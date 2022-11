Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Abu Dhabi

Winnaars:

We trappen af met de allersterkste Formule 1-coureur op dit moment: Max Verstappen. Want wat kan die man hard en goed autoracen. De Nederlander tekende in Abu Dhabi voor alweer zijn vijftiende F1-zege van het jaar. Hij werkte een indrukwekkende race af, was amper in beeld en domineerde van start tot finish op het Yas Marina Circuit. Alleen kort na de start moest de tweevoudig wereldkampioen zich even zorgen maken, maar dat ving hij goed op. Daarna ging 'ie er samen met de RB18 vandoor. Net als vorig jaar was de slotrace ook dit keer een perfecte samenvatting van het seizoen. Verstappen domineerde, Charles Leclerc nam plaats op P2, Sergio Perez en Carlos Sainz raapten de kruimels op en Mercedes ging voor geen meter.

Verstappen had een dusdanig grote voorsprong dat de Nederlander zelfs vanuit de auto teamgenoot Checo aan het aanmoedigen was. "Vertel Sergio dat de harde banden best wat kunnen hebben. Ga er gewoon voor!", riep de kampioen. Uiteindelijk kwam hij na 58 ronden als winnaar over de streep en zette de 2022-zegeteller van Red Bull op zeventien stuks. De 25-jarige coureur heeft een groot aandeel gehad in het tot nu toe meest succesvolle F1-seizoen van de formatie uit Milton Keynes. Het totale puntenaantal van Verstappen zat slechts 61 punten achter wat de mannen van Mercedes samen bij elkaar wisten te rijden. Het is een knap seizoen geweest van de Nederlander en zijn dominante zege in Abu Dhabi onderstreept dat.

De tweede winnaar heeft geregeld aan de andere kant van dit lijstje gestaan. We hebben het over Charles Leclerc. Voor hem was er maar een doel dit weekend: voor Perez finishen. Alleen op die manier zou hij tweede worden in het kampioenschap. Dat is hem gelukt, maar daarvoor moest Leclerc uiterst voorzichtig met zijn harde banden omgaan en moest het plannetje dat Ferrari en Leclerc tegen Red Bull hadden gesmeden werken. De Scuderia was van plan om middels een dummy Red Bull voor de gek te houden. Radioverkeer tussen Leclerc en de pitmuur insinueerde dat hij met een tweestopper naar de finish zou gaan. Dit zette de Red Bull-crew van Perez in beweging. Meteen kreeg de Monegask te horen dat ze juist het tegenovergestelde van de Mexicaan wilden doen en dus bleef Leclerc buiten. Achteraf was altijd al het plan om een eenstopper af te werken. De tweede stop van Perez creëerde een groot gat tussen het tweetal. De verse banden waren wel in het voordeel van de Mexicaan, maar Leclerc bleef rustig, hield de banden goed en kwam een seconde voor Perez over de streep. De blijdschap na afloop liet zien dat die tweede plek toch belangrijker was dan in eerste instantie gezegd werd. Na een moeizaam jaar, is het Leclerc toch gelukt om vice-kampioen te worden. Daarnaast verdient ook Ferrari een pluim. Voor de tweede race op rij was de strategie dik in orde.

De meeste aandacht ging dit weekend uit naar een grootheid: Sebastian Vettel. Iets meer dan vijftien seizoen geleden trapte hij zijn Formule 1-loopbaan af. In de Grand Prix van Amerika in 2007 was hij de vervanger van de geblesseerde Robert Kubica. In 2008 werkte de Duitser zijn eerste volledige seizoen af in de Formule 1. De rest is geschiedenis: dat jaar scoorde hij op Monza zijn zege, om vervolgens in 2010, 2011, 2012 en 2013 de wereldtitel te scoren. In Abu Dhabi kwam een einde aan zijn carrière. Het werd een weekend waarin hij volop in de schijnwerpers stond. Maar ook een weekend waar hij sterk presteerde met de Aston Martin AMR22. In de kwalificatie redde hij het tot in Q3 en bemachtigde uiteindelijk de negende startplek. De race verliep iets minder goed, maar het vuur brandde nog duidelijk. "Waarom hebben we voor deze strategie gekozen?", riep hij chagrijnig richting de pitmuur. Hij zei het op een manier alsof er nog veel van afhing, maar dat was niet zo. Althans, niet voor hem als coureur.

Vader Norbert Vettel was er het hele weekend bij, Aston Martin gaf hem de credits die hij verdiende, Ferrari overhandigde een cadeau, alle F1-coureurs spraken vol lof over hem en om gezamenlijk afscheid te nemen organiseerde Vettel zaterdagavond zelf een event. Iedereen mocht daarbij zijn. Afgelopen zomer kondigde Vettel zijn afscheid aan, maar bij de schrijver van dienst en heel veel andere mensen kwam het besef pas afgelopen zondagochtend. Een F1-icoon verlaat de sport. Een coureur die records verbrak, GP's domineerde, ruzies had, maar bovenal geliefd werd in de paddock. De sport gaat hem wellicht meer missen dan we aanvankelijk dachten, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Misschien zien we hem nog in een andere rol terug in F1, wellicht zien we hem nooit weer in F1. Er is een einde gekomen aan prachtige loopbaan. Vettel is weg uit F1. #DankeSeb!

Verliezers:

Fernando Alonso vormt de eerste verliezer in dit lijstje. Niet omdat de Spanjaard zo slecht reed, in tegendeel zelfs. Nee, Alonso mag aftrappen omdat hij de grootste pechvogel is. Aan zijn talent twijfelt niemand. Hij was dit jaar na Verstappen misschien wel de beste coureur van het veld. Zijn Grand Prix van Abu Dhabi was eigenlijk de perfecte samenvatting van zijn seizoen. Op het Yas Marina Circuit incasseerde Alonso zijn zesde (!!) uitvalbeurt. Ditmaal hinderde een waterlek hem om de finish te halen. De Spanjaard lag in de top-tien, en dus in de punten, toen het team hem naar binnenhaalde. Op welke posities was hij geëindigd als hij die uitvalbeurten niet hoefde te incasseren? Te vaak viel de A522 stil op het moment dat de 41-jarige rijder in de punten reed. Des te knapper is het dat hij slechts elf punten achterstand heeft in de eindstand ten opzichte van teamgenoot Esteban Ocon. Zijn interview na de race waren veelzeggend. Rustig bedankte hij Alpine voor alle jaren en zei hij blij te zijn dat de focus op Aston Martin kon, zijn nieuwe werkgever. Vaak als Alonso rustig dergelijke teksten zegt, is een ding duidelijk: hij is er helemaal klaar mee. Na de race in Abu Dhabi was dat waarschijnlijk helemaal het geval. Kan hij het Aston Martin-project naar een hoger niveau tillen? Op basis van zijn rijkunsten is het hem zeker gegund.

Als er bij een team het F1-seizoen als een nachtkaars uitging, dan was het wel bij Mercedes. Want heeft iemand van de kijkers George Russell in beeld gezien? In het geval van Verstappen was dat een goed teken, gezien zijn dominantie, maar voor de Brit betekende het een kleurloze wedstrijd. Zijn teamgenoot was vaker in beeld en knokte ook wat meer, met onder meer Sergio Perez. Zijn moment met Carlos Sainz in de eerste ronde zette hij keurig recht, daar valt niks over te zeggen. Maar het tempo van de W13 was niet om over naar huis te schrijven en dat terwijl Toto Wolff na de kwalificatie zei dat de afstelling volledig op de race was gericht. De heren dekten zich al wel in dat Abu Dhabi qua lay-out sowieso niet bij de wagen zou passen. Als klap op de vuurpijl werd de auto van Hamilton ook nog getroffen door een hydraulisch probleem en viel hij uit. Zaterdag riep de zevenvoudig kampioen al blij te zijn als hij nooit meer in de W13 hoefde te rijden. Na zondag was dat waarschijnlijk helemaal het geval. Laten we hopen dat Mercedes volgend jaar weer vooraan meedoet.

Het laatste plekje aan deze kant is gereserveerd voor Mick Schumacher. In Abu Dhabi werd bekend wat eigenlijk al maanden in de lucht hing: Haas zet Schumacher aan de kant. Je kunt het ermee eens of het er niet mee eens zijn, maar teksten als: "Ik wil laten zien wat ik kan" en "Ik verdien een plek in F1" helpen niet als je Nicholas Latifi vervolgens op een knullige manier in de rondte drukt. Op deze manier liet de Duitser juist zien niet geschikt te zijn voor de koningsklasse. Na afloop liet hij ook optekenen de Canadees simpelweg niet gezien te hebben. En dat is opmerkelijk, aangezien Latifi in een grote donkerblauwe auto recht voor hem reed. Wij zitten natuurlijk niet in de cockpit, maar kunnen wel snel beoordelen of iets knulligs is of niet. In dit geval werd Schumacher dan ook terecht bestraft met vijf seconden. Hij eindigde in zijn laatste race wel voor Haas-teamgenoot Kevin Magnussen. Om zijn dienstverband bij Haas toch nog leuk te eindigen, trakteerde hij het publiek op een aantal donuts. Al snel kwam zijn engineer op de radio dat 'ie daarmee moest stoppen. Zelfs dat mocht Schumacher niet meer doen - de reden was natuurlijk dat de motor gespaard moet worden voor de test. De kans is groot dat Schumacher aan de slag gaat als reserverijder bij Mercedes, maar het is de vraag of we hem ooit nog op de F1-grid gaan zien. Vriend Vettel vertrekt vrijwillig, Schumacher noodgedwongen.

