Analyse: Is het gedaan met de alleenheerschappij van Red Bull F1?

Na twee jaar de Formule 1 te domineren heeft Red Bull Racing het de afgelopen races een stuk moeilijker. In Miami werd het verslagen door McLaren en Lando Norris en op het circuit van Imola had het niet veel gescheeld of Max Verstappen moest opnieuw de zege aan de Brit laten. Op de streep hield de Nederlander uiteindelijk slechts zeven tienden over op zijn goede vriend. Daarnaast is Ferrari met hun updates ook een stap dichterbij gekomen. De grote vraag is of Red Bull inderdaad bijgehaald is en of de rest van het seizoen een gevecht tussen drie teams wordt. Het staat buiten kijf dat voorlopig Verstappen en Red Bull favoriet zijn voor beide wereldkampioenschappen, maar met nog meer dan twee derde te gaan is de komst van een serieuze strijd voor de overwinningen welkom.

Een van de belangrijkste signalen van een competitiever veld was op Imola zichtbaar. Lando Norris en Oscar Piastri waren in de kwalificatie razendsnel. Het had er alle schijn van dat zonder de tow van Nico Hülkenberg de pole niet voor Verstappen, maar voor Piastri zou zijn. Sterker nog, gezien het gat van 0,074 op Piastri en 0,091 op Norris had de Nederlander zomaar van de eerste startrij kunnen vallen. Gezien hoe lastig het inhalen is op het parcours had de pole de basis voor de zege gelegd, maar de pace van Norris was - vooral in de tweede helft van de race - een stuk sterker. Betekent dit dat Red Bull bijgehaald is?

Dat is nog zeer de vraag. De problemen met de auto op vrijdag zijn breed uit gemeten en volgens Red Bull lag het verschil in pace in de slotfase van de race vooral aan de banden. "In de eerste veertig ronden konden we het gat goed managen. Na de stop liep het gat terug naar zes seconden. Hij [Verstappen] wist het lang daarop te houden", vertelt teambaas Christian Horner. "Maar Lando kreeg daarna de banden in de goede window. De auto kwam toen tot leven en het liet zien hoe goed die auto met de banden om kan gaan. We waren op de mediums goed en we moeten nu kijken naar onze zwakke punten. We waren namelijk alleen in de tweede helft van de laatste stint langzamer."

In Miami profiteerden McLaren en Norris van de timing van de safety car en op Imola waren de banden dus de boosdoener. Een conclusie trekken is daarom ook wat vroeg. Het is beter om te wachten op wat er in Canada en tijdens de GP van Spanje gebeurt. Twee circuits waar inhalen makkelijker is en waarna de balans echt opgemaakt kan worden.

F1 niet alleen meer een gevecht om snelste auto

Het is in ieder geval duidelijk dat Verstappen en Red Bull niet meer achterover kunnen leunen en cruisend naar de overwinning gaan. Ook Charles Leclerc was in Imola niet ver van Verstappen verwijderd, het gat was 'maar' zeven seconden. De rol van de afstelling, de rijderscapaciteiten en het functioneren van het gehele team worden steeds belangrijker. "Een perfect weekend afleveren was altijd al belangrijk, maar nu de gaten zo klein zijn, zijn de operationele kant, het managen van de banden en het perfect uitvoeren van de race nog belangrijker geworden", vertelt McLaren-teambaas Andrea Stella. "Het gat tussen McLaren en Red Bull was heel klein, waardoor andere factoren een rol speelden. Het rijden in vuile lucht bijvoorbeeld. Daardoor was het behalen van pole en voorliggen na bocht 1 bepalend voor de race. Je kan dan de pace zelf bepalen en de banden beter managen."

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur gelooft dat de spanning die op Imola er was, het hele seizoen blijft. "Dat is goed nieuws voor mij en goed nieuws voor het hele kampioenschap", vertelt de Fransman. "We hadden drie teams die na zestig rondjes binnen zeven seconden van elkaar zaten. Dat is maar een tiende per ronde. We gaan deze competitie overal zien. Een goede set-up en de performance van de coureur zijn nu cruciaal."

Achter de schermen werken Red Bull, McLaren en Ferrari hard aan het verbeteren van de auto's. In Miami kwam McLaren als eerst met een groot pakket, waarna Red Bull en Ferrari in Imola met hun eigen updates kwamen. Vooral Ferrari had goede hoop om met de updates voor de winst mee te doen, maar dat was nog net een brug te ver. Vasseur erkent daarbij dat het steeds lastiger wordt om upgrades te bouwen, zeker een grote stap zetten lijkt nagenoeg onmogelijk.

Dat is precies wat Horner dit jaar zei en in Imola nog eens benadrukt. "We hebben nu vijf van de zeven races gewonnen, twee sprintraces gewonnen en alle poles gepakt, maar de marges worden steeds kleiner. In het derde jaar van de regels zou het altijd al dichter bij elkaar komen en dat is precies wat we nu zien", aldus Horner.

De volgende GP in Monaco gaat nog geen antwoorden geven, omdat het zo'n bijzonder circuit is. Maar, zoals gezegd, na Barcelona en Canada weten we meer. Is Red Bull bijgehaald of blijft de dominantie van de regerend wereldkampioen nog even doorgaan?