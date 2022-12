Analyse: De opties voor Red Bull en Honda richting het nieuwe F1-reglement

Een jaar na de bijzondere ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 heeft Honda laten weten dat het zich heeft ingeschreven voor het motorreglement dat vanaf 2026 van kracht is. De finale op het Yas Marina Circuit was officieel de laatste race tot dusver van Honda in de Formule 1. Achter de schermen is er dit jaar echter weinig tot niets veranderd, zo heeft Max Verstappen in Suzuka ook aangegeven. Honda levert nog steeds de motoren aan Red Bull Racing en AlphaTauri en zal dat tot en met 2025 blijven doen. Honda is alleen minder zichtbaar dan in de jaren ervoor. Sinds de Japanse Grand Prix is de volledige naam terug op de auto, voordien stond er enkel HRC. Bovendien prijkt er in de uitslagentabel 'Red Bull Powertrains' achter de constructeurskampioen.

Hierdoor krijgt Honda niet alle credits voor het geleverde werk. De 2022-motor uit Japan is immers meer dan goed. Alle motorleveranciers mochten nog één update doorvoeren per component en Honda heeft dat naar behoren gedaan. Ook de overstap op E10-brandstof is zeer goed opgevangen door Honda. De credits krijgt men zoals gezegd niet volledig, al staat daar tegenover dat Red Bull nu betaalt voor de geleverde producten en diensten. Helmut Marko heeft een deal gesloten met het merk uit Minato, zodat beide partijen er op uiteenlopende manieren beter aan worden.

Spijt bij Honda na het officiële vertrek uit F1?

Toch blijkt aan alles dat Honda spijt heeft van het besluit om formeel te vertrekken. Eind 2021 viel dat al te merken aan mensen in de paddock. Zij wilden graag blijven, maar gaven steevast aan dat het vertrek 'a company decision' was. De top van het autoconcern - dus niet de racetak - besloot eind 2020 dat het een jaar later welletjes moest zijn met F1. Volgens de officiële lezing om alles op de elektrificatie van straatauto's te zetten, maar in werkelijkheid waren de Honda-managers ook bang voor de coronacrisis. Nu kan worden geconcludeerd dat de financiële gevolgen niet zo desastreus zijn als gevreesd en dat F1 stappen zet richting de elektrificatie die Honda zo belangrijk vindt.

De deur die nog steeds op een kier stond, wordt stapje voor stapje verder geopend. Eerst was er de toezegging dat Honda de motoren tot en met 2025 nog blijft maken. Dat was logisch, aangezien Red Bull met Porsche sprak en Honda doodsbang was dat de intellectuele eigendommen bij de VW Group zouden belanden. Een deal waarbij Honda de intellectuele eigendommen kon houden, was derhalve verstandig. In eerste instantie hoorde er bij die deal technische ondersteuning voor een jaar, maar na de Hongaarse Grand Prix werd bekend dat Honda tot en met 2025 blijft helpen achter de schermen. Het is een tweede stap richting het huidige tekenen bij de FIA geweest.

Met het zetten van die krabbel zegt Honda vooral bedenktijd te kopen over het motorreglement van 2026. Pas na meer onderzoek en een gedegen afweging hakt men de knoop door. Daar moet wel bij gezegd dat het totaalpakket best aantrekkelijk is voor de Japanners. Veel van de dingen waar Honda jarenlang voor pleitte, staat nu op papier. Zo vroeg Honda om een minder complexe motor met meer relevatie voor straatauto's en wordt dat werkelijkheid door het lozen van de MGU-H. Gezien de elektrificatie-doelen is het ook positief dat het aandeel elektrisch vermogen hoger ligt in de nieuwe motor. Tot slot stuurde Honda aan op kostenbeperking en dat gebeurt dat met een motorisch budgetplafond ook. Het pakket waar Honda over na gaat denken, ziet er dus best aardig uit.

Optie 1: Red Bull-Honda of is dat juist niet meer gewenst?

Als Honda daadwerkelijk besluit om weer toe te treden tot de Formule 1, is de eerste gedachte natuurlijk dat Red Bull Racing de aangewezen partner is. Niet voor niets is Helmut Marko voorafgaand aan de Japanse Grand Prix naar het hoofdkwartier van Honda geweest om de gesprekken over 2026 op te starten. En niet voor niets klinkt vanuit alle Red Bull-gelederen nog volop lof voor Honda. Red Bull wil graag op eigen benen staan, maar dat zou met Honda als motorpartner ook bijna het geval zijn. Honda heeft de focus dan volledig op beide Red Bull-teams liggen, waardoor Red Bull met Honda als motorleverancier ook een soort fabrieksteam is.

Toch is zoiets allerminst in beton gegoten, ook afgaande op signalen uit Japan. Zo roept de combinatie Red Bull-Honda veel vragen op. Allereerst de vraag hoe dat er praktisch uit moet zien. Honda staat er namelijk om bekend dat het de eigen producten graag volledig zelf maakt in Japan en weinig tot niets uit handen geeft. Marko zei eerder dit jaar treffend: "De Honda-motoren komen nu verzegeld aan en als er iets mee is, mogen alleen Honda-mensen die aanraken." Maar wat gebeurt er dan met de volledige motorfaciliteit die Red Bull in Milton Keynes heeft opgebouwd en met alle dure krachten die Red Bull heeft aangetrokken? Het project dat er inmiddels staat, is tot veel meer in staat dan alleen kant-en-klare Honda-motoren uit Japan in beheer nemen.

Simpel gezegd heeft Red Bull door het vertrek van Honda al een andere afslag genomen, eentje waarbij zelfvoorzienend zijn het doel is. Een compromis kan zijn dat Red Bull Powertrains de interne verbrandingsmotor maakt (waarover later meer) en Honda de elektrische componenten. Het valt echter te bezien of Honda dat wil. Het Japanse management laat doorschemeren namelijk dat iets meer de eigen stempel drukken gewenst is. Daardoor wordt een samenwerking met een ander team niet uitgesloten. Onder meer Williams, maar ook een overname van AlphaTauri zijn daar al mee in verband gebracht. Al deze zaken zijn behoorlijk prematuur omdat Honda eerst nog een knoop moet doorhakken, maar geven wel aan dat het niet per definitie Red Bull hoeft te zijn. Alles valt of staat met de manier waarop Honda F1 wil aanvliegen. Als dat kleinschalig en kostenefficiënt is met een sterke partner, dan zou het Red Bull moeten worden. Maar als het daadwerkelijk meer een stempel wil drukken, dan moet Honda wellicht verder kijken dan het vertrouwde energiedrankenmerk.

Optie 2: Volledig op eigen benen met Red Bull Powertrains

De tweede optie voor Red Bull wordt vaak genoemd door Christian Horner zelf: de nieuwe motor volledig zelf maken met Red Bull Powertrains. Met de motorfaciliteit die uit de grond is gestampt en met alle nieuwe krachten in het team heeft Red Bull fors geïnvesteerd en zoals gezegd ook een indrukwekkend project afgeleverd. Powertrains heeft in theorie alles in huis om op eigen benen te kunnen staan, waar nu ook alvast naartoe wordt gewerkt. Zo heeft na de Grand Prix van Hongarije de allereerste Red Bull-motor op de testbank gedraaid. Het ging puur om een interne verbrandingsmotor, zo bevestigde Horner, maar hij voegde wel toe dat Red Bull Powertrains ook de kennis in huis heeft om de elektrische componenten te maken.

Het betekent dat volledig op eigen benen staan in theorie kan. Alhoewel het met Honda ook zo'n beetje een fabrieksteam was, opereert Red Bull in dit scenario volledig onafhankelijk. Het is een langgekoesterde wens van onder meer Adrian Newey om de chassis- en motorafdelingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Toch schuilt hier ook een risico. Want hoe state-of-the-art de faciliteiten ook zijn en hoe capabel alle mensen ook zijn die Red Bull heeft aangetrokken, het zou alsnog een sprong in het diepe worden zonder de steun van een groot (auto-)concern. Dit is een groot verschil met de voorbije jaren, waarin ook een groot concern als Honda volledig toegewijd was.

Optie 3: Eigen motor, met daarna een commerciële deal

De derde optie bouwt voort op de vorige variant. Oftewel: het op technisch vlak volledig zelf doen met Red Bull Powertrains, maar daar vervolgens een commerciële partner aan verbinden. Het betekent net als bij optie twee dat het om een Red Bull-motor gaat, maar dan met ander stickertje erop in ruil voor geld. In zo'n constructie gaat het niet om een technische samenwerking, enkel een financiële. Het kan de betalende partij publiciteit opleveren en Red Bull logischerwijs het geld.

In de paddock sijpelden signalen door dat onder meer Ford en Hyundai geïnteresseerd zouden zijn in zo'n deal - al was dat laatste nog voordat Cyril Abiteboul daar in beeld kwam als motorsportchef. Vanuit Red Bull valt hier echter wel iets voor te zeggen. Als er toch voor zelfstandigheid wordt gekozen, waarom dan niet het mes aan twee kanten laten snijden en ook het geld meepakken? Zeker als een groot merk als Ford of eventueel Hyundai die ambitie heeft.

Resumerend valt het ook niet uit te sluiten dat de opties tot op zekere hoogte met elkaar samenhangen. Honda wikt en weegt namelijk altijd lang en staat erom bekend maar moeizaam een knoop door te hakken. Marko is compleet het tegenovergestelde en kan dus schermen met de interesse van andere partijen om de druk enigszins op te voeren. Slotsom is nu dat Honda aan de bal is. Het Japanse bedrijf moet eerst kiezen of het terug wil komen en daarna op welke manier. Als dat met een vrij bescheiden project gebeurt, is Red Bull een goede mogelijkheid. Als dat grootser moet, dan zal het merk uit Minato verder kijken. Groot voordeel voor Red Bull is dat het voor het eerst in de historie in een enorme luxepositie zit. Het team kan in theorie alles zelf, waardoor het geen genoegen hoeft te nemen met minder dan het ideaalplaatje. Porsche kan erover meepraten...

Video: Een extra F1-update over het nieuws van Honda en de opties voor Red Bull