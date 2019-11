Analyse: Waarom de makkelijke keuze voor Albon ook de juiste is

Met de keuze voor Alexander Albon geven Christian Horner en Helmut Marko Red Bull wat standvastigheid. Tijdens het seizoen de opstelling van Red Bull en Toro Rosso door elkaar schudden is niet vreemd, zo kwam uiteindelijk Verstappen ook bij het hoofdteam terecht. Om ook Albon na een half seizoen uit de wagen te halen zou echter bijzonder drastisch zijn, ook naar de normen van Marko. In een tijdperk waarin jonge rijders al snel aan de kant worden geschoven is het dan ook verfrissend om Albon een kans te zien krijgen om zijn talent te bevestigen.

Na de keuze van Renault voor Esteban Ocon droomden verschillende Red Bull-fans al van een line-up met Max Verstappen en Nico Hülkenberg. De Duitser, die na een fenomenale carrière als junior nooit bij een echt topteam terecht kwam in tien jaar Formule 1, zou een sterke teamgenoot geweest zijn voor Verstappen. Die combo was echter nooit aan de orde voor Marko. Een keuze voor de 32-jarige Duitser zou namelijk het failliet betekend hebben van zijn dierbare juniorenprogramma. Het zou ook hebben ingehouden dat Albon, Pierre Gasly én Daniil Kvyat alle drie al een keer zouden zijn gewogen bij de hoofdmacht, én te licht zouden zijn bevonden. Gezien er verder niet meteen opvolging is voor het drietal, zou Red Bull het zichzelf daardoor nodeloos moeilijk gemaakt hebben.

De belangrijkste reden waarom Alexander Albon zijn zitje mag behouden voor 2020 is natuurlijk Albon zelf. Met amper een half jaar Formule 1-ervaring wachtte de nummer twee uit het Formule 2-kampioenschap van vorig jaar een taak die niet te benijden was. Hij werd in Spa-Francorchamps meteen in het diepe gegooid naast de gesettelde Verstappen, in een wagen die hem vreemd was. Albon liet zich echter niet uit zijn lood slaan en bewees dat hij mentaal ijzersterk is. In zeven races finishte hij een keer als vierde, vier keer als vijfde en twee keer als zesde. Twee keer slaagde hij daarin nadat hij helemaal achteraan moest vertrekken. In België en Rusland liet Albon zien dat hij geen moeite heeft met inhalen, iets wat Gasly binnen het team verweten werd. Ongeacht de gridpositie slaagde Albon er dus zeven keer op zeven races in om punten thuis te brengen voor Red Bull. Dat is goud waard voor het team om in 2020 een stap vooruit te zetten bij de constructeurs en minstens bij de top-twee te komen.

Een aandachtspunt voor Albon is de kwalificatie, waarin de Britse Thai vaak nog op een halve seconde wordt gezet. Het betreft echter wel circuits waarop Albon nog nooit eerder heeft geracet. Met een jaar ervaring moet hij een nog waardevollere pion worden die Verstappen kan benaderen en scherp kan houden. Meer hebben Marko en Red Bull niet nodig met Verstappen als nummer één.