Wat op de eerste dag van de F1-test in Barcelona vooral opviel, was het aanzienlijke verschil in rondetijd ten opzichte van de oude auto’s. In de wintermaanden werd nog beweerd dat de 2022-modellen de tijden van de wagens van afgelopen jaar zo goed als konden evenaren, ondanks eerdere voorspellingen dat de rondetijden zeker drie seconden langzamer zouden zijn door de afname aan downforce.

Op de eerste testdag zag het ernaar uit dat de teams misschien toch niet zoveel tijd hebben kunnen goedmaken als werd verwacht. De snelste tijd van de dag - een 1.19.568 van Lando Norris - bleef ver verwijderd van de testtijden van eerdere jaren. In 2020, tijdens de laatste wintertest die in Barcelona plaatsvond, noteerde Lewis Hamilton op de openingsdag de snelste tijd met een 1.16.976. Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas reed een dag later de beste weektijd: 1.15.732. Tijdens de Grand Prix van Spanje later dat jaar pakte Hamilton de pole met een ronde in 1.15.584, dus niet al te ver verwijderd van de beste tijd die genoteerd was tijdens de betere omstandigheden in de winter.

Het is lastiger om een directe vergelijking te maken met vorig jaar. Door de coronapandemie vond er geen wintertest plaats in Barcelona. Daarbovenop werd bocht 10 aangepast, wat invloed heeft op de rondetijd. Mochten de testtijden een aardig beeld schetsen van de daadwerkelijke snelheid van de wagens, dan lijkt de generatie 2022 momenteel toch wat langzamer dan verwacht. De pole-positie van Hamilton in 2021 was een 1.16.741, bijna drie seconden sneller dan de toptijd van Norris op dag 1.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Eén ding is zeker: de teams zijn nog niet in de buurt van de limiet van de wagens. Niemand is nog voor een snelle run gegaan met weinig brandstof aan boord. Het draait nu vooral om het controleren van de systemen en het leren kennen van de auto, en niet om rondetijden. De vraag blijft: zijn de topteams in staat om drie seconden harder te gaan?

De 1.19 van Norris ligt in lijn met de race pace van 2021. De toppers reden in de Spaanse GP voornamelijk tussen de 1.21 en 1.23. De snelste ronde van Max Verstappen aan het einde van de race was een 1.18.149. Als we de snelste rondetijd van Norris tijdens de eerste testdag analyseren, had hij hiermee vorig jaar de Grand Prix van Spanje vanaf de negentiende plaats moeten aanvangen, kort voor de 1.19.807 van Nikita Mazepin.

Door de sectoren te vergelijken, kunnen we achterhalen waar de 2022-auto van Norris tijd verliest ten opzichte van de Haas. Dat is voornamelijk in sector 1, maar in sectoren 2 en 3 maakt de Brit bijna alles weer goed.

Vergelijking rondetijd: Norris 2022 vs Mazepin 2021

Norris (2022) Mazepin (2021) Sector 1: 22.385s Sector 1: 22.232s Sector 2: 29.740s Sector 2: 30.036 Sector 3: 27.443s Sector 3: 27.539s Totale tijd: 1m19.568s Totale tijd: 1m19.807s

Het verschil in snelheid op de snelste en langzaamste delen van het circuit lijkt niet enorm. Kijkend naar de snelheidsmetingen, stond Norris nergens bovenaan de tabellen. Dat kan te maken hebben met de motorstand van de McLaren-coureur, of met de afstelling van zijn wagen.

Vergelijking topsnelheid: Norris 2022 vs Mazepin 2021

Norris (2022) Mazepin (2021) Speed trap: 314 km/h Speed trap: 324 km/h Start-finish: 280 km/h Start-finish: 286 km/h Sector 1: 281 km/h Sector 1: 289 km/h Sector 2: 301,2 km/h Sector 2: 300 km/h

Het wordt vooral interessant om te zien of de snelheid van de wagens de komende dagen toeneemt. Op een zeker moment zullen de teams een indicatie willen hebben van de snelheid in een kwalificatiesimulatie. Dat geeft ons tegelijkertijd de eerste antwoorden over de echte snelheid van de 2022-modellen: ligt de topsnelheid van deze auto’s hoger, maar presteren ze inderdaad minder goed in langzame bochten?

Indrukwekkende betrouwbaarheid

Als we toch een verrassend aspect van de openingsdag moeten noemen, dan is het de betrouwbaarheid van deze nieuwe wagens. In het verleden bleek een nieuw reglement tijdens de eerste testweek een garantie op rode vlaggen, stilvallende wagens en teams die urenlang aan het sleutelen waren. In 2022 geen enkele rode vlag, en diverse teams die ogenschijnlijk zonder moeite meer dan honderd ronden reden.

Wereldkampioen Max Verstappen kende de meest productieve dag met 147 ronden, 8 meer dan op de openingsdag in 2021 met een auto die destijds nauwelijks veranderd was ten opzichte van het seizoen ervoor. Wat vooral interessant was, was de opmerking van Red Bull dat men helemaal niet overdonderd was door het aantal kilometers. Head of Race Engineering Guillaume Rocquelin zei: “Ik ben blij want dit was een goede dag voor het team. We hadden onszelf het optimistische doel van 700 kilometer opgelegd. We kwamen drie ronden tekort. Dat is vrij ongebruikelijk voor een eerste dag.”

