Aan de ene kant staat de FIA, die er alles aan doet om de grid uit te breiden. Het overkoepelend orgaan ziet enkel voordelen in de uitbreiding van tien naar elf F1-teams. Daar vrijwel recht tegenover staan de huidige teams. Zij denken dat de komst van Andretti geen tastbare voordelen oplevert. Bovendien vrezen ze voor financiële onzekerheid wanneer ze de prijzenpot door elf in plaats van door tien moeten delen. Zeker gezien de recente coronapandemie, en het feit dat meerdere teams in die periode op omvallen stonden.

Ergens in het midden vinden we Formula One Management. Zij willen enkel een commerciële deal aan Andretti voorleggen als uit analyses blijkt dat de nieuwkomer daadwerkelijk waarde toevoegt aan de Formule 1 als geheel. Hoewel de huidige teams geen formele inspraak hebben over de definitieve beslissing van FOM, is het logisch dat hun weerstand invloed heeft op de uiteindelijke beslissing van F1 CEO Stefano Domenicali. En, cruciaal voor de negativiteit tegenover Andretti, is de angst van sommige teams dat het toevoegen van een elfde team aan de grid hun eigen toekomst in gevaar kan brengen.

F1-teambaas James Vowles zei recent in Qatar dat teams zoals zijn Williams zich nog altijd op het randje bevinden voor wat betreft de financiële situatie. Minder prijzengeld en minder waarde zou daarom geen goede zaak zijn. “Ik ben verantwoordelijk voor 900 medewerkers binnen mijn organisatie”, legt Vowles uit. “Je kunt de cijfers opzoeken, op dit moment draait Williams verlies. We staan flink in het rood. Vergelijk 2021 met 2022 en je zult zien dat we tientallen miljoenen meer in het rood staan. Vergelijk met het 2023, wat je niet kunt zien maar ik garandeer je, dat het bedrag nog veel hoger ligt.”

Maar heeft de komst van Andretti en de daaraan gekoppelde verschuiving van de inkomsten uit commerciële rechtendeals daadwerkelijk zoveel impact, zeker als het eerst de verplichte betaling van 200 miljoen dollar neertelt? We duiken in de cijfers om beter te kunnen duiden wat er op het spel staat.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Betalingen prijzengeld in F1

Het exacte Formule 1-prijzengeld is geheim. De details zijn opgetekend in de commerciële delen van de twee Concorde Agreements die de sport reguleren. Via openbaar beschikbare informatie - waaronder de jaarverslagen van zowel teams als F1-eigenaar Liberty Media - valt goed op te maken hoe de commerciële pot verdeeld wordt. Naar schatting, op basis van de voorwaarden uit het Concorde-verdrag, bestaat de prijzenpot voor de teams uit 50 procent van de totale winst die gegenereerd wordt uit commerciële rechten. Het is naar verluidt wel zo dat na een bepaald punt van inkomsten het procentuele aandeel van FOM omhoog schuift, zodat FOM vanaf dat punt meer dan de helft krijgt. Dit betekent dat teams niet altijd direct 50 procent van het geld krijgen.

In 2022, bijvoorbeeld, genereerde F1 2,57 miljard dollar aan inkomsten, de betalingen aan de teams bedroegen in totaal 1,157 miljard dollar - wat neerkomt op ongeveer 45 procent van de totale inkomsten. En om het nog wat lastiger te maken, wordt dit bedrag niet simpelweg gelijk over de teams verdeeld. Ferrari krijgt een extra bonus voor ‘historical significance’, naar verluidt 5 procent van de totale pot. Teams die in de voorbije jaren succesvol zijn geweest in het constructeurskampioenschap ontvangen eveneens een bonus. Het bedrag hangt af van dat succes: eenmaal kampioen of meerdere titels op rij. Naar verluidt is er ook een aparte pot voor extra betalingen aan teams die in de afgelopen tien jaar in de top drie van het constructeurskampioenschap zijn geëindigd. Op dit moment gaat het over Mercedes, Red Bull, Williams, Ferrari en McLaren.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Naar schatting gaat zo’n 25 procent van de totale prijzenpot via deze bonussen naar een aantal teams. Zodra deze betalingen zijn verricht, wordt de rest van het bedrag via een glijdende schaal verdeeld over de teams. Het kampioensteam krijgt 14 procent, het laatste team ontvangt 6 procent. Met de voorspelde inkomsten van F1 die naar verwachting jaarlijks met ongeveer 8 tot 10 procent zullen stijgen, betekent dit dat er de komende jaren rekening gehouden kan worden met betalingen aan teams voor een totaalbedrag van ongeveer 1,25 tot 1,3 miljard dollar.

De impact van het elfde team

Mocht Andretti een startbewijs krijgen, dan heeft dat enkel invloed op de verdeling van de prijzenpot nadat de bonussen voor de topteams zijn verdeeld. Om de berekening wat eenvoudiger te maken, gaan we uit van een pot van 1 miljard dollar die overblijft nadat deze bonussen zijn betaald.

Met een grid van tien teams die 1 miljard dollar verdelen, zijn de bedragen op basis van de positie in het constructeurskampioenschap als volgt.

Prijzengeld voor tien F1-teams op basis van pot van 1 miljard dollar

Positie Percentage Prijzengeld 1 14% 140 miljoen 2 13.1% 131 miljoen 3 12.2% 122 miljoen 4 11.3% 113 miljoen 5 10.4% 104 miljoen 6 9.5% 95 miljoen 7 8.7% 87 miljoen 8 7.8% 78 miljoen 9 6.9% 69 miljoen 10 6% 60 miljoen Mocht een elfde team toegelaten worden, dan veranderen de getallen. Het percentage van alle deelnemers wordt verlaagd. Dat houdt in dat de teams die het grootste percentage kregen, het meest verliezen.

Geschat prijzengeld voor tien F1-teams op basis van pot van 1 miljard dollar

Positie Percentage Prijzengeld 1 13.3% 133 miljoen 2 12.5% 125 miljoen 3 11.6% 116 miljoen 4 10.8% 108 miljoen 5 9.9% 99 miljoen 6 9.1% 91 miljoen 7 8.3% 83 miljoen 8 7.4% 74 miljoen 9 6.5% 65 miljoen 10 5.7% 57 miljoen 11 4.9% 49 miljoen

Wanneer we beide tabellen vergelijken, zien we dat de komst van Andretti - als de prijzenpot niet verandert - een verlies van 7 miljoen dollar betekent voor constructeurskampioen Red Bull. Het team dat als vijfde eindigt, krijgt 5 miljoen dollar minder, de nummer tien gaat van 60 miljoen naar 57 miljoen dollar - een daling van 3 miljoen per jaar.

Deze afname in inkomsten is de reden dat de fameuze 200 miljoen dollar inschrijfgeld is opgenomen in het Concorde-verdrag voor 2021-2025. Dat was oorspronkelijk bedoeld om het verlies aan prijzengeld voor meerdere jaren te compenseren. Elk team ontvangt 20 miljoen dollar. Voor de helft van de grid zou dat voor meerdere jaren het verlies aan TV-gelden compenseren.

Foto: James Sutton / Motorsport Images

Nog altijd weerstand

Hoewel het verlies aan inkomsten niet enorm dramatisch lijkt, is dit buiten de grootste zorg gerekend: de impact van de komst van Andretti op de waarde van de teams. Het huidige prijskaartje van een F1-operatie ligt rond de 1 miljard dollar. Andretti kan toetreden voor ‘slechts’ 200 miljoen dollar. En dat schept in potentie een precedent voor de waarde van de huidige teams. Het is dan ook niet gek dat er gesproken wordt over een verhoging van het deelnamegeld richting 600 miljoen dollar of zelfs meer in 2026 wanneer het nieuwe Concorde-verdrag in gaat.

Dat lijkt misschien overdreven gezien de impact op het prijzengeld. Maar voor de huidige teams is het volgens hen zinvoller om de waarde van degenen die nu bij de F1 betrokken zijn te stabiliseren. Red Bull-teambaas Christian Horner zei recentelijk tegen Sky F1: “Kijk hoe Audi de sport is binnengekomen. Ze hebben een bestaand team en een bestaande franchise gekocht. Zou dat anders moeten zijn voor anderen? Hier moeten Liberty en de FIA het over eens worden en met een gezamenlijk standpunt moeten komen. Want je kunt niet één regel hebben voor de één en een andere voor de ander. Het is duidelijk dat geld de wereld doet draaien. En dat is waar elk team gevoelig voor zal zijn, en de waarde van de franchise die verwatert. Plotseling ga je van tien naar elf teams. Dus natuurlijk zullen de belanghebbenden, de aandeelhouders van elk individueel team, zich daar zorgen over maken."

Het belangrijkste voor Andretti is of deze zorgen genoeg zijn om FOM te overtuigen om het team niet de deal te geven die het wil.

Elfde team in F1? Waarom de moeilijkste stap voor Andretti nog komt