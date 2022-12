Analyse: Vijf winnaars van het Formule 1-seizoen 2022

Vijftien overwinningen in één seizoen en kampioen met nog vier races voor de boeg. Het zijn statistieken die boekdelen spreken. De cijfers die Max Verstappen dit jaar heeft gehaald doen aan Michael Schumacher in zijn beste dagen denken. Van alle wedstrijden waarin hij is gefinisht, eindigde Verstappen maar drie keer naast het podium. Hij was in 2022 zo constant als een Zwitsers uurwerk en wist de foutenlast tot het minimum te beperken. "Maar na die twee vroege uitvalbeurten wist ik ook dat ik mezelf geen enkele fout kon permitteren", zegt de tweevoudig wereldkampioen daar zelf over. De Limburger heeft na het behalen van zijn eerste wereldtitel een nieuwe stap gezet, zoals Christian Horner en verschillende analisten ook hebben opgemerkt. Verstappen benadrukt zelf dat zijn pure snelheid niet wezenlijk anders is dan toen hij voor de Spaanse GP van 2016 bij Red Bull instapte.

Maar in de tussentijd is hij wel een completere coureur geworden, de rust van de eerste wereldtitel heeft daar ook toe bijgedragen. Het maakt dat er in 2022 simpelweg geen maat op stond. Toen de auto eenmaal bij zijn rijstijl aansloot, was er voor de concurrentie - inclusief zijn teamgenoot in hetzelfde materiaal - geen houden meer aan. Je moet van goede huize komen om dan gelijke tred te houden met Verstappen en de eerste teammaat die dat over een langere tijd is gelukt, moet de man met startnummer 1 (los van Ricciardo) nog tegenkomen. Indrukwekkende cijfers zijn het gevolg in 2022, net als enkele races om te onthouden. Zo springen de inhaaljachten in Hongarije en België in het oog, maar mag ook niet vergeten worden hoe groot de overmacht in Japan was. Het is door alle tumult na afloop een beetje ondergesneeuwd, maar deze masterclass in de regen kan samen met Spa en Boedapest moeiteloos in de top-drie van het afgelopen jaar.

De overmacht van Verstappen is natuurlijk ondenkbaar zonder een competitieve auto. En voor die meer dan competitieve auto verdient Red Bull Racing als geheel ook lof. Het team uit Milton Keynes werkte vorig jaar lang door aan de RB16B, volgens Adrian Newey zelfs langer dan dat normaliter goed zou zijn. Maar ja, het team moest Verstappen wel een zo goed mogelijke kans geven in de verhitte tweestrijd met Mercedes en Lewis Hamilton. Red Bull had er een prijs voor kunnen betalen onder het nieuwe reglement, maar in de praktijk is exact het tegenovergestelde waar gebleken. De RB18 is namelijk een nieuw pareltje van Newey, die zoals bekend op het grondeffect is afgestudeerd.

Het grondeffect van de RB18 is zeer sterk en de auto is bovenal efficiënt te noemen. In de paddock luidt de consensus dat de Ferrari-motor minstens zo krachtig is als het exemplaar van Honda, maar dat Verstappen en Perez konden profiteren van een superieure topsnelheid, doordat de Newey-creatie erg weinig drag had. Het totaalpakket kende op vroege betrouwbaarheidsproblemen en het overgewicht na geen echte achilleshiel. Het heeft de eerste constructeurstitel van Red Bull sinds 2013 mogelijk gemaakt en vormt ook meteen een goede basis voor aankomend seizoen. En laat dat door de reductie van de windtunneltijd nou ook net nodig zijn. Meer dan dit hadden Christian Horner en Helmut Marko zich in ieder geval niet kunnen wensen toen ze vorig jaar bij de kerstboom zaten.

De positie van Ferrari is in dit geheel een lastige. Zo is de Scuderia afgaande op de kille cijfers ook tot op zekere hoogte een winnaar, in ieder geval vergeleken met de jaren ervoor. Na een desastreus 2020 is 2022 meteen met rood omcirkeld. Het tussenliggende seizoen moest zo snel mogelijk worden opgegeven om onder het nieuwe reglement weer serieus mee te doen. Afgelopen jaar is dat meer dan gelukt. Ferrari is als tweede geëindigd in beide kampioenschappen en mocht vier overwinningen bijschrijven op de meer dan imposante erelijst. Het is een significante stap voorwaarts ten opzichte van de seizoenen die eraan voorafgingen, toen het steigerende paard kreupel liep. Dat gezegd hebbende, zat er nog meer in het vat. Wie denkt aan Barcelona, Baku en Paul Ricard weet dat vier overwinningen er zeven hadden kunnen dan wel moeten zijn. En wat te denken van strategische fouten die kostbare punten voor het kampioenschap hebben gekost?

De uitvoering op zondag was ondermaats en daardoor is Ferrari als geheel geen winnaar. Maar om de Italiaanse autosporttrots toch in het zonnetje te zetten, is een eervolle vermelding van Charles Leclerc wel gepast. De Monegask eindigde in 2021 achter Carlos Sainz in het kampioenschap, toen de Spanjaard nota bene een nieuwkomer was in Maranello, maar heeft afgelopen jaar orde op zaken gesteld. Leclerc heeft het onderlinge kwalificatieduel overtuigend met 15-7 gewonnen en ook 62 punten meer verzameld dan de Madrileen. Bij Leclerc wordt er nogal snel naar zijn foutenlast gewezen, maar die viel afgelopen jaar behoorlijk mee. Alleen in Imola en Paul Ricard ging hij de mist in, waarbij het laatstgenoemde moment natuurlijk wel pijn heeft gedaan. Maar qua pure snelheid was Leclerc weer dé man bij Ferrari en hij was ook constanter dan de jaren ervoor. De Monegask concludeert zelf dat 2022 zijn beste jaar tot dusver is geweest en dat valt alleen maar te beamen. Voor een echte titelstrijd is alleen nog weer een extra stap gewenst, zeker tegen de ijzersterke tandem Verstappen-Red Bull.

Achter de drie gebruikelijke topteams heeft Alpine zich dit jaar gekroond tot 'best of the rest'. Doordat de Franse equipe vooral in het nieuws is gekomen bij gedonder of als er dingen verkeerd gingen, zul je bijna vergeten dat Alpine wel maximaal heeft gepresteerd. Zo stond Alpine volop in de schijnwerpers toen het naast de diensten van Oscar Piastri greep. Een regelrechte saga, van een Tweet na de Hongaarse Grand Prix tot de Contract Recognition Board van de FIA aan toe. Alpine en vooral teambaas Otmar Szafnauer kwamen er niet buitengewoon snugger uit. Het mislopen van Piastri is en blijft ook gewoon een keiharde klap voor het team, zeker met het oog op de toekomst.

Nadien scoorde Alpine nog headlines doordat er scheurtjes in de relatie tussen Esteban Ocon en Fernando Alonso ontstonden. Het maakt dat Alpine niet vaak positief in de media heeft gestaan, maar de eindafrekening van 2022 is dat wel. De nieuwe regels moesten de verschillen kleiner maken, maar doordat de top-drie nog altijd onaantastbaar is gebleken, was P4 voor alle andere teams het hoogst haalbare. Alpine heeft dat doel behaald en dus naar mogelijkheden gepresteerd. Het team onttroonde McLaren als 'best of the rest'. Mooie bijvangst is dat de Renault-motor in 2022 ook een stuk competitiever is gebleken dan de jaren ervoor. Het is eveneens goed nieuws. Zo mochten motorleveranciers alle componenten nog eenmaal aanpassen in 2022, alvorens de doorontwikkeling tot 2026 bevroren is. De motorische stap van Renault is dus net op tijd gekomen.

Haas

Naast George Russell, die weliswaar enkele concurrenten heeft geraakt in 2022 maar wel ijzersterk bij Mercedes is binnengekomen door Lewis Hamilton te verslaan, komen er nog twee andere partijen in aanmerking voor het laatste stekje bij de winnaars: Alfa Romeo en Haas. Als je de ranglijsten van 2021 en 2022 met elkaar vergelijkt, heeft Alfa Romeo de allergrootste stap gezet. In 2021 moest de Sauber-formatie nog genoegen nemen met een negende stek bij de constructeurs, afgelopen jaar is daar onder aanvoering van Valtteri Bottas P6 van gemaakt. Ook diens teamgenoot Zhou Guanyu is niet verzopen in het moeras der Formule 1 en mag zodoende best een meevaller worden genoemd. Toch gaat de voorkeur om een iets andere reden uit naar Haas. Dat Amerikaanse team komt uit een nog dieper dal. Zeker voor alle mensen achter de schermen is 2022 een welkome opsteker geweest. Meerdere teamleden zijn in 2021 gestopt doordat ze het hele jaar de wereld over vlogen en voordien al wisten dat ze kansloos negentiende en twintigste zouden worden. In het slechtste geval kregen ze met Mick Schumacher en Nikita Mazepin ook nog een enorme bak schade te repareren.

Door externe factoren is in 2022 gebleken wat voor verschil een fatsoenlijke (en nog niet eens buitengewoon goede) coureur kan maken op de plek van Mazepin. Het gaat natuurlijk over Kevin Magnussen. Voor Schumacher is het pijnlijk dat hij begin dit jaar is weggereden door iemand die net terugkwam van zijn F1-pensioen. Het zet de prestaties van Schumacher ten opzichte van Mazepin ook meteen in perspectief. Naast een betere coureur helpt het natuurlijk dat Haas als eerste alles op het nieuwe reglement heeft gezet. Ook dat heeft een rol gespeeld in de competitieve auto die het team van Guenther Steiner begin dit jaar had. De doorontwikkeling is nog altijd niet het sterkste punt van Haas gebleken, al kwam er met pole-position in Brazilië nog wel een grandioze uitschieter aan het eind van dit jaar. Het allerbelangrijkste is dat Haas in ieder geval weer meedoet. De plekken negentien en twintig staan niet bij voorbaat vast en dat is winst, ook voor de Formule 1 als geheel.

