Analyse: Hoe McLaren weer een factor van belang is geworden in F1

Hij was bijna nog blijer dan de polesitter. Lando Norris kwalificeerde zich in Abu Dhabi als vierde voor de slotrace van 2020. Die vierde plek was op zichzelf niet zo bijzonder, maar bij McLaren keek men vooral naar het geringe verschil met pole: 0.251 van een seconde. De mannen in het oranje zagen het als bewijs voor de progressie, en terecht. Hetzelfde geldt voor de derde plek bij de constructeurs, die een dag later werd binnengehaald. McLaren wist de stijgende lijn in 2020 te continueren en met de MCL35M moet dit jaar een nieuwe stap worden gezet.

Maar voordat de toekomstmuziek aan bod komt, eerst een blik op de weg die McLaren heeft afgelegd. Een lange weg als we McLaren CEO Zak Brown mogen geloven, die sinds november 2016 de scepter zwaait. "Toen ik binnenkwam, was het team in bijna ieder opzicht in verval", laat de Amerikaan aan Motorsport.com weten. "Om te beginnen waren we de sponsoring van Vodafone, Johnnie Walker, GSK en ExxonMobil kwijtgeraakt en reden we met een nagenoeg lege auto rond. De resultaten spraken ook voor zich. Zo waren we in 2015 negende geworden in het WK, voorlaatste. Dat kon je op de fabriek ook zien, alle koppies hingen naar beneden." Het was ook het jaar waarin Fernando Alonso de vloer aanveegde met motorleverancier Honda en zijn befaamde woorden 'GP2 engine' uitsprak.

De kunst van het loslaten: Brown doet het beter door minder te doen

Kommer en kwel dus, al wil Brown niet met de beschuldigende vinger wijzen. "Het heeft in mijn optiek niet aan één persoon gelegen, het leiderschap veranderde steeds. Ron Dennis eruit, Martin Whitmarsh erin, Martin eruit, Eric Boullier erin, Jost Capito eruit en ga zo maar door... Er was ook een felle strijd gaande tussen verschillende aandeelhouders, die trouwens goed is gedocumenteerd", wijst hij met een lach op publicaties in de pers. McLaren heeft het moeten bekopen met pijnlijke jaren, al is men niet zo diep gezonken als die andere Britse grootmacht. Waar Williams een puntloos seizoen achter de rug heeft, wist McLaren het tij te keren. Maar daarvoor moeten we Brown niet meteen op het schild heffen als messias. De Amerikaan vond niet direct het ei van Columbus, maar trapte juist in een welbekende valkuil: te veel zelf willen doen en van te veel zaken verstand denken te hebben. Daar komt bij dat veel van de miserie op Honda werd afgeschoven. De Japanners kwamen met een beroerde motor voor de dag, dus ja, wat viel ermee te beginnen? Het was een makkelijk excuus. Toen Honda na 2017 werd ingeruild voor Renault bleken de problemen veel dieper te liggen. Zo scoorde het Frans fabrieksteam met dezelfde krachtbron het dubbele aantal punten van McLaren.

Het was voor Alonso reden om de koningsklasse (tijdelijk) vaarwel te zeggen en voor de McLaren-top om de bezem door het eigen team te halen. Hier komt ook de rol van Brown om ter sprake. Pas toen hij bereid was om dingen uit handen te geven, kwam er licht aan het eind van de tunnel. Het is een uitvoerig proces geweest, al verdienen twee namen speciale aandacht: James Key en Andreas Seidl. Eerstgenoemde heeft als technisch directeur een belangrijke rol gespeeld in het herstructureren van de gedateerde afdelingen. Na het echec van Matt Morris en zijn vertrek als technisch directeur heeft Pat Fry als tussenpaus een eerste stap gezet, Key heeft nadien voor continuïteit gezorgd. Ook de rol van Seidl, die andere aanwinst uit 2019, valt niet te onderschatten. De teambaas had zijn sporen al verdiend bij Porsche, maar blijkt ook in de Formule 1 te leveren. Een goede 'people manager' die in staat is om de gelederen gesloten en gemotiveerd te houden. Geen overbodige luxe na een roerige tijd.

Seidl brengt ons automatisch bij de coureurs. De Duitser is ook belangrijk gebleken voor de komst van Daniel Ricciardo, die graag wilde samenwerken met de man waar hij veel positieve verhalen over had gehoord. De goedlachse coureur uit Perth past precies bij het frisse imago dat McLaren wil uitstralen. Het klinkt onbenullig, maar is het volgens Brown niet. "Ik zie McLaren altijd als Star Wars. Daarbij waren we in de moeilijke jaren afgegleden tot Darth Vader, maar moeten we weer een beetje zoals Luke Skywalker worden. Ik probeer ons team ook steeds de volgende vraag voor te houden: wat willen de mensen nou echt van McLaren? Het veranderen van onze kleurstelling naar het traditionele papaja hoort daarbij, maar er is meer." McLaren moest een fris imago krijgen en daarbij kwam de promotie van Lando Norris als een geschenk uit de hemel. De jonge Brit staat voor bijna alles wat het moderne McLaren graag wil zijn: snel, vrolijk en als het kan benaderbaar voor fans.

Het eerstgenoemde aspect blijft natuurlijk het belangrijkst: snel. Want hoe leuk alle randzaken ook zijn, uiteindelijk valt of staat alles met de prestaties op het asfalt. Die zijn sinds 2017 ook verbeterd: negende, zesde, vierde en afgelopen jaar derde. Maar McLaren wil meer. De stip aan de horizon is voor iedereen in Woking helder: de eerste wereldtitel sinds 2008, men staat al veel te lang droog. "Maar onze stijgende lijn betekent absoluut niet dat we in de komende twee seizoenen tweede en eerste worden", waarschuwt Brown voor te hoge verwachtingen. "We hebben in de voorbije jaren meer goede dagen gekend dan slechte, maar het wordt steeds moeilijker om dat vol te houden. Hoe dichter je bij de top komt, hoe moeilijker het wordt."

Mercedes-motor als boost, structuur voor lange termijn staat

McLaren kan het zich niet permitteren om op de lauweren te rusten, stilstaan is achteruitgaan. Maar stilstaan is precies wat men in het McLaren Technology Centre niet doet. Zo is er dit jaar een nieuwe motor in de auto gelegd, ondanks corona en stabiliteit in de reglementen. De relatie met Mercedes is voor het eerst sinds 2014 in ere hersteld en bijkomend voordeel is dat het Duitse merk over de beste krachtbron van het veld beschikt. Het geeft McLaren hoop en biedt een uitgelezen kans om de stijgende lijn door te trekken. Of zoals Norris het stelt: "Het complete pakket zou iets beter moeten zijn. We krijgen meer vermogen dan voorheen, dat is altijd goed. Natuurlijk zullen er wat aanpassingsproblemen zijn, maar ik denk dat het - alles bij elkaar opgeteld - net iets beter moet zijn dan vorig jaar."

Dit moet reëel gezien weer tot P3 leiden. Een aanval op Mercedes en Red Bull lijkt niet haalbaar, daarvoor is het nog gat te groot. Dat is meer iets voor de lange termijn, waarvoor McLaren overigens ook reden tot optimisme heeft. Dat optimisme schuilt vooral in de nieuwe financiële regelgeving. Het budgetplafond schrijft voor dat teams dit jaar maximaal 145 miljoen dollar mogen uitgeven, motorische kosten en de salarissen van coureurs niet meegeteld. Het is een belangrijke stap in het creëren van een gelijkwaardiger speelveld in F1. "We zijn nu een groot team, puur omdat we tegen het budgetplafond werken en daarmee net zoveel uitgeven als de grote jongens." Het gaat er eigenlijk niet meer om hoeveel je uitgeeft, maar meer hoe je het toegestane bedrag besteedt. De onderliggende structuur moet kloppen en juist daar heeft McLaren in de voorbije jaren hard aan gewerkt. Net op tijd, ziet ook de inmiddels vertrokken Carlos Sainz - die bij Ferrari in exact het tegenovergestelde terechtkomt. "Het team heeft een enorm weg afgelegd sinds mijn eerste test in Abu Dhabi 2018. Het team is nu zo goed als je zou willen en zit in een prima positie voor 2022."

Zijn er dan helemaal geen negatieve punten te benoemen? Jawel, om te beginnen wordt de druk van achteren door het budgetplafond ook groter. "Ik denk dat er zes of zeven teams tegen het nieuwe budgetplafond aan kunnen werken. Er zit behoorlijk wat geld achter AlphaTauri en Lawrence Stroll investeert flink in Aston Martin. Verder zit Alpine op een vergelijkbaar niveau. Je krijgt zes of zeven teams die straks met hetzelfde formaat racket spelen", trekt Brown de vergelijking met tennis. Het heeft voor McLaren overigens wel wat voeten in aarde gehad om dat formaat racket te krijgen. Zo kwamen er in 2020 meerdere berichten naar buiten over financiële problemen. McLaren heeft een lening bij de nationale bank van Bahrein afgesloten, in totaal 1200 mensen ontslagen en stappen ondernomen om het McLaren Technology Centre te verkopen. Vlak voor de seizoensfinale in Abu Dhabi kwam er echter goed nieuws: MSP Sports Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, heeft een aandeel van vijftien procent in McLaren Racing genomen tegen een bedrag van 185 miljoen pond. "Daardoor hebben we de financiële zorgen achter ons kunnen laten. Dat gezegd hebbende, praten we hier wel over slimme investeerders. Wij moeten het geld dus goed spenderen en rendement halen."

Het totaalplaatje maakt dat McLaren met een goed gemoed en vol vertrouwen naar de toekomst kan kijken. Men heeft de weg omhoog gevonden, de beste motor te pakken en voldoende financiën om tegen het nieuwe budgetplafond aan te werken. Een goede structuur en sterk rijdersduo maken het ogenschijnlijk af. Nieuwe glorietijden lijken in de maak, al houdt Brown een ferme slag om de arm. "Als je naar de twee voorgaande perioden van dominantie in F1 kijkt, dan hebben Mercedes en Red Bull allebei aanlooptijd nodig gehad. Ik denk dat wij het momentum te pakken hebben, maar tegelijkertijd hebben we nog een lange weg te gaan." Een weg die moet leiden tot meer podia en in het ultieme scenario tot die felbegeerde wereldtitel. "Mijn eerste droom was om in een McLaren-overall op het podium te staan als F1-coureur. Maar ze maken die overalls niet in mijn maat", toont de Amerikaanse CEO zelfspot. "Het op één na beste is dan om straks in teamkleding op het podium te staan."

