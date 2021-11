Sinds enkele uren na de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië zit de hele Formule 1-wereld in spanning, in afwachting van een mogelijke straf voor Lewis Hamilton én Max Verstappen voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. De achtervleugel van de Mercedes van Hamilton is mogelijk illegaal, terwijl Verstappen zich bij de stewards moet verantwoorden omdat hij in parc fermé uitgerekend aan het nu onderzochte onderdeel van de wagen van zijn titelconcurrent heeft gezeten. Tijd voor een analyse.

Wat is er aan de hand met de achtervleugel van Hamilton?

Begin vrijdagavond (lokale tijd) maakte Jo Bauer, de technisch gedelegeerde van de FIA, bij de stewards melding dat de achtervleugel van Hamilton in zijn ogen niet aan de regels voldeed. In dat bericht schreef Bauer: “Aan de regel voor de minimale afstand is voldaan. Echter, aan de regel voor de maximale afstand van 85 millimeter wanneer DRS actief is, zoals is vastgelegd in TD/011-19, is niet voldaan.”

Het gaat hierbij om de twee vleugelelementen die samen het DRS-concept mogelijk maken. In artikel 3.6.3 van het technisch reglement van de Formule 1 staat dat de afstand tussen deze twee elementen tussen de 10 en 15 millimeter moet zijn op het moment dat DRS niet wordt gebruikt. Als de vleugel is geopend (zoals op onderstaande foto te zien is) - oftewel: als DRS actief is - dan moet de afstand tussen beide elementen tussen de 10 en 85 millimeter zijn. Een gat groter dan 85 millimeter is dus illegaal, aangezien dit een hogere topsnelheid kan opleveren.

Geopende DRS in 2019 Foto door: Giorgio Piola

Hoe wordt DRS gecontroleerd?

Het is vooralsnog onmogelijk voor de FIA om de ruimte tussen de twee DRS-elementen tijdens het rijden te monitoren. Wel wordt na afloop van een sessie in parc fermé gecheckt of het systeem legaal is. In TD/011-19 zou zijn vastgelegd hoe deze controle wordt uitgevoerd, waarbij wordt verwezen naar een speciaal hulpstuk dat de FIA hiervoor tot haar beschikking heeft. Het gaat om een schijfje van 85 millimeter dat op een stok wordt gemonteerd. Vervolgens wordt DRS geactiveerd en wordt het schijfje in het gat tussen de twee vleugelelementen gestopt. Op die manier wordt snel duidelijk of het verschil al dan niet groter is dan 85 millimeter. Aston Martin laat op onderstaande foto’s, afkomstig uit een Youtube-video, zien hoe dit werkt, aangezien het team zelf ook een dergelijke check uitvoert.

DRS-controle 1 / 3 Foto door: Aston Martin DRS-controle 2 / 3 Foto door: Aston Martin DRS-controle 3 / 3 Foto door: Aston Martin

Hoe luidt de uitleg?

Mercedes heeft zich nog niet publiekelijk uitgesproken over wat er aan de hand is met de achtervleugel van Hamilton, maar de zaak lijkt behoorlijk ingewikkeld te zijn. Vrijdagavond om 22.00 uur lokale tijd, nadat ze al een aantal uur om de tafel hadden gezeten, maakten de stewards bekend het onderzoek zaterdagochtend (lokale tijd) voort te zetten, wat erop kan duiden dat de kwestie nogal complex is.

Normaal gesproken leidt een overtreding van het technisch reglement, zoals een te lichte auto of een te groot vleugelelement, automatisch tot diskwalificatie. In Brazilië hebben de stewards de achtervleugel van Hamilton echter in beslag laten nemen en verzegeld, zodat ze het onderdeel zaterdag verder kunnen onderzoeken. Mercedes zou al het hele seizoen gebruik maken van dit type achtervleugel en vooralsnog wijst niets erop dat het team bewust heeft geknoeid met het onderdeel. Een mogelijkheid is dat er gedurende de kwalificatie iets beschadigd is geraakt aan de vleugel, met de grotere DRS-opening tot gevolg.

Wat deed Verstappen verkeerd?

Red Bull had ondertussen haar eigen DRS-zorgen in de kwalificatie op Interlagos. Aan het einde van Q3 zou het systeem op de auto van Verstappen in de run naar bocht 1 niet helemaal zo hebben gefunctioneerd als verwacht. Mogelijk heeft de WK-leider dat zelf ook gemerkt, waarop hij na afloop van de sessie besloot zelf een inspectie te doen in parc fermé.

Terwijl de hele paddock in Sao Paulo in de ban was van een eventuele diskwalificatie voor Hamilton, dook op social media een vanaf de tribune gefilmde video op. Op die beelden is te zien hoe Verstappen eerst zijn eigen achtervleugel controleert. Wellicht bekijkt de Nederlander het gat tussen de twee DRS-elementen, om uit te vinden of er een probleem was, bijvoorbeeld met de flexibiliteit van één of beide onderdelen. Daarna loopt hij naar de Mercedes van Hamilton voor een vergelijkbare check, waarbij hij de auto ook aanraakt.

Deze actie van Verstappen is in strijd met de FIA International Sporting Code: om een poging tot manipulatie te voorkomen is het ten strengste verboden om de wagens in parc fermé aan te raken. In artikel 2.5.1 staat dat alleen de aangewezen officials van de FIA dit mogen doen. “Dingen anders afstellen, repareren of controleren is verboden, tenzij het met toestemming van de officials ter plaatse gebeurt of op grond van het reglement”, klinkt het.

Die laatste punten zijn hier niet aan de orde en dus moet ook Verstappen zich zaterdagochtend (lokale tijd) melden bij de stewards. Het is echter niet ongebruikelijk dat rijders in parc fermé het materiaal van hun concurrenten inspecteren. Sebastian Vettel staat erom bekend, waarvan ook beelden zijn. Bekend is een voorbeeld na de Grand Prix van Rusland in 2018, waarin de toenmalig Ferrari-coureur in parc fermé zijn voet op het linker achterwiel van Hamiltons Mercedes zet om de wagen naar voren te rollen, mogelijk om de banden op blaren te controleren.

Hoewel Verstappen weinig kracht leek te zetten bij het aanraken van Hamiltons achtervleugel - en het dus onwaarschijnlijk is dat hij het probleem bij zijn concurrent heeft veroorzaakt - maakt zijn actie de zaak nog gecompliceerder. De Red Bull-coureur wordt zaterdag om 9.30 uur lokale tijd (13.30 uur Nederlandse tijd) in elk geval bij de stewards verwacht om tekst en uitleg te geven over zijn handeling in parc fermé.

Wat zijn de mogelijke straffen?

Als de stewards streng zijn, is het niet onmogelijk dat beide coureurs uit de kwalificatie-uitslag worden gehaald, wat betekent dat ze de sprintrace achteraan moeten starten. In het geval van Hamilton is dat niet onwaarschijnlijk. Diskwalificatie is immers de automatische straf als blijkt dat de wagen niet conform het technisch reglement is.

De uitkomst van Verstappens zaak is veel lastiger te voorspellen, aangezien het hier afhankelijk is van hoe streng de vier stewards zijn. Op zich was zijn actie vrij onschuldig, maar het feit dat hij uitgerekend het onderdeel van Hamilton heeft aangeraakt dat nu wordt onderzocht, maakt de situatie verre van eenvoudig. Mercedes zou namelijk kunnen stellen dat de aanraking het grotere DRS-gat heeft veroorzaakt, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt.

Eén ding is zeker: we gaan spannende uren tegemoet in Sao Paulo.

