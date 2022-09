Analyse: Hierdoor lijkt de Red Bull-Porsche deal in F1 van de baan

Nadat de kruitdampen boven Circuit Zandvoort waren opgetrokken, liet Helmut Marko in de paddock aan het Duitse F1-Insider weten dat een deal tussen Red Bull Racing en Porsche in ieder geval voor nu is geklapt. De woorden die de Oostenrijker daarvoor koos waren: "Porsche zal geen aandeelhouder van ons worden." Over het motorproject van Red Bull en of dat met een partner wordt vormgegeven, kon hij nog niks zeggen. Maar het is geen geheim dat Porsche zich liever in wilde kopen en het grootser aan wilde pakken dan alleen als motorleverancier door het leven gaan.

Juist op dat vlak is de schoen gaandeweg gaan wringen, met de huidige impasse tot gevolg. Des te langer de gesprekken duurden en des te meer die in detail gingen, des te lastiger het werd. Sterker nog: in de beginfase liep het proces heel voorspoedig, waardoor er in de paddock snel signalen doorsijpelden dat de deal wel in kannen en kruiken zou komen. Aan het persbericht voor de Oostenrijkse Grand Prix werd gewerkt - die stond zelfs min of meer klaar - al is die niet verzonden doordat de FIA het motorreglement voor 2026 nog niet had goedgekeurd. Exact daarom vragen bronnen zich nu overigens af: wat was er gebeurd als de FIA dat dossier wel sneller had afgehamerd?

Inspraak van Porsche probleem voor Horner en Marko

In april kreeg Porsche formeel toestemming van de Volkswagen Group om door te pakken met de F1-plannen. Voordien waren de gesprekken met Red Bull al gaande. Beide partijen hadden een lijst met voorwaarden opgesteld waarin stond dat Porsche zich voor vijftig procent zou inkopen in de Formule 1-tak van Red Bull. Wat er tussen de Oostenrijkse Grand Prix en nu is veranderd, is in de paddock ook nog vrij speculatief, al worden er wel verschillende factoren aangedragen. Allereerst wordt gezegd dat de verminderde gezondheid van Red Bull-voorman Dietrich Mateschitz een rol speelt. De Oostenrijker was samen met zijn landgenoten Helmut Marko en Fritz Enzinger (Porsche) cruciaal in het onderhandelingsproces. Zijn gezondheid is op dit moment echter een stuk slechter dan aan het begin van het Porsche-traject, waardoor de situatie er niet makkelijker op is geworden.

Tweede aspect dat in de paddock klinkt - en waar ook 'on the record' wel veelvuldig over wordt gesproken door Christian Horner - is dat Red Bull enorm hecht aan de eigen onafhankelijkheid. Die vreest het team deels kwijt te raken door een deal met Porsche, in ieder geval zoals die deal eerst was voorgesteld. Het gaat om de zeggenschap die hoort bij het verkrijgen van aandelen en het meestemmen op cruciale onderwerpen. Horner zou daar weinig trek in hebben en liet in Zandvoort niet voor niets weten: "We zijn een onafhankelijk team en zijn dat ook altijd geweest. Wij werken op een manier die ons flexibel, snel en efficiënt maakt. Dat hoort bij het DNA van Red Bull Racing."

Des te langer de gesprekken duurden, des te meer Horner en Newey maar ook Marko beseften dat een deal met Porsche ingrijpende gevolgen kan hebben. Grote besluiten zijn dan niet langer te nemen na een telefoongesprek met Mateschitz. Nee, in plaats daarvan moet alles worden voorbereid en gepresenteerd aan een Porsche-bestuur. Het kost tijd en maakt het onzeker of de eigen koers kan worden gevaren. Noch Marko, noch Horner lijkt daarvoor te porren. Ook op dit vlak gaf Horner zondag in Zandvoort een duidelijke hint. De huidige werkwijze bevalt hem prima: "Dietrich heeft altijd volledig achter ons gestaan wanneer we een strategische keuze of rijderskeuze moesten maken."

Het maakt de huidige situatie als volgt: Red Bull wil eigenlijk geen zeggenschap aan Porsche afstaan en dus liever geen aandelen verkopen. De deal in de oorspronkelijke vorm is daardoor (in ieder geval voorlopig) van tafel, al moet gezegd dat niets zo veranderlijk is als de F1-wereld. Marko en co staan wel open voor een samenwerking tussen Red Bull Powertrains en Porsche, waarbij laatstgenoemde partij alleen betrokken wordt bij de motorenafdeling en geen inspraak krijgt in het F1-team. Complicatie is echter dat Porsche weinig tot niets lijkt te zien in deze optie. Het mandaat van de VW Group is namelijk dat het merk zich inkoopt in een bestaand team, net zoals Audi dat met Sauber gaat doen. Als Red Bull dat niet wil en geen van beide partijen bijdraait, is een deal van tafel. Het zou vooral een hard gelag voor Porsche zijn, des te meer omdat de juridische voorbereidingen al in volle gang waren - zoals ook bleek uit de mededingingsdocumenten uit Marokko.

Red Bull heeft opties: Eigen Powertrains-project of Honda

In dit geval is het niet Porsche dat een stap achteruit doet - zoals voorheen wel is gebeurd door VW - maar Red Bull. Het komt doordat Red Bull volgens Horner niet per se iets hoeft. "Wij moeten gewoon kijken wat strategisch het beste is voor ons team en het merk." In dat opzicht heeft het energiedrankenmerk opties. Eén daarvan is een oude bekende: Honda. Het is geen geheim dat het Japanse merk spijt heeft van het besluit om formeel te vertrekken en dat het de deur voor een rentree in 2026 op een kier heeft gezet. De Honda-motoren komen vanuit de eigen faciliteit in Japan, waardoor wel de vraag opkomt wat de meerwaarde van de Red Bull Powertrains-fabriek te Milton Keynes is. Honda is echter wel een partner waar Horner en alle Red Bull-kopstukken een bijzonder goed gevoel bij hebben en waarmee het zeggenschapsvraagstuk geen probleem vormt.

Het laatste alternatief dat Horner continu benadrukt is dat Red Bull Powertrains ook op eigen benen kan staan als er geen partner wordt gevonden. "We zijn al volop bezig voor 2026. We hebben onze motorfaciliteit in 55 weken opgebouwd en hebben ook al meer dan driehonderd mensen aangenomen. Daar zitten enkele van de beste breinen uit de Formule 1 bij op dit vlak", zo benadrukt Horner tijdens zijn mediasessie. Vlak voor de zomerstop heeft de eerste Red Bull-motor al op de testbank gedraaid. "Dat ging om een motor zonder elektrische componenten, al hebben wij voor beide delen de kennis in huis: het mechanische deel en het elektrische deel." Om het volledig op eigen benen op te nemen tegen grote concerns als Mercedes, Ferrari, Renault en Audi lijkt link, maar Horner sluit dat niet uit: "Ook dat past bij het DNA van Red Bull. Wij zijn een gek merk. Toen we in F1 kwamen dacht ook iedereen 'waar beginnen ze aan?' en een eigen motor past daar eigenlijk wel bij."

Het totaalplaatje maakt dat Red Bull nu in een luxepositie zit. In die positie blijken de kopstukken niet meteen happig op inspraak van een andere partij, waardoor de initiële Porsche-deal in ieder geval voor nu en onder de initiële voorwaarden van tafel is. Het gedroomde huwelijk lijkt zodoende te klappen nog voordat de bruiloft plaatsvindt, of vindt Red Bull Porsche bij nader inzien toch niet in alle opzichten de gedroomde partner? Wordt in ieder geval vervolgd.