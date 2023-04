Wat de data tonen over de voorsprong van Red Bull en Max Verstappen in F1 2023

De eerste drie raceweekenden hebben voor Red Bull Racing bijna een maximale score opgeleverd. Alleen de snelste raceronde in Bahrein en de tweede plek in Australië kwam het team tekort om die maximale score bij te schrijven. Het doet echter weinig af aan het totaalplaatje en dat is natuurlijk dat Red Bull zeer sterk uit de startblokken is gekomen. Volgens Christian Horner is dat ook nodig omdat het qua doorontwikkeling te maken heeft met de windtunnelreductie en volgens Max Verstappen is mede daardoor de werkwijze van Red Bull ietwat veranderd. Meer daarover valt in deze eerdere analyse te lezen, ditmaal gaat de blik op de data en het beeld van de eerste drie Grands Prix.

Een rondje Red Bull Ring aan voorsprong

Daarbij moet allereerst gezegd dat er een verschil tussen de kwalificaties en de races zit. Zo kon Red Bull in de kwalificaties tot dusver rekenen op marges van respectievelijk 0.292, 0.155 en 0.236 seconde op de eerste belager van een ander team. Dit zijn relatief kleine verschillen, zeker als je die vergelijkt met het gat dat Mercedes aan het begin van het hybride tijdperk wist te slaan op zaterdag. Er gaan echter een paar factoren schuil achter deze cijfers. Zo is de kleinste marge uit het bovenstaande rijtje te danken aan Charles Leclerc in Saudi-Arabië en was de race pace van Ferrari in de eerste twee raceweekenden beduidend minder dan de kwalificatiesnelheid. De tekortkomingen vielen over één ronde met andere woorden nog niet zo op.

Bij Red Bull is dat in relatieve zin juist andersom gebleken. De race pace is in verhouding nog iets beter dan de kwalificatie, met name in Bahrein, waar het primair om bandenmanagement ging. Red Bull beheerste dat tot in de puntjes en reed de eerste externe concurrent (Fernando Alonso) op ruim 38 seconden. In Saudi-Arabië bedroeg het gat iets meer dan 20 tellen en in Melbourne kon Verstappen voor alle chaos in de slotfase rekenen op 8.7 seconden voorsprong op Lewis Hamilton. Wie die marges van de eerste raceweekenden bij elkaar optelt, komt uit op 67.718 seconden voorsprong over drie races, hetgeen gelijkstaat aan een rondje over de Red Bull Ring en bijna een rondje Zandvoort. In Bahrein won Verstappen gemiddeld 0.677 seconde per ronde op Alonso en Perez in Saudi-Arabië iets meer dan vier tienden. Die marges zijn groter dan in de kwalificatie en onderstrepen dat Red Bull nog altijd een buitengewoon goede auto voor de zondag heeft.

In Australië was de marge door omstandigheden natuurlijk veel kleiner en de waarheid zal ergens tussen dat beeld en de enorme overmacht van Bahrein in liggen. Interessanter is dat de data van de eerste drie races laten zien dat Red Bull een auto heeft waarmee het alle kanten op kan qua set-up. Zo hebben de Ferrari-coureurs aangegeven dat de SF-23 nogal peaky is en een klein window heeft waarin alles functioneert. Voor Red Bull geldt eigenlijk het tegenovergestelde. Sinds het team van het overgewicht af is - de RB19 zit op het minimumgewicht van de FIA - en de auto niet meer naar onderstuur neigt, kan het team vele kanten op, afhankelijk van wat het circuit in kwestie vraagt.

Spelen met de set-up: van bandenmanagement tot superieure topsnelheid

In de data is deze constatering goed terug te zien na drie races. Zo laten de onderstaande afbeeldingen van Bahrein (bovenste Tweets) zien dat Ferrari daar harder liep op de rechte stukken dan Red Bull. De rechte stukken kleurden rood, de langzame bochten en acceleratiefases blauw - of deels groen als je Alonso aan de vergelijking toevoegt. Het bevestigt allereerst wat we al wisten: dat Ferrari hard heeft gewerkt aan het reduceren van drag doordat het in 2023 niet nogmaals topsnelheid tekort wilde komen ten opzichte van Red Bull. Daar wordt echter wel een prijs voor betaald, aangezien Ferrari in de langzame bochten en tractiefases van Bahrein ook langzamer bleek dan de eigen rondjes van een jaar geleden.

Belangrijker is nog dat twee weken later zou blijken dat Red Bull in Bahrein een bewuste keuze heeft gemaakt en bewust wat topsnelheid heeft opgegeven. Red Bull reed tijdens de seizoensopener met meer downforce om de banden op het ruwe asfalt langer in leven te houden. Dat het met de RB19 een breed spectrum heeft, zou in Jeddah blijken. Daar reed Red Bull net als alle andere teams natuurlijk met relatief weinig downforce. In combinatie met de zeer effectieve DRS van Red Bull veranderde dat het beeld, waardoor Verstappen en Perez ditmaal sneller liepen op de rechte stukken (zoals in de onderstaande Tweets over Saudi-Arabië ook te zien is). Beide Red Bulls hadden gemiddeld genomen een marge van zes à zeven kilometer per uur op het moment dat iedereen de DRS open had. Bij de inhaaljacht van Verstappen was dat laatste natuurlijk niet het geval, hetgeen onder meer verklaart waarom Hamilton zei dat hij 'nog nooit een auto zo snel voorbij had zien vliegen'.

Het geeft aan dat Red Bull een auto heeft die zo compleet is dat het kan spelen met de sterke punten. Het team wist dat bandenmanagement in Bahrein doorslaggevend zou zijn en heeft daar bewust topsnelheid voor opgegeven. Jeddah is het snelste stratencircuit ter wereld en dus is een superieure topsnelheid daar handig, al helemaal toen Verstappen door het veld moest snijden na een probleem met de aandrijfas, al wist het team dat nog niet toen de afstelling is gekozen. Door het rommelige weekend is het beeld van Melbourne iets minder helder, maar ook daar kon Red Bull op het voordeel van de topsnelheid rekenen. Wie de Q3-rondjes van Verstappen en George Russell met elkaar vergelijkt, ziet dat de Mercedes sneller was in langzame bochten en dat de rechte stukken en ook snelle bochten waarin de snelheid kon worden behouden blauw kleurden. Verstappen kon tijdens die kwalificatieronde rekenen op vier à vijf kilometer per uur marge en dat was met DRS open bij beide auto's. Het verklaart waarom de regerend wereldkampioen in de beginfase erg voorzichtig te werk ging met de Mercedessen en geduldig is geweest, wetende dat hij met DRS en een superieure topsnelheid vanzelf zou toeslaan.

Slotsom is dat Red Bull meerdere wapens heeft en afhankelijk van de lay-out andere accenten kan leggen zonder veel te verliezen. Ferrari en Mercedes hebben die luxe naar eigen zeggen niet of in ieder geval minder. Ook Aston Martin heeft een vrij duidelijke karakteristiek met een auto die snel is in langzame bochten en in de acceleratiedelen, maar tijdens de eerste drie weekenden steevast wat heeft verloren op rechte stukken. Het team uit Silverstone heeft laten weten dat laatste wel graag te willen counteren met andere vleugelstanden, al is de vraag natuurlijk welke prijs ze daarvoor moeten betalen. Het beeld van de eerste wedstrijden laat in ieder geval zien dat Red Bull anno 2023 een auto heeft die op alle resterende circuits goed uit de verf moet komen. Een echt zwakke plek is niet zichtbaar, waardoor een uitglijder ogenschijnlijk al door de betrouwbaarheid of bijvoorbeeld de chaos in Baku moet komen, maar dat is weer een heel ander verhaal...

Data Bahrein:

Data Saudi-Arabië: