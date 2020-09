Analyse: Waarom Vettel naar Aston Martin ideaal is voor beide partijen

Aan het rijtje BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing en Ferrari kan een nieuwe naam worden toegevoegd. Een naam die qua grandeur absoluut bij het carrièreverloop van Vettel past: het roemruchte Aston Martin. Waar velen na de aankondiging van Ferrari en het ietwat vreemde (of wellicht zelfs onbeschofte) telefoontje van teambaas Mattia Binotto verwachtten dat Vettel de handdoek wel zou gooien, is niets minder waar gebleken. Hij pakte de handschoen juist op: helemaal zelf, zonder manager en zonder grote sponsoren achter zich.

Een godsgeschenk

Vanzelfsprekend ging de blik eerst op Mercedes en oude liefde Red Bull. Vettel gaf toe dat hij Helmut Marko had gebeld, niet alleen om te informeren naar een zitje maar ook om in algemene zin te 'sparren' zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Al rap werd duidelijk dat de energiedrankengigant hem niets te bieden had, hetgeen weer nauw samenhing met de contractverlenging van Max Verstappen. Om te beginnen heeft Red Bull al een kopman binnen en voelt Marko niets voor een tweede kapitein op het schip. Nog belangrijker is dat Red Bull zeer diep in de buidel heeft getast om Verstappen een nieuwe krabbel te laten zetten. Veel geld voor een meervoudig kampioen ernaast was er niet meer. Mercedes gaf bij monde van Toto Wolff nog wel aan 'dat je een viervoudig kampioen altijd moet overwegen' en dat 'een Duitse coureur marketingtechnisch zeer interessant' is, maar daar bleef het dan ook bij. Geen plek. Tel er een afwijzing van Renault bij op en Vettel is in de handen van Racing Point gedreven.

Over het sportieve plaatje aldaar komen we nog uitgebreid te spreken, maar allereerst is het prachtig dat Vettel überhaupt onderdak heeft gevonden voor 2021. Zo vergeten fans door de voorbije jaren nogal snel wat Vettel allemaal op zijn palmares heeft staan. Zijn staat van dienst is en blijft indrukwekkend, waardoor de man uit Heppenheim zonder meer een beter afscheid verdient dat het rampjaar met Ferrari. Ten tweede moet een groot kampioen als Vettel altijd het recht hebben om zijn eigen afscheid te dirigeren. Dat hij na jaren trouwe dienst aan de kant is geschoven middels een kil telefoontje voelt wat 'unheimisch'. Komt nog bij dat het F1-afscheid ongeacht de sportieve uitwerking van deze Aston Martin-transfer niet veel slechter kan dan het huidige seizoen. Dit nieuws is voor bijna alle partijen dus een godsgeschenk.

Aston Martin door het kopieergedrag juist een stap voorwaarts

Dat brengt ons automatisch bij het sportieve plaatje, om te beginnen vanuit Vettel bezien. Het vermakelijke is dat hij in nagenoeg iedere persconferentie van de FIA is gevraagd naar zijn overstap 'naar het middenveld'. Het inruilen van een topteam voor een middenmoter zou 'een andere mindset' vragen van de wereldkampioen. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, al gaat dit volledig voorbij aan de realiteit van het moment. Die realiteit is dat het steigerende paard kreupel is en dat Ferrari z'n handen dicht mag knijpen met een race in het middenveld anno 2020. Racing Point cq Aston Martin valt juist als een behoorlijke stap voorwaarts te beschouwen voor Vettel. Dit jaar heeft de brigade van Otmar Szafnauer al een beter auto dan de Scuderia en dat zal volgend jaar ook zeker het geval zijn. De reglementen blijven namelijk stabiel, waardoor een enorme opleving van Ferrari is uitgesloten. Aston Martin spint daarentegen juist garen bij het kopieergedrag van Racing Point in 2020. Dat team heeft de Mercedes W10 tot in detail nagemaakt en daardoor een enorme sprong gemaakt.

Tekst gaat verder onder de speciale podcast over Vettel en Aston Martin:

Alle concurrenten stonden op de achterste poten, maar aan het eind van de rit lacht Racing Point. Voor een schamele boete van 400.000 euro en vijftien WK-punten in mindering hebben diens coureur een sterk verbeterde auto onder de kont. En dat voor anderhalf jaar. De FIA heeft weliswaar aangegeven dat een volledig concept kopiëren onwenselijk is en dat de regels worden aangescherpt, maar daar heeft Racing Point geen last van. Het team uit Silverstone heeft het concept van Mercedes al gekopieerd en de buit dus binnen. Daar verandert voor 2021 niks meer aan, aangezien hiervoor hetzelfde geldt als voor de brake ducts: "Je kunt van een team niet verwachten dat ze vergeten wat ze geleerd hebben." Dit betekent dat Aston Martin ook volgend jaar met de Mercedes-kloon mag rijden, tel uit je winst. Al helemaal omdat Aston Martin als één van de weinige formaties een gratis upgrade krijgt voor 2021: waar rivalen nagenoeg niks kunnen veranderen, mogen Stroll en co alle Mercedes-componenten van 2019 (zoals de versnellingsbak) vervangen door exemplaren uit 2020.

Het totaalpakket wordt alleen nog maar beter. Hiermee is duidelijk dat Vettel in tegenstelling tot bij Ferrari weer een competitieve auto krijgt, eentje waarmee podia haalbaar lijken. Minstens zo belangrijk is dat de Heppenheimer hij Aston Martin weer dé uitgesproken kopman wordt, een rol die hij zo graag heeft. Bij Ferrari begon hij ook als vaandeldrager, maar is hij op meerdere fronten overvleugeld door Charles Leclerc. Ook een veelbesproken overstap naar Red Bull zou in dat opzicht geen soelaas bieden. Met Verstappen als teammaat was hij in exact dezelfde situatie beland. Bij Aston Martin heeft hij daarentegen niets te vrezen van teamgenoot Lance Stroll en wordt hij op een voetstuk geplaatst. Hij is weer de grote man en juist dat zal zijn zelfvertrouwen goed doen. Ook niet onbelangrijk voor een coureur en zeker niet voor Vettel.

Ervaring is goud waard richting 2022

Tot slot moeten we de andere kant van de medaille nog even bekijken: de toegevoegde waarde voor Racing Point. Teambaas Otmar Szafnauer gaf al aan gevleid te zijn door de interesse van een viervoudig wereldkampioen. "Dit markeert een volgende stap in de ontwikkeling van ons team", liet hij vol trots weten. En warempel, dat klopt ook nog als een bus. Het team dat onder verschillende namen al meerdere keren op sterven na dood is geweest, heeft opeens één van de meest succesvolle F1-coureurs van de afgelopen decennia te pakken. De symbolische uitstraling is enorm, niet in de laatste plaats voor het noodlijdende automerk Aston Martin.

Het is trouwens niet louter een kwestie van symboliek. Ook sportief gezien heeft Vettel veel te bieden aan Aston Martin. Zo moeten we niet vergeten dat de Duitser een aanzienlijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Red Bull als kampioensteam en eigenlijk geldt hetzelfde voor zijn eerste jaren bij Ferrari. De Scuderia zat anno 2014 behoorlijk in de put en het is voor een groot deel aan Vettel te danken dat men vier jaar later mogelijkerwijs de beste auto van het veld had. Dat het daarna weer bergafwaarts is gegaan, valt niet volledig aan Vettel toe te schrijven. Het bovenstaande geeft aan dat de knowhow, ervaring en arbeidsethos van Vettel zeer waardevol zijn voor een team in opbouw. Ook Aston Martin gaat daar garen bij spinnen. Zeker richting 2022, als de technische reglementen op de schop gaan. Vettel kan zodoende voor een deel zijn stempel drukken en hopelijk nog een keer oogsten met mooie resultaten. Een zegen voor Vettel dus, een zegen voor Aston Martin en niet in de laatste plaats een zegen voor de Formule 1 als geheel. Kortom: de best mogelijke oplossing voor alle partijen.

