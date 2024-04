Na teleurstellende resultaten in de eerste drie Formule 1-races van het jaar viel Mercedes op Suzuka wederom tegen. George Russell werd zevende, Lewis Hamilton zakte terug naar een negende positie. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf de slechte eerste stint op de harde banden de schuld, toen de Duitse renstal probeerde om de eenstopper te laten werken. Ook het resultaat in de kwalificatie viel tegen, wat volgens de topman niet meehielp. "We finishten [ongeveer] waar we van start gingen. Het was gewoon heel zwaar", vertelde de Oostenrijker in gesprek met Sky Sports. "We hadden een sterke tweede en derde stint en als we niet die slechte eerste stint hadden, hadden we kunnen vechten voor het podium. We waren heel snel in de Esses en dat waren we vorig jaar niet. We waren te lang de banden aan het managen. Als we de pace in de tweede en derde stint konden voortzetten, dan had het er heel anders uit gezien."

Wat zeggen de data?

Het is niet eenvoudig om vast te stellen of Mercedes inderdaad kon meestrijden om het podium. Er waren heel veel verschillende strategieën mogelijk en daardoor is het niet zo dat de rondetijden van de eerste en laatste ronde met elkaar te vergelijken zijn. Er zijn wel verschillende data die indicaties kunnen geven of Mercedes het goed had gedaan of niet.

De eerste indicator is de rondetijd die de Mercedessen in de tweede stint op de harde banden noteerden. Charles Leclerc in de Ferrari en Lando Norris reden ongeveer een even lange stint op die compound. Russell reed gemiddeld een 1.36.4 en Hamilton kwam niet verder dan een 1.36.6. Leclerc kwam tot een gemiddelde van 1.36.1 terwijl Norris in de McLaren 1.36.0 reed. Ja, de Mercedes-mannen kregen vier ronden eerder de band onder de auto, maar zij wisten toen al wel dat ze minder voorzichtig met de banden om mochten gaan. De strategie was toen al ingericht op nog een setje mediums.

De stint op de mediums kan ook vergeleken worden met een andere coureur. In dit geval is alleen Carlos Sainz in de Ferrari vergelijkbaar, al moet gezegd worden dat de Madrileen door zijn team op de hards werd gezet. Russell werd op de medium compound ronde na ronde opgehouden door Oscar Piastri, dus hij was vier tienden per ronde langzamer dan Sainz, maar Hamilton zat slechts een halve tiende van de tijd van Sainz af.

Hamilton was dus niet heel veel langzamer. Het enige wat daar uit te halen valt, is dat als Hamilton zich iets beter had gekwalificeerd en op dezelfde strategie als Sainz had gezeten, dat Hamilton de Ferrari kon bijhouden. De Brit gaf dat na de race toe. "Ik heb geen idee hoe de andere strategie eruit had moeten zien, misschien hadden we op de mediums moeten blijven. Maar ook dan hadden we twee keer de verschrikkelijke hards moeten gebruiken", aldus de Mercedes-coureur.

Invloed temperatuur

De claim dat het podium tot de mogelijkheden behoorde, is dus vrij eenvoudig te weerleggen. De vraag die overblijft, is hoe het komt dat Mercedes in de eerste helft van de race zo tegenviel. Een mogelijke verklaring is de hogere temperatuur op de racedag. De baantemperatuur was op zondag maar liefst veertien graden hoger dan de rest van het weekend. Technisch directeur James Allison vertelde voor het weekend aan dat Mercedes het lastig heeft wanneer de temperatuur stijgt.

Tijdens de tweede helft van de race was het bewolkt in Suzuka en dat zorgde ook voor een daling van de baantemperatuur. Dat leverde direct resultaten op. Het had ook aan de mediums kunnen liggen, dus een direct verband leggen is wat voorbarig. Wel is zeker dat Mercedes nog een lange weg te gaan heeft voordat het weer in de top kan meedoen.