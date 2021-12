Analyse: Vijf winnaars van het Formule 1-seizoen 2021

Max Verstappen

Kan er überhaupt twijfel bestaan over de grootste winnaar van dit jaar? Nou ja, misschien zijn de fans dat wel. Het F1-seizoen 2021 is en blijft er eentje om nog lang te koesteren met talloze hoogtepunten. Van dat mooie seizoen is Max Verstappen de grootste triomfator in sportief opzicht. De manier waarop het in Abu Dhabi gegaan is, heeft Mercedes weliswaar woest gemaakt, maar dat merk heeft de wind dit jaar ook vaak genoeg in de zeilen gehad. Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat Verstappen een waardig en dit jaar ook een terechte kampioen is. Of zoals hij dergelijke opmerkingen zelf altijd beantwoordt: “Zonder Baku, Silverstone en Hongarije was het WK al veel eerder beslist.” Juist dat maakt het script van dit seizoen ook zo bijzonder: tot aan de slotrace zat Verstappen aardig wat tegen, maar dat sloeg volledig om op het laatste en ook nog eens allesbeslissende moment.

Los daarvan heeft Verstappen als individu een sterk jaar afgewerkt. Op de bovenstaande krachtmetingen en Monza na is de Limburger iedere race bij de eerste twee geëindigd. Het zegt veel over het materiaal van Red Bull, maar nog meer over de persoonlijke ontwikkeling van Verstappen. De pure snelheid die al jaren aanwezig bleek, is nu gekoppeld aan de constantheid die nodig is voor een wereldtitel. “Ik weet zeker dat hij een paar jaar geleden nog niet zijn verlies had genomen in die eerste bocht in Austin”, zei Helmut Marko voor het boek Formule Max treffend. Het toont aan dat Verstappen anno 2021 beter weet wanneer hij wel en juist even geen risico moet nemen. Het heeft de jongen die door Jos is gevormd op de kartbaan van Genk zo’n twintig jaar later tot een zeer complete coureur gemaakt, dit jaar zelfs de beste ter wereld. Zijn foutenlast heeft lager gelegen dan die van Hamilton en het zegt iets dat teambazen dat ook zo zien. Zijn levenswerk is met deze wereldtitel voltooid – zoals Verstappen zelf zegt – al lijkt er op deze manier nog wel meer in het vat te zitten.

Red Bull-Honda

Dat gezegd hebbende, valt de wereldtitel van Verstappen ook een collectief succes te noemen. Dat laatste is op die bijzondere zondag in Abu Dhabi ook zichtbaar geworden. Nadat Christian Horner en de zijnen uit het stewards-kantoortje kwamen, spoedden zij zich net als ondergetekende naar start-finish. Daar werden alle manschappen van Red Bull en Honda onder begeleiding van ‘We are the champions’ opgetrommeld voor de kampioensfoto’s. Na die fotomomenten bleken de teamleden van Red Bull als een kind zo blij dat ze met de bokaal en het bord ‘Max world champion 2021’ op de foto konden. Bij de meeste Honda-medewerkers stonden de tranen zelfs in de ogen.

Het zegt iets over de ontlading, maar ook over het werk dat beide partijen hebben geleverd om de zegereeks van Mercedes te doorbreken. Voor Honda gaat dat werk terug tot de worstelingen met McLaren en bij Red Bull wordt met een lach teruggedacht aan de jaren waarin Marko over ‘de beste winter ooit' sprak. Die uitspraak werd structureel opgevolgd door een tegenvallende start, althans: tot 2021. Dit jaar bleek veel anders. Het aangepaste reglement heeft teams met een hoge rake en dus Red Bull geholpen, maar de formatie van Horner heeft ook geleerd van eerdere missers. De wispelturige achterkant is voor dit jaar in toom gekregen en met de compleet vernieuwde Honda-motor erbij heeft dat een sterk totaalpakket gecreëerd. Het maakt dat Mercedes nog voor de reglementswijzigingen van 2022 is verslagen en juist dat geeft deze wereldtitel bij de coureurs nog net iets meer cachet.

Carlos Sainz

Carlos Sainz mag zonder enige twijfel als derde winnaar van het voorbije seizoen worden opgeschreven. Sterker nog: de Spanjaard misschien wel dé verrassing van dit jaar. Hij leek als solide kracht naar Ferrari te worden gehaald en misschien zelfs als tweede viool. Alhoewel niemand dat laatste met zoveel woorden durfde te zeggen, leefde het gevoel in de paddock wel. In 2021 is echter niets minder waar gebleken. Sainz spreekt nu al een aardig woordje mee in Maranello en presteert op het asfalt boven verwachting. In de WK-stand staat hij zelfs boven Charles Leclerc, de kroonprins van Ferrari, al moet gezegd dat de meeste andere statistieken nog wel in het voordeel van de Monegask spreken.

Zo heeft Leclerc het onderlinge kwalificatieduel gewonnen en gemiddeld gezien - zonder de DNF's - een betere finishpositie gehaald. Een mix van foutjes en pech, denk aan de verloren pole in Monaco, hebben hem echter achter Sainz doen belanden in de WK-stand. Maar los daarvan verdient Sainz veel lof. Begin dit jaar hadden slechts weinigen verwacht dat de Spanjaard überhaupt in de buurt van Leclerc zou komen. Met dit in het achterhoofd heeft de Scuderia-nieuwkomer alle verwachtingen overtroffen. Daarbij moet Ferrari als collectief ook een pluim krijgen. Na een dramatisch 2020 is de weg omhoog namelijk weer gevonden, met P3 als terechte beloning. Het is nog niet waar het roemruchte team wil en hoort te zijn, maar Ferrari heeft wel weer wat kleur op de wangen.

Williams

Voor het eerst in jaren kan Williams weer met redelijk gevoel de winterstop in. Toegegeven: voor een team met negen constructeurstitels op zak is het overdragen van de rode lantaarn nog geen reden om de champagne te ontkurken, maar toch: 2021 stemt best tevreden in Grove, al is dat na de dood van Frank Williams natuurlijk relatief. Maar de voorbije jaren moest iedereen in Williams-kledij nog schietgebedjes doen om überhaupt een puntje te kunnen sprokkelen en nu staan er ineens 23 op de teller. Doordat het technisch reglement volgend jaar volledig op de schop gaat biedt deze opleving nog geen garantie, maar hoopgevend is het wel. De prestaties van 2021 zeggen namelijk iets over de coureurs en ook over het collectief.

Bij de rijders moest George Russell de kar trekken en dat is afgelopen seizoen niet anders geweest. De talentvolle Brit heeft een ‘podium’ achter zijn naam staan en wist tijdens het bizarre weekend in Spa ook bijna pole te pakken. Los van die uitschieter heeft Russell andermaal laten zien dat hij klaar is voor de volgende stap. Zijn vertrek zal een gemis vormen voor Williams, al heeft Nicholas Latifi eveneens tekenen van verbetering getoond. Zo zat hij in de kwalificaties een stuk dichter bij Mr. Saturday dan voorheen en heeft ook hij punten achter zijn naam. Daarnaast is het collectieve aspect vormgegeven door de nieuwe teambaas Jost Capito, die vooral oude bekenden van VW om zich heen heeft verzameld. Die trend heeft samen met de investeringen van Dorilton Capital een stap voorwaarts ingeluid, al moet Williams de kurk nog wel even op de champagne laten: de echte uitdaging komt volgend jaar pas, als Williams onder het nieuwe reglement een nog belangrijkere stap wil maken.

Dutch Grand Prix

Als we puur bij het sportieve plaatje waren gebleven, dan was dit laatste stekje naar Pierre Gasly gegaan. Met de wisselvallige rookie Yuki Tsunoda aan zijn zijde heeft hij AlphaTauri grotendeels in de benen gehouden. Maar aan het eind van dit bijzondere jaar past het om even bij één van de meest gedenkwaardige momenten stil te staan: de eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar. Het autosportfeest in de duinen heeft een jaar langer op zich laten wachten dan gepland, maar het resultaat mag er zonder twijfel zijn. Zelfs in coronatijd heeft de Dutch Grand Prix-organisatie een evenement neergezet waar wereldwijd met bovenmatige interesse naar is gekeken.

Het enthousiaste publiek heeft een handje geholpen, maar los daarvan verdient de organisatie ook een pluim. Menigeen verwachtte op voorhand complete chaos – al was het maar qua verkeer en doordat auto’s niet welkom waren in Zandvoort – maar na het raceweekend riepen Toto Wolff, Christian Horner en Stefano Domenicali in koor: “Zandvoort heeft de lat qua fanbeleving nog weer iets hoger gelegd.” Britten waanden zich drie dagen lang op een festival, al mocht het gebeuren in Zandvoort die naam door de coronamaatregelen absoluut niet hebben. Hoe dan ook: het is vanuit Nederlands oogpunt – maar ook ver daarbuiten – wel één van de vele bijzondere gebeurtenissen geweest die het Formule 1-seizoen 2021 tot een historisch jaar hebben gemaakt. Eentje om nog lang over na te praten.

Video: Allard Kalff blikt uitgebreid terug op het F1-seizoen 2021