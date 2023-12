De stofwolken van een vol seizoen Formule 1 waren net neergedaald of de FIA zorgde ervoor dat die toch weer omhoog gingen. De autosportfederatie maakte bekend dat ze een onderzoek doen naar Mercedes-teambaas Toto Wolff, die verdacht wordt van belangenverstrengeling. Naar verluidt werd het onderzoek gestart na klachten van teambazen, maar alle F1-teams maakten woensdagavond in precies dezelfde woorden openbaar dat zij niet achter de klacht zitten. Dat is dus heel opmerkelijk te noemen, want degenen die geklaagd zouden hebben ontkennen ten zeerste dat het van hen komt.

Dit voorval past goed in een jaar waarin het vaker niet echt boterde tussen F1 en de FIA. Het duidelijkste voorbeeld is het gedoe rond de eventuele komst van Andretti naar de koningsklasse van de autosport. De huidige teams staan niet echt te springen voor de komst van een extra team, zij zien met name aan de financiële kant grote bezwaren. De FIA was daarentegen van meet af aan voorstander en keurde de aanvraag van de Amerikaanse renstal goed. Eigenlijk wilden de teams niet eens dat het biedingsproces voor een nieuwkomer open zou worden gezet, dus daar kwam het al tot een breuk in de relatie. Tel daarbij op dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem er niet heel goed op staat - mede door vermeend seksistische opmerkingen op zijn eigen website - en de FIA kan weinig goeds doen.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Mohammed Ben Sulayem heeft geen eenvoudig jaar gehad

Daarnaast lijkt de kritiek op de FIA over de beslissingen tijdens en na een raceweekend alleen maar toegenomen. We hebben de verhalen over het verbieden van dragen van sieraden gehad, waardoor Lewis Hamilton bijna wekelijks moest opdraven bij de stewards om te verklaren waarom hij met zijn juwelen bleef rijden. De Engelsman legde zelfs in het openbaar uit dat het voor hem niet mogelijk was om ze af of uit te doen, waardoor het tijdrovende klusje elk weekend als overbodig werd beschouwd. Dan was er nog het moment van Hamilton die in Qatar de baan overstak na zijn crash in de openingsronde, wat door de FIA als 'voorbeeld voor de jonge coureurs' werd gebruikt en onderzocht werd. Het liep allemaal met een sisser af, maar goede sier maakte de FIA er niet mee.

Wat te denken van de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix in Las Vegas, waar een week later Wolff en Ferrari-teambaas Frederic Vasseur nog een tik op de vingers kregen voor hun taalgebruik tijdens de persconferentie. En dan kreeg Red Bull-rijder Sergio Perez ook nog een waarschuwing voor zijn boordradio's in Abu Dhabi. Dan vergeten we nog de ellenlange onderzoeken naar het overschrijden van de track limits, de vaagheid rondom de pitonderzoeken in Abu Dhabi en de suggestie van Ben Sulayem dat Michael Masi terug naar F1 kan komen. Met een jaar vol onderzoeken en controverse lijkt het logisch dat er gezocht wordt naar de oorzaken. Is de FIA dit jaar heel streng in het handhaven, of spelen er ook eigen belangen?

Duidelijkheid geboden

Er is eigenlijk maar een manier waarop de FIA aan alle geruchten een einde kan maken: open kaart spelen. Op dit moment is er te weinig duidelijk over bijvoorbeeld de Wolff-zaak. Iedereen is benieuwd waar de overkoepelende organisatie de klachten vandaan heeft, wat hun bewijs is en wat hun redenen zijn om het onderzoek in te stellen. Dan maakt het niet uit of de zaak doorgezet wordt of dat ze het laten voor wat het is.

Wat overduidelijk is, is dat het geduld van de teams en het FOM langzamerhand verdwijnt. De Formule 1 is enorm aan het groeien en men voelt er niks voor om door dit soort onderzoeken en controverse in verval te raken. Het roept hier en daar zelfs weer gevoelens op om als F1 uit de FIA te stappen. In de paddock wordt het al wat gefluisterd, maar nooit hardop genoemd. Mocht de FIA komend jaar weer een grote stempel op het seizoen drukken, dan kunnen deze geluiden alleen maar luider worden en zal de roep voor een kleinere rol voor de FIA in F1 alleen maar toenemen.

Als één ding als een paal boven water staat, is dat de FOM en de familie Wolff best teleurgesteld mogen zijn in de manier waarop de zaak deze week in het nieuws kwam. Zij zijn echter absoluut niet de enige die vinden dat de FIA hard moet werken om te verbeteren. Red Bull-teambaas Christian Horner liet namelijk in Abu Dhabi weten: "De FIA kan - net als elke onderneming of elk team - verbeteren. Daar is altijd ruimte voor."