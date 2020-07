Analyse: Podium Verstappen maskeert problemen van Red Bull niet

Om te beginnen: aan entertainment geen gebrek afgelopen weekend en aan uiteenlopende emoties ook niet. Het was 'Jantje huilt, Jantje lacht' in het kwadraat bij Red Bull. Het verschil tussen de zaterdag en zondag was enorm en het verschil tussen zondagmiddag 15.00 uur en pakweg twee uur later zo mogelijk nog groter. Verstappen ging persoonlijk de mist in en mocht alle monteurs op zijn blote knieën bedanken voor een staaltje 'spoedreparaties voor gevorderden'. Hierdoor bleef zijn eigen fout zonder grote gevolgen. De monteurs van Red Bull hebben zonder meer het weekend gered en misschien nog wel meer dan dat.

Maar hoe mooi de daaropvolgende race ook was en hoeveel lof de monteurs verdienen, die podiumplek van Verstappen kan niet verbloemen dat Red Bull structureel werk aan de winkel heeft. En veel ook. Men bleek in Hongarije niet alleen achter de muziek aan te hobbelen op circuits waar motorvermogen cruciaal is, maar ook op banen waar het draait om mechanische grip en downforce-efficiëntie. Enkel afschuiven op Honda is niet meer reëel, op alle terreinen is Mercedes de dominante factor. Waar Verstappen in Oostenrijk al baalde van een halve seconde achterstand, kunnen we zwijgen over de kwalificatie in Hongarije - waar hij vorig jaar pole pakte. Het gat tussen de coureur met startnummer 33 en de man die zijn negentigste F1-pole pakte, bedroeg ditmaal - hou u vast - 1.4 seconden. Een lichtjaar in de Formule 1.

Het mysterie van de 'wispelturige' RB16

Nou is het ware verschil tussen de RB16 en de Mercedes W11 niet zo groot en juist dat brengt ons bij het voornaamste punt van afgelopen weekend: de 2020-creatie van Red Bull is erg wispelturig en zelfs voor het eigen team lastig te doorgronden. Dat laatste is misschien nog wel zorgwekkender dan het grote gat met Mercedes. Want als de ideale werkrichting eenmaal duidelijk is, komt het puur op de uitvoering aan. Dan heeft men in ieder geval houvast voor de doorontwikkeling. Maar zo rechttoe-rechtaan is het bij Red Bull nog niet. Er lijkt een probleem te zijn met de correlatie tussen theorie en praktijk, tussen simulaties en het echte werk.

"Er zitten wat afwijkingen in deze auto waardoor de RB16 niet altijd reageert zoals we verwachten", erkende Christian Horner tegenover Motorsport.com. "Aerodynamisch klopt er iets niet helemaal. In sommige gevallen komt de werkelijkheid niet overeen met onze simulaties." Door die gebrekkige correlatie is het geen wonder dat de geïntroduceerde upgrades niet allemaal werken zoals ze zouden moeten. "We hebben een aantal updates op de auto gezet en die ingrepen functioneerden niet naar wens", bevestigde Horner ook. Dit verklaart meteen waarom er afgelopen weekend berichten doorsijpelden dat Red Bull deels zou terugkeren naar een eerdere 'spec' en dat men bepaalde upgrades (bijvoorbeeld aan de vloer) weer in de ijskast zou hebben gezet. Dit zou ook het breken van de avondklok op vrijdag kunnen verklaren, al bevestigt noch ontkent het team zulke specifieke berichten.

Wel is duidelijk dat Red Bull grote delen van het raceweekend in het duister heeft getast. In negatieve zin op vrijdag en zaterdag en in positieve zin op zondag, toen de auto als bij een wonder tot leven kwam. Nog altijd niet gelijkwaardig aan Mercedes, maar wel een stuk beter dan de dagen ervoor. "We moeten begrijpen waarom de auto in de race ineens zo veel beter aanvoelde dan tijdens de kwalificatie", sprak Alexander Albon nadat hij zich met P5 aardig had gerevancheerd. Teamgenoot Verstappen erkende een paar honderd meter verderop ongeveer hetzelfde, maar dan in andere bewoordingen. De strekking: Red Bull is zoekende. "Of het gat met Mercedes nog te dichten valt? Nou, het is eerst zaak dat we zelf begrijpen wat er bij ons verkeerd ging. Daar moeten we van leren. Pas als je eenmaal de goede richting te pakken hebt, kun je snel een aantal nieuwe onderdelen op de auto zetten."

Waardevolle data verzameld, maar de tijd dringt

Voor de snelheid van die upgrades is het extra vervelend dat de correlatie tussen simulatie en praktijk hapert. "Maar we hebben dit weekend wel veel waardevolle data verzameld", sprak Horner. "Het gaat er nu om dat we die data analyseren, de situatie begrijpen en dit zo snel mogelijk omzetten in aanpassingen aan de auto." Ook op dat vlak heeft Red Bull een achterstand goed te maken ten opzichte van Mercedes. Waar het Zuid-Duitse merk het concept van de eigen auto wél volledig in het vingers heeft en de doorontwikkeling 'gewoon' kan uitrollen, is er bij Red Bull sprake van een tweetrapsraket: eerst het mysterie van de eigen auto doorgronden, om daarna pas de broodnodige upgrades uit te voeren. Het is dus complexer.

Komt bij dat dit proces snel moet worden uitgevoerd, want over twee weken staat de volgende 'double header' voor de deur en die vindt uitgerekend plaats op het door Mercedes geliefde Silverstone. "En Silverstone is niet ons favoriete circuit", zei Verstappen tijdens een Zoom-sessie met de Nederlandse pers. Voor de gewenste titelstrijd - voor zover dat nog reëel is - moet er rap iets gebeuren. Maar kan dat wel zo snel? "Nou ja, in de basis hebben we wel een goede auto", aldus Horner. "Of we Mercedes kunnen bijhalen, ligt er in eerste instantie aan of we het potentieel van de RB16 zelf kunnen benutten. Maar op dat vlak lijkt er niet bijzonder veel nodig voor verbetering hoor, we moeten er alleen voor zorgen dat we deze situatie snel omdraaien."

Het dubbele belang, ook voor 2021

Dat laatste is niet alleen voor het lopende F1-seizoen van belang. De komende maanden zijn ook belangrijk om de boel voor volgend seizoen op de rit te krijgen. Voor 2021 stond er eerst een grote omwenteling op het programma, maar door corona is die een jaar uitgesteld en blijven de huidige reglementen intact. Veel kans om komende winter met een Houdini-act te komen, krijgen teams echter niet. Iedere formatie mag maar twee 'tokens' inzetten en dus slechts twee grote veranderingen doorvoeren. Het betekent concreet dat Red Bull de grootste winst al tijdens het lopende F1-seizoen moet boeken.

Het is de realiteit van dit moment, waarbij door de onderliggende problemen nog meer dan voorheen geldt: één zwaluw maakt nog geen zomer, de fraaie podiumplek van Verstappen in Hongarije is bepaald niet zaligmakend. Het zegt meer over het teamwork op de grid en over de stuurmanskunsten van Verstappen in de regen, dan over de auto an sich. Om structureel meer van 2020 en 2021 te kunnen maken, is het cruciaal dat men de eigen auto binnen afzienbare tijd in de vingers krijgt. Cruciaal om de ambities van Verstappen waar te maken en ook cruciaal om F1-fans vaker de broodnodige spanning van een strijd met Mercedes te bieden.