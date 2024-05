Puzzelstukjes silly season F1 2025 kunnen snel op hun plek vallen

Carlos Sainz is één van de belangrijkste stukjes van de legpuzzel die het ‘silly season voor het Formule 1-seizoen 2025’ wordt genoemd. De drievoudig Grand Prix-winnaar kreeg afgelopen winter te horen dat hij bij Ferrari plaats moet maken voor Lewis Hamilton. Sainz heeft een aanbieding van Sauber/Audi op zak om teamgenoot van Nico Hülkenberg te worden. Naar verluidt wil de in Hinwil gevestigde formatie wel voor het einde van deze maand duidelijkheid van Sainz hebben of hij het aanbod al dan niet accepteert.

Sainz lijkt echter niet overhaast te willen beslissen, aangezien er ook kansen zijn bij Mercedes én Red Bull Racing. Mercedes zoekt na het aanstaande vertrek van Hamilton nog naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell, terwijl Sergio Pérez een aflopend contract bij Red Bull heeft. Bovendien wordt Max Verstappen ook gelinkt aan Mercedes, wat het voor Sainz extra interessant maakt om te wachten op Red Bull.

Echter, het begint er steeds meer op te lijken dat Mercedes zich voor volgend jaar focust op junior Andrea Kimi Antonelli als het Verstappen niet kan krijgen. Ondertussen zou Red Bull steeds meer neigen naar een nieuw contract voor Pérez, ook al beleeft hij met een crash in de derde vrije training en uitschakeling in Q2 een matig weekend op Imola. Het zou betekenen dat de kansen van Sainz bij zowel Mercedes als Red Bull aan het slinken zijn. Het lijkt een kwestie van dagen te zijn dat de 29-jarige Madrileen een beslissing moet nemen. Het is een risico om op Mercedes en Red Bull te wachten, terwijl hij bij Audi gegarandeerd een toekomst voor de lange termijn heeft.

Bottas en Alpine-duo

Mocht Sainz dat risico willen nemen, dan schakelt Audi naar Esteban Ocon en Pierre Gasly. Beide Franse coureurs hebben een aflopende verbintenis bij Alpine. Het duidt erop dat de toekomst van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu, de huidige line-up van Sauber, buiten Hinwil ligt. Daarom kijkt Bottas al verder en heeft hij zaterdag op Imola gesproken met Williams, het team waar hij in 2013 zijn F1-debuut maakte. Williams verlengde eerder deze week het contract van Alexander Albon voor meerdere jaren, maar gaat vermoedelijk niet verder met Logan Sargeant. “Momenteel kijk ik naar drie opties voor 2025/2026. Zo simpel is het”, zei Williams-teambaas James Vowles.

Andere opties voor Bottas zijn Haas en Alpine. Haas wordt steeds competitiever en daarmee interessanter voor coureurs. Het Amerikaanse team zou snel een beslissing willen nemen over de bezetting voor 2025. Haas raakt Hülkenberg dus kwijt aan Audi en wordt alom gekoppeld aan Oliver Bearman, al zou teameigenaar Gene Haas huiverig zijn om een rookie in de auto te hebben na het moeizame jaar met Mick Schumacher en Nikita Mazepin in 2021. Bearman krijgt echter de kans om Haas te overtuigen in een aantal vrije trainingen en kan bovendien al bogen op een sterke invalbeurt bij Ferrari voor Sainz in Jeddah.

Of Haas verder gaat met Kevin Magnussen is de vraag, aangezien het voldoende andere mogelijkheden heeft. Naast Bearman, Bottas en Magnussen worden ook Zhou, Gasly en Ocon genoemd. Naar verluidt staat Ocon bovenaan de shortlist.

Het zou dus zomaar kunnen dat Alpine aan het einde van dit seizoen afscheid neemt - of moet nemen - van zowel Gasly als Ocon. Het Franse team heeft echter geen haast in het silly season en focust zich eerst op het verbeteren van de auto. Teambaas Bruno Famin zegt voldoende opties te hebben en voelt dus geen druk op de rijdersmarkt. Eén van die opties is bijvoorbeeld reserverijder Jack Doohan, die afgelopen week nog met een 2022 F1-auto van het team testte op Zandvoort en voor 2025 op een vast F1-racezitje mikt.

Met de vele gesprekken die dit weekend op Imola zijn gevoerd, kan het wel eens snel gaan in het silly season voor 2025.