Analyse: Wat betekent de rijdersmarkt voor het F1-seizoen 2020?

Het balletje begon te rollen met de gezamenlijke aankondiging van Sebastian Vettel en Ferrari: geen nieuw contract na 2020. Het 'silly season' dat door de contractverlenging van Max Verstappen even dreigde dood te slaan als bier in een vet glas, werd daarmee nieuw leven ingeblazen. Een kettingreactie volgde met Carlos Sainz naar Ferrari en Daniel Ricciardo naar McLaren. Alhoewel die veranderingen pas in 2021 van kracht zijn, zullen de gevolgen dit seizoen al merkbaar zijn: de dynamiek zal op meerdere plaatsen veranderen.

Ferrari: Vettel tot het gaatje voor laatste kans?

Laten we maar eens beginnen bij Ferrari, daar waar het vuurtje werd aangewakkerd. Het persbericht over Vettel bevestigt een trendlijn die vorig jaar al is ingezet: Ferrari kiest meer en meer voor Leclerc. Dat blijkt uit het financiële verhaal van de onderhandelingen - Vettel moest inleveren en zou worden teruggeschroefd tot het niveau Leclerc - maar ook op de baan. Het team wordt in toenemende mate om Leclerc heen gebouwd als kroonprins van de toekomst. Dat Vettel aan de vooravond van zijn afscheid staat, zal die trend alleen maar versterken. Leclerc is immers de man van het heden en de toekomst en zal in die hoedanigheid (bewust of onbewust) prioriteit genieten binnen het team. De balans was al aan het verschuiven en dat zal nu in versneld tempo doorgaan.

Daarnaast betekent de aankondiging nog iets anders. Voor Vettel is 2020 de laatste kans om zijn grootste droom in de Formule 1 waar te maken: wereldkampioen worden met Ferrari. Om dat te bewerkstelligen, moet hij natuurlijk afrekenen met externe concurrenten. Maar als Ferrari daar competitief genoeg voor is - en dat valt te betwijfelen - dan moet hij ook afrekenen met teamgenoot Leclerc. En juist daar wringt de schoen: met zijn laatste Ferrari-kans in zicht zal Vettel het eigen belang prevaleren. We zagen dat vorig jaar al een beetje, met de eerste barstjes in het harmonieuze bastion. Leclerc schond afspraken tijdens de kwalificatie in Monza, Vettel gaf geen gehoor aan teamorders in Sochi en uiteindelijk vonden beide heren elkaar met een onvermijdelijke clash in Brazilië. Met het afscheid in zicht zal Vettel de stekker dit jaar waarschijnlijk nog iets vaker uit de boordradio trekken en zijn eigen belang boven dat van het team plaatsen. Spektakel gegarandeerd.

Overige topteams: vraagtekens bij Mercedes, rust bij Red Bull

Eén van de overgebleven vraagtekens blijft wat Vettel na dit jaar gaat doen. Mercedes zou een gedroomde optie zijn en marketingtechnisch interessant, maar Valtteri Bottas wist al te melden dat het feest niet doorgaat. Opmerkelijk is dat Toto Wolff de deur nog wel op een kier houdt en dat Mercedes die optie ook nog niet formeel heeft uitgesloten. Dit lijkt met een bedoeling te zijn, een tactische zet in coronatijd. Voor de COVID-19-uitbraak had Lewis Hamilton immers exorbitante salariseisen tijdens de gesprekken over een nieuw contract. Post-corona lijkt zoiets ondenkbaar, al houdt Wolff met Vettel heel slim een pressiemiddel achter de hand. Puur voor het geval Hamilton niet overstag wil. Het is voor Wolff dus vooral een extra troefkaart in de onderhandelingen.

Aannemende dat Hamilton en Mercedes er ondanks deze perikelen wel uitkomen, zijn alle vraagtekens nog niet weg. Richting 2021 heeft men nog een ander puzzelstukje te leggen: mag 'de ideale wingman' Bottas blijven of durft Mercedes net zoals Ferrari een jong talent naast de grote meester te zetten? Die laatste woorden slaan op George Russell. Want hoe lang kan men die Mercedes-junior nog tevreden houden bij het ploeterende Williams? Russell was in de Formule 2 beter dan Lando Norris en Alexander Albon, maar moet nu toezien hoe zijn maten in competitiever materiaal rondrijden. Russell is ontegenzeggelijk goed genoeg voor de F1-top, maar moet simpelweg wachten op een kans van Mercedes. Durft het Duitse merk het aan in 2021 met een jonge hond naast Hamilton of speelt men op 'safe' met Bottas? De Fin heeft zelf een belangrijke stem in dit besluit door met zijn rechtervoet te spreken. Als hij dit jaar meerdere races wint en naar behoren presteert, zal het een stuk moeilijker worden om hem na dit seizoen te wieberen. De keerzijde is: met Russell op de reservebank staat de druk er wel weer vol op bij Bottas.

Het enige topteam waar dergelijke vraagstukken dit seizoen niet op de achtergrond spelen, is Red Bull Racing. De formatie uit Milton Keynes heeft diens lot volledig in handen gelegd van Verstappen met een meerjarige contractverlenging. De beslissende handtekening kwam opvallend vroeg, maar dat is in retrospect nog niet zo gek gebleken. Allereerst financieel: Verstappen heeft een vorstelijk contract getekend, hetgeen na de coronacrisis en alle gesprekken over een salarisplafond niet meer mogelijk was geweest. Daarnaast schept het op sportief vlak duidelijkheid, noem het rust in de tent. Met Verstappen als kopman is de continuïteit binnen Red Bull gewaarborgd, terwijl Albon zich door het ontbreken van nieuwe Red Bull-toptalenten ook relatief zeker mag wanen. De focus kan voor alle betrokkenen volledig op 2020, zonder afleiding door transferperikelen. Een goede zaak.

Alle ogen op Renault: vechtscheiding Ricciardo en zoeken naar opvolger

Achter deze drie topteams blijft het vooral de vraag wat er bij Renault gaat gebeuren. Nu bekend is dat Ricciardo volgend jaar naar McLaren trekt, heeft Cyril Abiteboul nog een zitje vrij. Dit is in meerdere opzichten interessant te noemen. Om te beginnen door de onderlinge samenwerking in 2020. Het persbericht dat Renault meteen na de Ricciardo-bekendmaking verstuurde, is in dat opzicht veelzeggend. In plaats van de vertrekkende coureur netjes te bedanken, gaf Abiteboul Ricciardo nog een trap na. De Franse teambaas voelt zich behoorlijk in de steek gelaten, zijn harde woorden zeggen alles over de verziekte onderlinge relatie. Tel daarbij op dat men met Esteban Ocon net een Frans troetelkind heeft binnengehaald en het is knip en klaar dat de dynamiek binnen Renault gaat veranderen. Het zou in dat opzicht wel eens een heel lang jaar kunnen worden voor Ricciardo alvorens hij naar zijn nieuwe werkgever vertrekt.

Een tweede thema bij Renault is natuurlijk wie er volgend jaar naast Ocon plaatsneemt. Daarvoor doen verschillende namen de ronde. Van Bottas tot Nico Hülkenberg en van Fernando Alonso tot Guanyu Zhou. Laatstgenoemde staat wat vreemd in dit lijstje, maar Renault overweegt hem wel degelijk voor 2021. Mede hierdoor wil Renault zelfs wachten met de rijdersaankondiging. "We willen eerst zien hoe competitief Zhou en Christian Lundgaard zijn, dat zijn twee coureurs die met een vierde plek in het F2-kampioenschap voldoende superlicentiepunten hebben voor F1. Zij zouden geweldige opties voor ons kunnen zijn", verkondigt Abiteboul tegenover Motorsport.com. "Zoiets klinkt nu nog voorbarig, maar misschien is het na een extra F2-seizoen wel het juiste om te doen."

Deze woorden maken duidelijk dat de juniorrijders van Renault dit jaar extra op scherp zullen staan in de Formule 2, al zullen ze bepaald niet de enigen zijn. Ook bij de Ferrari-juniors staat de druk behoorlijk op de ketel. Ferrari-zusterteams Alfa Romeo en Haas hebben formeel nog geen coureurs vastgelegd voor 2021 en dat biedt kansen voor leden van de Ferrari Driver Academy. Uit dat opleidingstraject strijden er volgend seizoen maar liefst vijf (!) coureurs tegen elkaar in de Formule 2: Mick Schumacher, Robert Shwartzman, Marcus Armstrong, Callum Ilott en Giuliano Alesi. Een F1-zitje lonkt voor de beste van dit stel, terwijl dat vooruitzicht onder meer Antonio Giovinazzi op scherp zal zetten. De tombola voor 2021 heeft dus op alle fronten invloed op het seizoen 2020: bring it on.