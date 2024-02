Voor een goed begrip van alle veranderingen binnen RB moeten we terug naar de wintertest van vorig jaar of eigenlijk naar oktober 2022, toen Dietrich Mateschitz overleed. Laatstgenoemde was een racer en Formule 1-liefhebber pur sang. Mateschitz stelde zelden tot nooit lastige vragen en vertrouwde Helmut Marko blind de dagelijkse gang van zaken toe. Zelfs de grootste dossiers konden afgehamerd worden na een onderling telefoontje. Het zusterteam - en de kosten daarvan - trok Mateschitz niet in twijfel, aangezien het voor hem een gegeven was om met twee teams aan de Formule 1 deel te nemen. Met onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen had het team diens meerwaarde ook al bewezen als een ideale springplank voor jong talent.

Na het wegvallen van Mateschitz en met Oliver Mintzlaff die zijn sportportefeuille heeft overgenomen, waren de kaarten anders geschud. Mintzlaff is vooral in het voetbal werkzaam geweest, onder meer bij RB Leipzig, en had van nature veel minder met autosport dan Mateschitz. Het heeft ertoe geleid dat er met een kritischere blik naar de Formule 1-activiteiten is gekeken. Mintzlaff is weliswaar chef-sport, maar moet op zijn beurt ook weer verantwoording afleggen aan de algehele top. Het betekent dat liefde voor de sport niet langer volstond en dat Mintzlaff iedere euro minimaal drie keer heeft omgedraaid. Het hebben van twee Formule 1-teams was geen vanzelfsprekendheid meer, maar moest zowel sportief als ook financieel te rechtvaardigen zijn.

Nieuwe teamleiding met twee kopstukken

Het verklaart meteen waarom er vorig jaar in Bahrein hardnekkige geruchten ontstonden over een mogelijke verkoop van het team uit Faenza. Sindsdien heeft de Red Bull-leiding een andere afslag genomen en is een bod van naar verluidt ongeveer een miljard euro afgewezen. Red Bull wenste het tweede team te toch behouden, maar dan wel op een andere manier. De renstal moest in meerdere opzichten grondig op de schop: qua dagelijkse leiding, commercieel en ook technisch.

Wat betreft de dagelijkse leiding had Franz Tost al eerder aangegeven niet eeuwig door te willen als teambaas. Eind 2023 volgde het afscheid en dus heeft 'der Franz' nu zoals gewenst meer tijd om te skiën in Oostenrijk. RB heeft de kans juist aangrepen om de structuur te veranderen: voormalig FIA-man Peter Bayer gaat nu als CEO over de grote lijnen en over de lange termijn, terwijl de van Ferrari overgekomen Laurent Mekies als teambaas over de dagelijkse gang van zaken gaat. Door beide taken uit elkaar te trekken en bij verschillende personen onder te brengen, hoopt RB een robuustere teamleiding te hebben, eentje die nauw moet samenwerken met Red Bull Racing.

Red Bull slim met sponsoren? Het verhaal achter Visa en Cash App

Dat laatste is ook cruciaal voor de twee overgebleven thema's: de commercie en techniek. Op commercieel vlak springen de sponsornamen in de volledige teamnaam natuurlijk in het oog. Visa Cash App RB is niet bepaald in de smaak gevallen bij fans, met veel hilariteit op de sociale media tot gevolg. Het team uit Italië stevende eerst op de naam Racing Bulls af. Nadien is er een andere keuze gemaakt, al is het tamelijk knullig dat de verandering op sociale media al was ingepland en dat de nieuwe naam - toen de officiële aankondiging werd uitgesteld - op die manier uitlekte.

Interessanter is het verhaal dat achter de nieuwe naam schuilgaat. Volgens informatie van de Italiaanse collega's komen beide sponsoren uit de koker van 'Red Bull F1 Marketing', een overkoepelend orgaan dat vorig jaar is opgericht om de sponsorzaken voor beide F1-teams te regelen. Het is goed te zien aan de samenwerking met Visa, dat één van de hoofdsponsoren van RB is, maar ook op de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Perez prijkt. De nieuwe werkwijze heeft twee voordelen. Ten eerste is het hoofdteam uit Milton Keynes door alle successen zeer in trek, maar is de sponsorruimte een keer op. Door de nieuwe opzet hoeft Red Bull geen nee meer te verkopen, maar kan het sponsoren simpelweg doorschuiven naar het zusterteam als daar interesse voor bestaat. Ten tweede is deze werkwijze ook voor RB voordelig, aangezien dat team niet steeds zelf meer op zoek moet naar nieuwe partners, maar nu uit een grotere vijver kan vissen.

Van pull-rod tot inlets: RB volgt Red Bull Racing technisch steeds meer

Tot slot heeft RB ook technisch de banden met grote broer Red Bull Racing enorm aangehaald. Sommige afdelingen zijn van Faenza naar Milton Keynes verplaats en de nauwere samenwerking is terug te zien in de nieuwe auto, officieel de VCARB 01 genaamd. De gepresenteerde bolide toont gelijkenissen met de RB19, maar misschien nog wel meer met de RB18. Zo lijken de inlets van de sidepods veel op de kampioenschapsauto van Max Verstappen uit 2022. Red Bull heeft die inlets vorig jaar in twee stappen verkleind tot enkel nog een soort brievenbussen aan het eind van het seizoen. De sidepods van RB volgen het downwash-concept, maar dat mag geen verrassing heten aangezien alle teams op de Formule 1-grid inmiddels met sterk aflopende sidepods rijden.

Interessanter is de openingskeuze van RB. Vorig jaar stapte het team bij de Grand Prix van Singapore aan de achterkant al over op de aanpak van Red Bull Racing. Die keuze heeft het team bepaald geen windeieren gelegd. Aan de voorkant reed het toenmalige AlphaTauri echter nog altijd met een push-rod, terwijl grote broer Red Bull Racing voor een pull-rod had. Het mag geen verrassing heten dat RB dit jaar, net als Sauber, is overgestapt op zo'n trekstangvariant aan de voorkant van de auto. Het is van belang gebleken in het Red Bull-concept en RB volgt dat concept vanaf dit jaar door zoveel als toegestaan is over te nemen en te kopiëren.

Het is een trend die door de concurrentie met argusogen wordt bekeken. McLaren CEO Zak Brown heeft in persconferenties meer dan eens laten weten dat de FIA er goed naar moet kijken. Zo zijn concurrenten bang dat beide teams elkaar helpen en dat de nieuwe vloer waarmee AlphaTauri in Abu Dhabi experimenteerde Red Bull bijvoorbeeld wijzer kan maken. Christian Horner benadrukte dat alles volgens het reglement gebeurt en heeft een punt, aangezien het businessmodel van pakweg Haas zeer vergelijkbaar is: ook zoveel mogelijk van in dit geval Ferrari overnemen. McLaren hoeft logischerwijs niet meteen bang te zijn voor RB, al heeft de progressie van vorig jaar wel geleerd dat er nog meer in het vat moet zitten bij het tweede Red Bull team. Van Nyck de Vries en Yuki Tsonoda die begin vorig jaar met een beroerde auto reden tot de positieve uitschieter van Daniel Ricciardo in Mexico later in het jaar. Als RB die trendlijn kan voortzetten door Red Bull Racing te volgen, is het in ieder geval een zeer interessant team om in de gaten te houden.

De livery die sterk aan Toro Rosso doet denken, de veranderingen binnen het team en ook de rijdersmarkt - met het verhaal achter het Red Bull-aanbod voor Albon en de ambities van Ricciardo - komen uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!