Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Brazilië

We kunnen niet anders dan dit artikel starten met George Russell. De Brit heeft er met zijn Grand Prix-zege in Brazilië voor gezorgd dat Mercedes eindelijk van die hatelijke nul af is. Russell sloeg een dubbelslag, want ook in de sprintrace op zaterdag stond er geen maat op de coureur uit King's Lynn. De overwinning van Russell kwam voor hem op het perfecte moment. De Mercedes-coureur kreeg al enkele maanden kritiek op zijn rijstijl en was meermaals betrokken bij incidenten, waarbij de botsing met Carlos Sainz in Austin de meest recente was. Ook had de Engelsman er een handje van de schuld vaak bij een ander te leggen en nam Lewis Hamilton - na een stroeve seizoensstart - min of meer de overhand. Russell begon het F1-seizoen 2022 namelijk ijzersterk.

Het lijkt erop dat Russell na het incident in Amerika in de spiegel is gaan kijken. In Mexico pakte hij zijn race al voorzichtiger aan, wat de Brit daar na afloop ook bevestigde. Op het Autodromo José Carlos Pace kwam voor hem dan eindelijk alles samen. Hij liet Toto Wolff en de zijnen zien waarom ze met hem voor de juiste coureur hebben gekozen. Niemand, maar dan ook niemand kwam ook maar bij Rusell in de buurt. Door een safety car kon Hamilton de druk in de slotfase nog wel opvoeren, maar Russell hield de touwtjes stevig in handen. Het is tevens een belangrijke zege om de zure nasmaak van Sakhir 2020 weg te spoelen. In die race maakte hij zijn Mercedes-debuut en werd hem de overwinning door een belabberde pitstop en uiteindelijk lekke band door de neus geboord. Toen waren er tranen van verdriet, in Brazilië waren er tranen van vreugde. Russell is een F1 Grand Prix-winnaar.

De tweede winnaar in Brazilië is Alpine. Ik hoor u denken: 'Maar Esteban Ocon en Fernando Alonso botsten toch met elkaar in de sprintrace?' Ja, dat klopt. Dat deden ze inderdaad en daar hebben ze ook ongelofelijk voor op hun donder gehad. Alonso was zoals gewoonlijk snoeihard voor zijn Franse collega en riep maar al te blij te zijn dat het avontuur bij Alpine niet lang meer duurt. Op zondag was van bekvechten geen sprake meer. Ocon ging keurig aan de kant voor Alonso toen hem dat gevraagd werd. Het is bijzonder hoe Alpine altijd de knop weet om te zetten, want je kan zeggen over die renstal wat je wil, maar Otmar Szafnauer slaagt er toch regelmatig in om voor of tijdens een raceweekend de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Het gebeurde ook in België waar de Franse formatie na een roerige zomerstop met twee wagens in de punten eindigde. Het belangrijkste van de dubbele puntenfinish in Brazilië is nog wel dat het Franse merk optimaal profiteerde van de dubbele uitvalbeurt bij McLaren. Alpine is veertien punten uitgelopen en met alleen nog het weekend in Abu Dhabi op het programma is de voorsprong precies negentien stuks. De kans dat zij vierde worden is in Brazilië groter geworden. Het werd voor Alpine een weekend met twee gezichten, al zit daar bij vertrek ongetwijfeld een lach op.

Wie zich in de loop van het seizoen zichtbaar verbeterd heeft, is Carlos Sainz. De Spanjaard had begin dit seizoen de grootste moeite met de Ferrari F1-75. En terwijl teamgenoot Charles Leclerc geregeld streed met Max Verstappen, vocht de Madrileen met een sterke auto vaak voor de kruimels of belandde hij in het grind. In Brazilië reed hij meer dan een fatsoenlijke wedstrijd. Op zaterdag begon hij als vijfde en knokte zich naar P2. Dit zou vanwege een motorwissel niet zijn startpositie worden voor de race. Sainz begon de Grand Prix zondag als zevende, waarmee hem een zware taak te wachten stond. Hij bleef in de beginfase echter uit het gedrang en lag al snel derde - op mediums. Nee, Mercedes was een maatje te groot, maar de mannen van Red Bull Racing en zijn eigen teamgenoot had hij onder controle. Sainz maakte geen enkele fout. Tijdens de virtual safety car switchte Sainz nog naar een nieuwe set softs - Ferrari maakte eindelijk geen tactische fout - en profiteerde optimaal van de daaropvolgende safety car. Zoals gezegd kon de Ferrari-coureur geen poging doen om een Mercedes-coureur in te halen, maar de rest was te traag voor hem. Leclerc opperde nog om van plaats te wisselen in verband met het kampioenschap, maar Ferrari wees dit vanwege twee redenen af. Hoe dan ook verdiende Sainz het podium. Deze stijgende lijn belooft nog wat voor de strijd bij Ferrari volgend jaar. Want kan Leclerc hem dan nog wel de baas zijn?

Verliezers:

Max Verstappen, Lewis Hamilton en FIA-stewards. De eerste drie verliezers zijn meteen aangestipt. Het werd voor alle partijen weer een dag om niet te vergeten, of misschien juist wel. Het F1-seizoen 2021 stond bol van incidenten, met natuurlijk Abu Dhabi als het afsluitende hoofdstuk. Daar gaat de schrijver van dienst niet opnieuw over schrijven. Nee, op Interlagos was het weer raak. Ruim een jaar na de stevige gevechten op het Autodromo Jose Carlos Pace kwamen beide heren elkaar weer tegen. Ditmaal was de clash iets harder en maakten de stewards niet voor de eerste keer in 2022 een bijzondere keuze. Allereerst kunnen we stellen dat Hamilton meer ruimte had moeten laten volgens de FIA rules of engagement. Kort voor het ingaan van de rechterknik keek hij nog in zijn spiegel en wist dus dat Verstappen er zat. Verstappen had op zijn beurt gas kunnen terugnemen, want hij liet achteraf bij onder meer Motorsport.com optekenen: "Je voelt als coureur gewoon of iemand je ruimte geeft of niet, en bij hem was er 0,0 intentie om ruimte te laten. En als je mij geen ruimte wilt geven, dan gaan we er samen maar af." Met die laatste woorden impliceert Verstappen dat contact onvermijdelijk was en dat hij dit ook wist. Ook hij had de clash dus kunnen vermijden en een steentje kunnen bijdragen. Hoewel menigeen de botsing als race-incident bestempelde, zagen de stewards het anders. Zij gaven Verstappen vijf seconden tijdstraf, wat voor gefronste wenkbrauwen zorgde. Het wordt versterkt wanneer je de regels erbij pakt. Daarin stelt de FIA dat de verdedigende partij ruimte moet laten wanneer een auto er 'significant' naast zit. Nu is het natuurlijk de vraag wat 'significant' is. Maar als we zeggen dat de RB18 inderdaad 'significant' naast de W13 zat, dan moest Hamilton volgens de regels van de FIA meer ruimte laten. De vage regelgeving en het gebrek aan consistentie maken de FIA-stewards opnieuw tot een verliezer in deze kwestie.

Daarmee was de rol van Verstappen nog niet uitgespeeld, sterker nog: het maakt Red Bull Racing, in combinatie met een te hoge bandenslijtage, ook verliezer. Sergio Perez knokt met Charles Leclerc voor P2 in het kampioenschap en heeft de punten hard nodig. In een poging deze van de Monegask af te snoepen bood Perez op versleten mediums weinig weerwerk aan zijn teamgenoot. Zou de F1-kampioen er niet in slagen Leclerc in te halen, dan zouden de Red Bull-coureurs weer wisselen in de laatste ronde. Het lukte Verstappen niet Alonso of de Ferrari-coureur in te halen, maar hij weigerde de plek terug te geven. Furieus riep hij op de radio richting zijn engineer daar zijn redenen voor te hebben. Checo was op zijn beurt woedend: "Dit laat zien hoe hij werkelijk is." Het gebekvecht ging nog eventjes door, maar al snel kwamen Christian Horner en Helmut Marko met het bericht dat de boel intern is besproken en dat Verstappen Perez gaat helpen in Abu Dhabi. De meeste signalen wijzen erop dat een bewuste crash van Perez tijdens de kwalificatie in Monaco Verstappen boos heeft gemaakt en dat de rekening nu is vereffend. Dergelijke zaken kunnen volgens ondergetekende echter beter intern opgelost worden. Scheld elkaar uit, praat niet meer met elkaar... maar houd dit weg van het asfalt. Daar komt bij dat Verstappen als wereldkampioen niets meer te verliezen heeft. Het is een principekwestie, maar zo eindigt 2022 met controversie die volgend seizoen een staartje kan krijgen als de mannen elkaar nog eens nodig hebben.

Het lijkt erop dat McLaren de genadeklap gekregen heeft in de strijd met Alpine om de vierde plek bij de constructeurs. Lando Norris bracht de Britse renstal op zaterdag nog twee punten, maar de zondag was niet om over naar huis te schrijven. Met name Ricciardo maakte zo'n ontzettend knullige fout. Niet alleen verstierde hij het feestje voor zichzelf en zijn werkgever, maar het prachtige weekend dat Haas-coureur Kevin Magnussen tot op dat moment beleefde was in één klap voorbij. Letterlijk. Het is daarom ook meer dan logisch dat de Australiër in zijn laatste race voor McLaren in ieder geval drie plekken naar achteren gaat op de startopstelling. Het lijkt er ook sterk op dat de F1-loopbaan Ricciardo na Abu Dhabi definitief voorbij is. Norris maakte het drama voor McLaren compleet, al was dit volledig buiten zijn schuld om. De power-unit in de MCL36 besloot er in de slotfase mee op te houden. Het werd een nulscore, terwijl Alpine juist dubbele punten pakte.

