Analyse: Slaat Red Bull toe met beproefd recept van Mercedes?

Het wordt een zichzelf repeterend verhaal: na afloop van een sessie stipt Lewis Hamilton aan hoe verduveld snel Red Bull is op rechte stukken. Het verhaal kent een zekere mate van ironie. Zo heeft diezelfde Hamilton meerdere titeljaren kunnen profiteren van een superieure Mercedes-krachtbron. Dat laatste doet helemaal niets af aan de triomfen van de succesvolste coureur aller tijden, maar is slechts een constatering. Interessanter is dat Hamilton het woord 'power' in de mond heeft genomen. De Brit insinueert dat Red Bull vanaf de Franse GP meer vermogen heeft en dat het zou samenhangen met de nieuw geïntroduceerde Honda-motor.

Red Bull reageerde fel op die uitlatingen, aangezien 'performance upgrades' tijdens het seizoen verboden zijn. De motorische doorontwikkeling is aan banden gelegd, hetgeen betekent dat fabrikanten alleen voorafgaand aan het seizoen een nieuwe 'spec' mogen introduceren. Tijdens het seizoen is het opkrikken van vermogen verboden en mogen leveranciers alleen aan de betrouwbaarheid werken. Cruciaal is echter dat zo'n betrouwbaarheidsingreep indirect wel kan leiden tot betere prestaties. Zo moeten de teams voor de zaterdag en zondag één motorstand doorgeven en mag die nadien niet meer veranderd worden. Althans: niet naar boven bijgesteld. Terugschroeven vanwege de betrouwbaarheid kan, maar het feest der 'party modes' is voorbij.

Het betekent in dit geval voor Red Bull dat een betrouwbaarheidsingreep van Honda wel degelijk goud waard kan zijn: als Honda voor de nieuwe motor aan de betrouwbaarheid heeft gewerkt en zelf meer vertrouwen in het product heeft, kan Red Bull het hele weekend een agressievere stand kiezen. Dit geeft indirect meer vermogen, al valt alles binnen de regels. Dat laatste geldt ook voor een aspect dat gisteren al uitgebreid is behandeld: de nieuwe olie van partner ExxonMobil. Ook die revolutionaire aanpak speelt een niet te onderschatten rol in wat we nu zien. Het draagt immers bij aan het bovenstaande en geeft meer marge om agressievere motorstanden te rijden. Het geeft Red Bull, net als de upgrade, indirect meer vermogen.

Een print van verschillende vleugelstanden?

Verstappen en Horner verklaren de indrukwekkende topsnelheid ook nog op een andere manier, eentje die voor dit verhaal minstens zo interessant is: Red Bull rijdt met andere vleugelstanden - lees: minder downforce - dan Mercedes en zou daarvan profiteren op rechte stukken. Verstappen liet in de zaterdagse persconferentie zelfs weten: "Ik zal mijn printer eens aanzetten, plaatjes van die vleugelstanden printen en die bij de volgende race aan iedere journalist geven." Alhoewel het waarschijnlijk om een combinatie van beide factoren gaat, klopt het wel dat Red Bull met een kleinere achtervleugel rijdt. Dit vermindert de luchtweerstand en biedt voordeel op de rechte stukken. Of zoals Horner met een cynische toon aan Toto Wolff liet weten: "Het schijnt dat je daar sneller van gaat op rechte stukken..."

Het belangrijkste is dat Red Bull anno 2021 een auto heeft om dat te doen. Het in grote mate spelen met downforce-niveaus zonder daar een prijs voor te betalen, kunnen teams zich alleen veroorloven als de auto in de basis - mechanische grip - van een extreem hoog niveau is. Het is een luxe die Mercedes in de voorbije jaren ook veelvuldig heeft gehad. Zo was de krachtbron in de beginjaren van het hybride tijdperk dermate goed, dat Mercedes doorgaans met extra downforce reed zonder daar pijn van te voelen op rechte stukken. In de periode dat Ferrari met een ijzersterke krachtbron voor de dag kwam, heeft Mercedes ook de andere kant van diezelfde medaille getoond. Doordat de scharlakenrode auto's bijzonder snel waren op de rechte stukken maar het chassis van Mercedes ongeëvenaard goed was, kon het Zuid-Duitse merk juist met minder downforce rijden om de topsnelheid op te krikken, zonder in bochtige sectoren in te leveren ten opzichte van de concurrentie.

Paul Ricard als graadmeter, bandenslijtage ook binnen de perken

Precies dat voordeel lijkt Red Bull momenteel ook te hebben. De Red Bull Ring is in dat opzicht niet de allerbeste graadmeter - want hooggelegen en slechts tien bochten - maar het circuit van Paul Ricard wel. Red Bull reed ook daar met minder downforce dan gebruikelijk, zo deed Horner uit de doeken. Het moest tijdwinst opleveren op Mistral Straight en precies dat is volgens rivaal Hamilton gelukt. "Ik verloor maar liefst drieënhalve tienden op de rechte stukken van Paul Ricard. En dat terwijl Red Bull in de bochtige delen nog steeds snel was. Wij hebben dus werk aan de winkel." De woorden van Hamilton zijn veelzeggend en worden in zekere zin ondersteund door data. Zo reed Red Bull inderdaad met minder vleugel, maar was Verstappen nog altijd snel in sector drie. Dat bochtige gedeelte bestaat uit lange doordraaiers en daar zou je normaliter de prijs betalen voor een 'low downforce set-up'. Dat het niet gebeurde, zegt bijzonder veel over de kracht van de RB16B.

Des te meer omdat Mercedes die luxe anno 2021 niet meer zegt te hebben. "Red Bull rijdt met minder downforce, maar wij kunnen dat niet doen. Voor ons zou dat langzamer zijn", heeft Wolff al laten weten. Bijkomend aspect is dat het geen sinecure is om de aanpak van Red Bull te laten vergezellen door een lage bandenslijtage. Dat aspect viel op Paul Ricard niet helemaal te beoordelen door de tweede stop van Verstappen, maar in Stiermarken maakte Red Bull op dat vlak een betere indruk dan Mercedes. "Het gaat er inderdaad om de banden in leven te houden voor het eind van de stint. Dat lukte ons in Barcelona nog niet echt, maar deze zondag leek Mercedes dat probleem iets meer te hebben", aldus Verstappen. Woorden die passen bij de ontwikkeling die de RB16B in de voorbije weken heeft doorgemaakt. Een snelle kwalificatie-auto was het vanaf de eerste meters al, maar Mercedes kwam minimaal gelijkwaardig voor de dag qua race pace. In de voorbije weken is Red Bull echter beter geworden op dat vlak.

"Met minder vleugel zouden wij zeker langzamer zijn in de bochten en waarschijnlijk nog meer bandendegradatie hebben", voegt Hamilton toe. Het maakt dat Red Bull momenteel in een luxe-positie zit, die Mercedes bijzonder goed kent uit de voorbije jaren. De basis van de auto is dermate goed dat er meer ruimte is om naar wens met de downforce-niveaus te spelen. Red Bull kan derhalve een afstelling met minder vleugel koppelen aan snelle tijden in bochtige sectoren én een beheersbare bandenslijtage. In de titelstrijd van 2021 kunnen de panelen zeer snel veranderen en moet je zeker drie slagen om de arm houden, maar Red Bull lijkt hiermee de wereldberoemde 'sweet spot' van de auto te hebben gevonden. Tot vreugde van Verstappen, Horner en zeer zeker Helmut Marko.

Video: De indrukwekkende zege van Red Bull in Spielberg, de reacties na afloop en de analyse van Mercedes besproken