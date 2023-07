Analyse: Waarom Nyck de Vries is vervangen en Red Bull zich opties wil verschaffen met Ricciardo

Waarom De Vries is vervangen: van (te) hoge verwachtingen tot de stap van Tsunoda

Dinsdag 11 juli 2023 kan de Formule 1-geschiedenis in als de dag waarop Nyck de Vries zijn zitje bij AlphaTauri is kwijtgeraakt. De 28-jarige coureur uit Uitwellingerga heeft slechts tien races voor het zusterteam van Red Bull toebedeeld gekregen, waarmee zijn totaal - samen met de invalbeurt bij Williams op Monza - op elf blijft steken. Bij AlphaTauri heeft hij het onderspit moeten delven naast Yuki Tsunoda, al spelen er meerdere factoren een rol. Zo moeten we voor een goed begrip eigenlijk terug naar Japan, waar De Vries als volwaardig F1-coureur is aangekondigd.

Het verwachtingspatroon werd daar meteen tamelijk hoog gelegd. Zo liet Helmut Marko in de paddock aan deze website weten dat hij De Vries vanwege zijn ervaring in andere raceklassen en bij andere Formule 1-teams direct als teamleider zag, in ieder geval op technisch vlak. Teambaas Franz Tost kwam daar tijdens de wintertest in Bahrein nog bij door De Vries 'geen gewone rookie' te noemen en de verwachting uit te spreken dat De Vries er wel meteen zou staan. Het geeft aan dat het verwachtingpatroon misschien ten onrechte meer was gericht op het vullen van de schoenen van Pierre Gasly in plaats van de verwachtingen die bij een gewone rookie horen.

Het heeft de lat hoog gelegd en daar sluit de tweede factor naadloos bij aan: de auto die in de praktijk veel slechter was dan verwacht. AlphaTauri dacht dit jaar een grote stap te zetten, maar dat is in de realiteit behoorlijk tegengevallen - ook afgaande op de scherpe opmerking van Tost dat hij zijn engineers niet meer vertrouwde. Jonathan Eddolls liet in Oostenrijk nog weten dat de AT04 een bijzonder lastige auto voor rookies is en dat het de zaak van De Vries bepaald niet heeft geholpen. De verwachtingen - Tost mikte minimaal op P6 bij de constructeurs - vielen door het collectief niet in te lossen, al helpt het voor een rookie al helemaal niet als het worstelen met een inferieure auto is.

Factor drie is ten slotte dat Yuki Tsunoda ontegenzeggelijk een stap heeft gezet. De Japanner wist ook dat hij na het vertrek van Gasly een tandje bij moest zetten om zelf te kunnen overleven. In F1 is het nou eenmaal eten of gegeten worden. Hoe sterk Tsunoda tot dusver bezig is geweest wordt niet helemaal gereflecteerd in de WK-stand, maar dat komt ook doordat hij in Monaco punten misliep door een remprobleem en in Barcelona door een dubieuze straf. Helmut Marko schatte het verschil tussen zijn coureurs op drie tienden per raceronde en dat werd voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco ook onderstreept door data van het Duitse Paceteq, dat samenwerkt met verschillende F1-teams. Uit die data bleek dat het verschil tussen Tsunoda en De Vries in race pace op dat moment groter was dan bij de andere teams op de grid, al is dat intussen wel een beetje bijgetrokken. De Vries zei sowieso niet alles op die data te doen, aangezien die niet weergeven dat hij in Bahrein geen stop had gemaakt tijdens de virtual safety car en in Australië grotendeels op de verkeerde band had rondgereden. Desondanks bleef Marko dergelijke cijfers wel publiekelijk aanhalen en is hij onderaan de streep natuurlijk de man die beslist, en die ook niet bang is om te beslissen.

Hoe Red Bull zich opties verschaft: Lawson en de factor Perez

Marko heeft tussen de races in Silverstone en Boedapest ingegrepen en wel door Daniel Ricciardo naar voren te schuiven. De goedlachse Australiër liet begin dit jaar nog weten alleen bij een topteam in te willen stappen, maar zijn mening is veranderd. Het heeft ten eerste te maken met het patroon dat we bij nagenoeg iedere coureur zien, recent ook nog bij Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen: eenmaal uit de Formule 1 pakken de rijders iedere kans aan die zich in de koningsklasse voordoet. Belangrijker dan dat is nog dat Ricciardo er zelf ook achter is gekomen dat een directe terugkeer naar een topteam volstrekt onmogelijk zou zijn zonder tussenstap. AlphaTauri ziet hij als zo'n tussenstap, al valt in de praktijk nog zeer te bezien wat Ricciardo kan uitrichten naast Tsunoda. Zijn laatste jaar met McLaren was er immers ook al eentje onder het huidige technische reglement en is geen succes gebleken. De comeback van Ricciardo heeft dus nog niet meteen garantie van slagen.

De crux van het verhaal is echter dat Red Bull zichzelf in beide scenario's - dus bij het wel slagen van Ricciardo en het niet slagen van Ricciardo - opties verschaft met deze move. Mocht het Ricciardo-verhaal bij AlphaTauri geen succes worden, dan is de weg vrij voor Liam Lawson in 2024. Velen lieten de naam Lawson in de voorbije weken al vallen, maar het is ergens wel verstandig dat ze hem niet direct hebben doorgeschoven. Zo had hij bepaald niet het eerste Red Bull-talent kunnen worden dat te vroeg voor de leeuwen was gegooid. Lawson had zonder noemenswaardige voorbereiding in een slechte auto moeten stappen en als dat was misgegaan, dan was zijn eigen Formule 1-carrière meteen om zeep geweest, nog voordat die goed en wel was begonnen. Het risico om een eigen talent af te schrijven was dus bijzonder groot. Met Ricciardo is dat minder het geval, aangezien hij na zijn McLaren-stint sowieso al was afgeschreven en nu juist een tweede kans krijgt voorgeschoteld.

Het verklaart hoe Red Bull zichzelf opties verschaft voor het geval Ricciardo tegenvalt en anderzijds doen ze dat ook als The Honey Badger het wonderwel goed gaat doen in de resterende twaalf races. Dat laatste valt zoals gezegd nog te bezien, maar in dat geval kan het wel helpen om de druk op Sergio Perez op te voeren. Dit jaar gaat Marko de Mexicaan niet vervangen en heeft hij daar duidelijke redenen voor. De eerste is dat Marko nog altijd best te spreken is over de races van Perez en dat hij zijn slechte kwalificatiereeks daardoor nog niet als een dealbreker ziet. Deze week kwam er een tweede reden bij: Marko wil dat Red Bull Racing ook P2 in het coureurskampioenschap pakt en weet daarbij dat Perez zijn enige kans is. Als hij Perez vroegtijdig vervangt, gaat die natuurlijk geen tweede meer worden en zijn vervanger ook niet, aangezien die met helemaal geen punten of veel minder punten aan de klus moet beginnen.

Het verklaart waarom Marko dit seizoen niet aan de positie van Perez wil sleutelen. Richting volgend jaar zou dat in theorie wel kunnen en precies die speelruimte geeft de Oostenrijker zichzelf nu alvast door Ricciardo weer in een Formule 1-auto te zetten. Als hij het goed doet, dan is het een ideale manier om de druk op Perez op te voeren. Als hij het slecht doet, dan is er absoluut geen man overboord en staat Lawson al warm te draaien voor volgend jaar.

De volledige video-analyse over het vervangen van Nyck de Vries, de keuze voor Daniel Ricciardo en de factor Sergio Perez is bovenaan deze pagina te vinden.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!