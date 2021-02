F1 en COVID-19: Hoe quarantaines de opbouw voor 2021 verstoren

Het mag gezegd worden dat de Formule 1 het in 2020 na een weifelende start knap heeft gedaan: de koningsklasse wist alsnog een seizoen met zeventien races te houden, in Europa en het Midden-Oosten. De ambitie voor 2021 is om weer een normale kalender af te werken met races op vijf continenten, en dat met een recordaantal van 23 wedstrijden. Maar er zijn heel wat nieuwe vraagstukken die de kalender van 2021 een moeilijk verhaal maken.

De pandemie is namelijk verre van afgelopen en inmiddels hebben vele landen hun reisbeperkingen aangescherpt. Vooral de situatie in het Verenigd Koninkrijk, dat rijkelijk laat reisrestricties invoerde, is een probleem. Zeven van de tien Formule 1-teams zijn gebaseerd in een land dat gezien wordt als een COVID-19 hotspot, waardoor Britse reizigers in veel landen geweerd worden. Zo kan de Formule 3-test in het Zuid-Spaanse Jerez niet doorgaan omdat veel teams Spanje niet binnen mogen volgens de huidige beperkingen. Het lijkt dan ook niet meer dan normaal dat de huidige kalender van 23 races nog verder op de schop gaat, nadat de Australische en Chinese Grands Prix al waren uitgesteld.

Momenteel kunnen topsporters een uitzondering op de Britse quarantaineregels verkrijgen. Daardoor zag je al beelden verschijnen van Sergio Perez, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel bij hun nieuwe werkgevers. Die uitzondering geldt echter niet voor personeelsleden. Zo zit Mercedes-teambaas Toto Wolff al sinds kerstmis in Oostenrijk.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Het wordt helemaal ingewikkeld voor teams met buitenlandse leveranciers en al helemaal wanneer teams kantoren hebben in verschillende landen. Denk maar aan Alpine, dat een basis heeft in het Britse Enstone en een motorafdeling in het Franse Viry. McLaren bouwt een nieuwe windtunnel en gebruikt daarom momenteel die van Toyota in Keulen. Haas is zelfs verdeeld over drie landen: Amerika, Engeland en Italië. "Normaal gezien ga ik tussen januari en februari terug naar de fabriek [in Banbury], maar nu ben ik niet gegaan", vertelde teambaas Guenther Steiner. "Overal waar ik heen wil moet ik in quarantaine en dat gaat gewoon niet. Ik reis rechtstreeks naar Bahrein af voor de wintertest om problemen te vermijden."

Normaal gezien wordt de nieuwe auto van Haas opgebouwd in Italië, maar door de quarantaineregels gebeurt dat nu in Banbury, zodat de monteurs niet hoeven te reizen. Omdat veel onderdelen van de wagen van 2020 behouden blijven voor 2021, zijn er in Engeland overigens nog genoeg onderdelen op voorraad.

Guenther Steiner, Teambaas Haas F1 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"De wagen is ontworpen in Italië en je wil dat alle technische mensen aanwezig zijn bij de opbouw", vervolgde Steiner. "Door de overdracht van onderdelen uit 2020 wilden we sowieso de wagen in Banbury opbouwen, want daar liggen nu meer onderdelen dan in Italië. Anders hadden we alles daarnaartoe moeten transporteren. Het ligt dus niet alleen aan de pandemie. De nieuwe onderdelen zijn nu in productie, deels in Italië en deels in Engeland. Die gaan vervolgens allemaal naar Banbury. Het designteam werkt gedeeltelijk vanuit huis, net als de engineers, die komen alleen naar de fabriek wanneer dat nodig is. De monteurs werken in twee shifts en bubbels, dus als er een besmetting is in de ene bubbel kan de andere groep verder blijven werken."

Haas heeft dus aardig om de beperkingen heen kunnen werken, maar de wagen voor het eerst opstarten is nog wel een probleem. Die cruciale check om te kijken of alles wel werkt, komt pas vlak voor de wintertest in Bahrein. De motorengineers van Ferrari kunnen namelijk niet naar Engeland reizen om hun klantenmotor op te starten.

Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Ook AlphaTauri kijkt tegen beperkingen aan

En hoe zit het dan met het Japanse Honda, de motorpartner van Red Bull Racing en AlphaTauri? Japan voerde bijzonder strikte beperkingen in voor reizigers, wat het vorig jaar al erg lastig maakte voor Honda-medewerkers. Een belangrijk voordeel is dat Honda in Milton Keynes een permanente F1-basis heeft opgericht, faciliteiten die Red Bull mogelijk over wil nemen om na het vertrek van Honda de Japanse motoren te blijven runnen.

Door die vaste voet aan de grond in de achtertuin van Red Bull Racing kon het team van Max Verstappen zonder problemen blijven werken. Het voorzien van tweede team AlphaTauri is een stuk ingewikkelder. Een twaalftal Honda-leden zit al weken vast in Italië om het testwerk van Yuki Tsunoda in goede banen te leiden en te helpen bij de shakedown van de wagen voor 2021.

"Die arme jongens zitten hier al vanaf 11 januari en ze blijven nog tot na de test op Imola van 23 tot en met 25 februari", aldus Graham Watson, de sportief directeur van AlphaTauri. "Op hen heeft dit een enorme impact gehad. Ik weet dat Tanabe-san wat nerveus was om het zijn mensen voor te leggen, om even zes weken van huis te zijn. Voor de Japanners bleek dat geen enorm probleem. De meesten wonen alleen in Milton Keynes. Maar voor de Britten met families is dat lastiger. Sommigen gaan straks zelfs meteen door naar Bahrein."

Net zoals McLaren heeft AlphaTauri nog een ander probleem: een windtunnel in een ander land. Het Italiaanse team gebruikte voor 2021 een windtunnel in Bicester en schakelde voor de ontwikkeling van de wagen van 2022 over op de grotere Red Bull-tunnel in Bedford. Een aantal aerodynamici is Brits, maar voor degenen die vanuit het Italiaanse Faenza moeten afreizen is er dus een probleem. "Die pendelen normaal gezien tussen Faenza en Bicester, maar dit jaar is er nog niemand over en weer geweest door de Britse quarantaine. Want dan verlies je iemand voor veertien dagen en dat heeft een grote impact op hoe we werken. Hopelijk worden de maatregelen wat versoepeld richting de start van het nieuwe seizoen."

Niet alleen personeelsleden, maar ook onderdelen moeten vaak van het ene naar het andere land. De import en export wordt niet alleen vertraagd door COVID-19, maar ook door Brexit. Denk maar aan de lange wachtrijen voor vrachtwagens aan de Eurotunnel. "De onderdelen die naar de windtunnel moeten zijn vaak groot, dus die transporteren we via land", aldus Watson. "Brexit heeft een vrij grote impact daarop gehad, meer dan corona zou ik zeggen. Daar moeten we dus meer marge inbouwen. De havens zijn eveneens een probleem geworden. Daar verlies je al snel een dag of twee mee. Wat corona betreft valt het in beide richtingen tussen Engeland en Frankrijk wel mee. Chauffeurs kunnen vlot oversteken, als ze een negatieve test voorleggen."

Wanneer het Formule 1-seizoen begint kunnen personeelsleden wel weer naar de races afreizen, dankzij de uitzonderingen die gelden voor evenementen als F1 Grands Prix. Maar de teams zijn zich ervan bewust dat 2021 op logistiek vlak zeker niet makkelijker wordt dan vorig jaar. Pendelen tussen twee thuisbases zal een probleem blijven. "Dat gaat dit jaar niet gebeuren, dat is gewoon te moeilijk", zegt Steiner. "En ik denk dat we respect moeten hebben voor de regels en voor alles wat er gebeurt. Als het niet gaat, gaat het niet en moet je andere manieren vinden om te werken. Dat doen ze in andere sectoren ook."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT01 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Gerelateerde video