweede winnaar in Mexico. Het werd ook wel weer tijd dat de Australiër zou schitteren. Al twee Formule 1-seizoenen op rij wordt de McLaren-coureur om zijn oren gereden door ploegmaat Lando Norris. In Mexico waren de rollen (eindelijk) eens omgedraaid. Door de knullige botsing met Yuki Tsunoda, waardoor de Japanner uitviel, twijfelde de schrijver van dienst of Ricciardo wel echt een winnaar was, maar zijn optreden daarna was subliem. Ricciardo besloot zijn eerste stint op mediums op te rekken tot 44 ronden, alvorens hij switchte naar de zachtste band. Het bleek een gouden zet. Ricciardo begon vanwege het bandenvoordeel mensen in te halen en nestelde zich op de zevende plek. Even leek een tijdstraf van tien seconden roet in het eten te gooien, maar de voorsprong op Alpine-coureur Esteban Ocon (P8) werd uiteindelijk twaalf seconden en dus genoeg voor Ricciardo om de zevende positie te behouden. Het resultaat komt natuurlijk te laat om het vertrouwen van McLaren terug te winnen, maar het zal zijn zelfvertrouwen wel een boost geven.

Het derde plekje in dit rijtje is gereserveerd voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het moet gezegd worden dat de Brit na een belabberde seizoensstart zich sterk heeft terug geknokt en teamgenoot George Russell al vier Grands Prix op rij de baas is. We mogen natuurlijk ook niets anders verwachten van een meervoudig titelwinnaar, maar veel mensen hadden de Engelsman al afgeschreven. Niet doen. Deze man weet hoe je een Formule 1-auto moet besturen en in Austin bleek al dat het vuurtje nog steeds brandt. In Mexico kon hij geen vuist maken tegen het geweld van Verstappen, al hielp de tactiek van Mercedes hier ook niet aan mee. Toch kwam Hamilton voor de tweede keer op rij als tweede over de finish en heeft het gat naar Russell in het kampioenschap weer een beetje gedicht. Het is waar dat in de Formule 1 de auto een groot verschil maakt, maar het moet gezegd worden dat Hamilton Perez achter zich hield - ondanks de mediums op de RB18 van de Mexicaan - en dat Russell op de harde band opnieuw niet sneller was. Een overwinning lijkt dit jaar erg lastig te gaan worden, maar vlak de Mercedes-coureur absoluut nog niet uit voor volgend seizoen.

Verliezers:

We trappen af met een van de grootste pechvogels van het seizoen: Fernando Alonso. Het is de man uit Oviedo dit jaar al te vaak overkomen dat hij op puntenkoers lag, maar door technisch malheur voortijdig uitviel. In Mexico was dit niet anders. Nee, Alonso schitterde daar niet zoals hij in Austin wel deed, maar punten zaten er zeker weer aan te komen. Belangrijke punten gezien de intense strijd met McLaren in het constructeurskampioenschap. Kort voor het einde van de race plofte voor de zoveelste keer de Renault-power unit achterin de A522. Vol frustratie sprong de Spanjaard uit de wagen, om wederom achterop een scooter te worden teruggebracht naar de paddock. Alonso liet achteraf optekenen dit jaar zo'n 60 punten te hebben verloren door alle pech. Qua sportieve prestaties deed de Spanjaard het meer dan prima in Mexico-Stad, maar de zoveelste uitvalbeurt maakt hem helaas een verliezer. Nog twee races en dan vertrekt Alonso richting Silverstone om zijn loopbaan te vervolgen bij Aston Martin. De Mercedes-motor lijkt in ieder geval een stuk betrouwbaarder dan de Franse krachtbron.

Dit keer geen tactische missers of onnodige crashes. Nee, dit keer kwam Ferrari simpelweg niet vooruit vanwege het pakket dat ze hebben. Het was min of meer een verrassing dat de Scuderia het tempo van Red Bull en Mercedes in Mexico niet kon bijbenen. De hoogte van het circuit - Mexico-Stad ligt zo'n 2,2 kilometer boven de zeespiegel - bemoeilijkte het weekend van de Italianen. Charles Leclerc had zaterdag door de ijle lucht motorproblemen en in de kwalificatie was er een probleem met DRS. In de race kon Ferrari niet het maximale uit de power unit persen, waardoor ze achter de feiten aan liepen. Leclerc liet achteraf optekenen in niemandsland gereden te hebben. Hoewel Ferrari 2022 als grote favoriet begon, moet het nu over de schouder gaan kijken. Met een achterstand van 40 punten heeft Mercedes bij de Italianen aangeklopt. Zakt Ferrari zelf nog terug naar de derde plek?

Als er één F1-team is dat een flinke stap achteruit heeft gezet met de nieuwe reglementen dan is het AlphaTauri. Hoewel die renstal vorig F1-seizoen nog mooie resultaten boekte en uiteindelijk zesde werd bij de constructeurs, is het dit seizoen met de negende plek nog net niet het team met de rode lantaarn - die is eer op dit moment voor Williams. In Mexico kregen de mannen uit Faenza een kans om het gat naar Haas (P8) Aston Martin (P7) verder te dichten. Tsunoda werd zoals vermeld volledig buiten zijn schuld om uit de wedstrijd getikt, maar Pierre Gasly verknalde zelf het feestje. Bij een inhaalactie op Lance Stroll drukte hij de Canadees buiten de baan en werd Gasly getrakteerd op een tijdstraf van vijf seconden plus een strafpunt. Dit betekent dat de Fransman nog twee punten verwijderd is van een schorsing van een race. De eerste strafpunten vallen pas in mei 2023 weer weg, waardoor de AlphaTauri-coureur voorzichtig moet zijn in de laatste races van 2022 en in zijn eerste paar GP's bij Alpine in 2023. De Fransman zit de laatste races niet goed in zijn vel. Dat blijkt ook wel uit zijn acties op de baan, dit zijn we niet echt van hem gewend. Misschien dat een nieuwe werkgever wonderen doet. Het is een geluk voor AlphaTauri dat hun voornaamste concurrenten ook geen punten scoorden afgelopen weekend.

