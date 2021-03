Analyse: Het tactische gevecht tussen Red Bull en Mercedes uitgelegd

Laten we beginnen met de vaststelling dat het zondag op details is beslist. Dat is op zichzelf al pure winst, aangezien we van de voorbije jaren gewend zijn dat een (al dan niet zwarte) Zilverpijl aan de horizon vertrok. Dat laatste gold met name voor het begin van ieder seizoen, doordat Red Bull als een diesel uit de startblokken kwam. Dat de kaarten afgelopen weekend anders geschud waren, belooft veel goeds voor de rest van dit kalenderjaar. Dat gezegd hebbende had Verstappen zondagavond al dolgraag voor het eerst in zijn carrière het wereldkampioenschap Formule 1 aangevoerd. Een aardige kans daarop is onbenut gelaten.

De meest genoemde woorden na afloop waren zonder twijfel 'track limits'. Waar Hamilton 29 ronden voor een wijde lijn in bocht vier koos, moest Verstappen P1 opgeven na een inhaalactie via dezelfde route. Dat laatste valt zonder twijfel onder 'leaving the track and gaining an advantage' en is dus terecht. Of dat in het geval van Hamilton ook had moeten gelden, is weer een andere vraag en die is door wedstrijdleider Michael Masi beantwoord met 'nee'. Hoe dan ook, naast de baanlimieten sprak Verstappen tijdens de persconferentie ook uitgebreid over de gehanteerde tactiek. "We hebben wel het één en ander te analyseren, bijvoorbeeld wat we op strategisch vlak misschien beter hadden kunnen doen." Verstappen nam vooral de woorden 'track position' in de mond, oftewel het behoud van de eigen positie op het asfalt.

Mercedes kiest voor agressieve tactiek: "Wilden Max onder druk zetten"

Dat brengt ons automatisch bij de eerste pitstops, waarbij Red Bull de 'track position' verloor aan Mercedes. Het laatstgenoemde team ging voor een undercut door Hamilton al in ronde twaalf naar binnen te halen. Behoorlijk vroeg na een run op mediums, maar daar zat een duidelijk plan achter: Red Bull verrassen en met de undercut 'track position' in handen krijgen. "Onze hoop voorafgaand aan de race was erop gevestigd dat we Max onder druk konden zetten. Lewis heeft dat fantastisch gedaan en bleef steeds binnen de marge om een undercut te kunnen doen", laat Andrew Shovlin namens Mercedes weten. Het verrassen lukte, waarna Red Bull nog maar twee defensieve opties had: ofwel een ronde later meeklappen, ofwel de eigen run verlengen en voor een alternatieve strategie kiezen. Doordat de undercut doorgaans tijdwinst oplevert, had Red Bull een gat van drie à vier seconden nodig om voor optie één te gaan: Hamilton voorblijven bij een pitstop in de eerstvolgende ronde dus.

Dat gat had Verstappen echter niet, of zoals Horner het omschrijft: "Mercedes was erg sterk op mediums, ze waren op die banden sneller dan wij. In de eerste stint konden we geen gat trekken om hen op te vangen bij een eerdere pitstop." Door de verrassingsaanval van Mercedes was Red Bull de 'track position' dus al kwijt, ongeacht de eigen keuze. Om niet exact hetzelfde te doen als de grote concurrent besloot Red Bull de run van Verstappen te verlengen. "Voor de race hadden we al besloten dat we voor een tweestopper zouden gaan", vervolgt Horner zijn uitleg. "Toen Mercedes vroeg naar binnen ging, zijn wij tien ronden langer doorgegaan zodat we in de laatste stint betere banden zouden hebben." Dat is het verhaal achter de eerste stop en de tweede pitstop was van exact hetzelfde laken en pak. Allemaal om in de slotfase toe te slaan. Een wereldvreemde gedachte was dat niet. Zo kon Verstappen het gat inderdaad dichten en kwam hij in de slotfase zoals voorspeld in de DRS-zone van Hamilton.

Red Bull-strategie afgestemd op late aanval

Dat brengt ons echter bij de crux van het verhaal en bij een aloude F1-wet: ernaartoe is één, er voorbij is een tweede. "Ik kwam constant dichter bij Lewis, maar toen ik eenmaal achter hem zat, had ik geen grip meer in langzame bochten. Natuurlijk nog wel iets meer grip dan Lewis, maar niet genoeg om het verschil te maken." Het door Red Bull bedachte bandenvoordeel viel daardoor weg. "En het was hier sowieso lastig inhalen." Dit maakt samen dat de Red Bull-tactiek in pakweg Monza of Spielberg wel had geresulteerd in een simpele inhaalactie, maar dat het afgelopen zondag spaak liep. Natuurlijk valt daarbij aan te tekenen dat Verstappen wel één kans heeft gehad om te toe slaan, het moment waarbij hij de positie moest teruggeven. "In die ronde kreeg ik inderdaad een kans, al kwam dat volgens mij ook doordat Lewis last had van een achterblijver. Daarna bleek het onmogelijk om er nog een keer voor te gaan."

Is Red Bull dan dom geweest of zijn de tactici van het team de fout ingegaan? Nee, dat zou te kort door de bocht zijn. Het is veel beter om die stelling om te draaien en te concluderen dat Mercedes net iets slimmer is geweest. Met de eerste undercut wist het team van Toto Wolff het initiatief namelijk over te nemen en dat is de sleutel gebleken. Red Bull moest in de reactie iets verzinnen en met de kennis van dat moment leek het besluit - dat in een split second moest worden genomen - niet eens wereldvreemd. Het is vooral een kwestie van gegokt en verloren. Zo bleek het bandenvoordeel weg te vallen in vuile lucht en kon Verstappen die ene kans net niet verzilveren. Het zijn de details waar het bij zo'n gelijkwaardige strijd tussen Red Bull en Mercedes om draait en laten we heel eerlijk zijn, dat is nou net wat de huidige situatie zo mooi maakt.

Perez zou Red Bull meer zetten op het schaakbord geven

In dit hele verhaal mist tot slot nog één variabele, die luistert na de naam Sergio Perez. Zijn komst naar Red Bull Racing moet op termijn één ding voorkomen: dat het in tactisch opzicht steeds twee tegen één wordt voor Verstappen. Maar juist dat was afgelopen zondag nog wel het geval. Het valt Perez trouwens niet helemaal aan te rekenen. De Mexicaan moet zoals bekend nog wennen aan Red Bull en afgelopen weekend zat ook veel tegen. Zo maakten hij en Red Bull een verkeerde keuze door in Q2 te volharden met mediums en gaf zijn auto in de opwarmronde de geest. Hij kon zich daardoor niet in de strijd vooraan mengen en juist dat had soelaas kunnen bieden in Bahrein, met name als hij Valtteri Bottas zou verschalken voor P3.

Als derde man had Perez namelijk wel goud waard kunnen zijn door een undercut op Hamilton in te zetten. Dat zou Hamilton onherroepelijk tot een reactie dwingen om de eigen baanpositie te verdedigen en zou dus voorkomen dat de Mercedes-coureur een undercut op Verstappen kon plannen. Dit alles onder het welbekende motto: de aanval is de beste verdediging. In Bahrein had Red Bull die troefkaart niet en waren de tactische opties na de Mercedes-undercut zeer beperkt. De eerste klap bleek in dit geval een daalder waard. Of om met een andere munt te spreken: het maakt dat het dubbeltje net de verkeerde kant op is gevallen. Vanuit Red Bull-perspectief is wel één schrale troost: met het totaalpakket dat het energiedrankenmerk en Honda dit jaar hebben neergezet, kan de kans op revanche niet lang op zich laten wachten.

Discussieer hieronder mee over de spectaculaire Formule 1-seizoensopener. Let op: er zijn regels verbonden aan het gebruik van de reactiemodule.

VIDEO: Van track limits tot strategie, de GP van Bahrein uitgebreid geanalyseerd