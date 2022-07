Analyse: Winnaars en verliezers van het F1-weekend op Silverstone

Winnaars:

Na de gebeurtenissen van zondag kan er maar één man de voornaamste winnaar zijn en dat is Zhou Guanyu met het feit dat hij nog leeft en ongeschonden uit zijn Alfa is gekomen. De schrik sloeg de volledige Formule 1-paddock om het hart toen zijn auto op de kop en met een rotvaart naar de bandenstapels vloog, om daar ook nog eens overheen te slaan. Onboardbeelden vanaf de auto van Pierre Gasly of beelden vanaf de tribune geven pas echt een indrukwekkend beeld van wat de Britten een 'freak accident' noemen. Dat hij tussen de bandenstapels en de hekken belandde, maakte het lastig voor het medisch team om hem uit de auto te krijgen, al kan de voornaamste conclusie er maar eentje zijn: de Formule 1-auto's anno 2022 zijn godzijdank verschrikkelijk veilig, waarbij de halo extra lof verdient en wederom van onschatbare waarde is geweest. De hoofdbeschermer bleek tijdens de Formule 2-race al van levensbelang en heeft Zhou naar eigen zeggen ook 'gered'. Het maakt de Chinees geen sportieve winnaar, maar dat hij zonder botbreuken weer kan instappen in Oostenrijk is zonder twijfel de grootste winst van het voorbije weekend.

De grootste sportieve winnaar is natuurlijk de man die bij zijn 151ste poging eindelijk op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen: Carlos Sainz. De Spanjaard is er vele malen dichtbij geweest, onder meer in de Italiaanse Grand Prix van 2020 en in Canada twee weken geleden. Daar viel het kwartje net niet de goede kant op, waardoor enig fortuin hem wel toekomt. Sainz valt in Engeland zelfs te typeren als de kat met negen levens. Het eerste leven kreeg hij terug toen Max Verstappen bij de start langszij kwam, maar de FIA voor de herstart teruggreep naar de initiële grid. Daarna kwam Verstappen nogmaals langszij, maar bleek de pret voor de Nederlander zoals bekend maar van korte duur. Eenmaal weer leiding roerde Charles Leclerc zich (volkomen terecht) over de boordradio en moest de Spanjaard na veel getreuzel bij Ferrari plaatsmaken. Het leek dus weer door zijn vingers te glippen, maar de tactische tombola aan het einde pakte voor Sainz uitstekend uit. Terwijl niet twee maar drie honden achter hem aan het vechten waren om een been, ging Sainz er in alle rust mee heen. Hij is van de nul af en eigenlijk misgunt niemand in de paddock hem dat.

Die laatste woorden zijn ook naadloos van toepassing op de eerste puntenfinish van Mick Schumacher. De jonge Duitser heeft het dit seizoen allesbehalve makkelijk. Vorig jaar reed hij Nikita Mazepin nog met speels gemak om de oren, maar begin 2022 leerde hij de andere kant van de medaille kennen met Kevin Magnussen als teamgenoot. Het heeft logischerwijs veel speculaties opgeleverd over de rol van zijn achternaam in de Formule 1-carrière, hetgeen er niet beter op werd toen enkele dure crashes zich opvolgden. Spanningen tussen het kamp Schumacher en Guenther Steiner leken op te lopen - vooral afgaande op het Duitse Sky - maar op Silverstone kon iedereen weer eens lachen. De teambaas kon zijn geluk niet op met de eerste dubbele puntenfinish sinds Hockenheim 2019, ook al zo'n spektakelstuk, en Mick had eveneens een grote grijns om zijn mond tijdens de nababbel met de man waar hij hard mee vocht voor P7: Max Verstappen.

Verliezers:

Tja, waar moeten we Max Verstappen zelf ditmaal plaatsen in de rubriek? Laten we vooropstellen dat hij zelf niet veel verkeerd heeft gedaan en daardoor niet aan deze kant van de rubriek hoort. Maar door de factor pech valt hij wel een verliezer te noemen. Zo leek hij de Britse fans zondag tot tweemaal toe het beste antwoord te geven door de race te winnen. Om te beginnen verschalkte hij Sainz bij de eerste start, daarna nam hij de leiding nogmaals over na een uitstapje van zijn voormalig teamgenoot. Niet veel later sloeg de pechduivel echter toe in de vorm van een stukje AlphaTauri-carbon: "Ik zag het liggen op de ideale racelijn, maar kon niet abrupt naar links of naar rechts sturen." Het is dan ook buitengewoon ongelukkig dat dit stukje de linkerkant van de vloer grotendeels heeft beschadigd en in één klap de winstkansen om zeep heeft geholpen. Enerzijds heeft hij daardoor de zege en 19 WK-punten verloren, anderzijds zijn dit typisch races die normaal puntloos eindigen en mag Verstappen zich in zekere zin nog 'winnaar' noemen met de schadebeperking op P7.

Dat wordt versterkt doordat Ferrari - zoals de Gazzetta ook al stelde - een grote kans heeft laten liggen met Charles Leclerc. De Scuderia wilde niet beide auto's naar binnen halen omdat het dan track position zou verliezen aan Lewis Hamilton, maar het alternatief is nog slechter gebleken. Door Leclerc buiten te laten op oude, harde banden was hij weerloos tegen de mannen achter hem. De Monegask verdient nog wel lof voor de manier waarop hij met hand en tand verdedigde, maar het bleek onbegonnen werk. Ferrari had met de kennis van nu altijd beide auto's naar binnen moeten halen, zodat de coureurs in ieder geval wapens hadden om mee te vechten. Met de finish op P4 heeft hij welgeteld zes punten goedgemaakt op Verstappen en dat hadden er bijna twintig moeten zijn. Ferrari heeft weliswaar de race gewonnen, maar toch eens kans van jewelste onbenut gelaten op Silverstone. Het lijkt wel alsof er - in ieder geval tactisch - helemaal niet meer naar het kampioenschap wordt gekeken... De woede van Leclerc na afloop is dan ook volledig te begrijpen.

De laatste stek is ditmaal gereserveerd voor Yuki Tsunoda. Doordat Helmut Marko recent in een interview met Motorsport.com zijn mond voorbij heeft gepraat, weten we al dat de Japanner nagenoeg zeker is voor 2023. Een grote verrassing is dat niet, zeker niet nu Juri Vips uit de Red Bull-opleiding is geknikkerd. Desondanks maakt Tsunoda recent geen ijzersterke indruk. Zo tekende hij in Canada voor het meest kolderieke moment van de zondag door bij het uitkomen van de pitstraat pardoes de vangrails in te schuiven en ging het op Silverstone niet veel beter. De AlphaTauri-coureur kon Alexander Albon niet ontwijken bij de startcrash en zou na de herstart zijn eigen teammaat in de rondte tikken. Het zijn acties waarmee je jezelf niet heel populair maakt en die door een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden ook het hoofdteam hebben geraakt - met het carbon dat de auto van Verstappen trof. Dat laatste kan Tsunoda natuurlijk niet worden aangerekend, maar het raken van de eigen teamgenoot en daarna een kansloze expeditie op weg naar P14 (als laatste van het rijdende veld) afwerken, volstaan ook wel om als verliezer te worden aangeduid.

F1-update: Megacrash Zhou en spektakel op Silverstone, Verstappen beperkt de schade