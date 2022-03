Het grootste verschil tussen Max Verstappen en Mercedes in F1-test Bahrein

Toen Max Verstappen halverwege de middagsessie op mediums afgetekend de snelste tijd klokte, grapte een collega in het mediacentrum: That's world title number two confirmed for Verstappen. Oftewel: die tweede wereldtitel is binnen. Het was logischerwijs veel te voorbarig en vooral een opmerking om de lachers mee op de hand te krijgen. Het korte en eerlijke verhaal is dat de rondetijden nog weinig zeggen. Dat werd onder meer duidelijk toen Haas op vrijdag- en zaterdagavond langer door mocht. Toegegeven: de omstandigheden waren toen beter en die Haas kan ook beter zijn dan dat wij denken, maar plausibeler is dat zij voor twee 'glory runs' zijn gegaan en dat andere teams nog veel in de achterzak hebben.

Beide zaken zijn goed te begrijpen. Haas heeft het zwaar te verduren gekregen en heeft geen titelsponsor, dus ach, een keer positief in het nieuws kan geen kwaad. Andere teams willen nog altijd niet het achterste van de tong laten zien. Zo heeft Ferrari zaterdag geen echte kwalificatiesimulatie afgewerkt en zei Verstappen nadat hij uit zijn auto kwam dat de snelste ronde nog niet full beans was. Geen volle bak dus, ook Red Bull heeft letterlijk en figuurlijk nog wel wat in de tank.

Dat gezegd hebbende, geven Red Bull en Ferrari wel een goede indruk. Het laatstgenoemde team laat doorgaans - ook in verband met de Italiaanse pers - al iets meer in de kaarten kijken dan anderen bij een test, maar Ferrari heeft in zes dagen nauwelijks problemen gekend. "Het is altijd lastig om te zeggen wie het snelst is, maar wat mij opvalt en wat natuurlijk mooi is om te zien voor F1, is dat Ferrari constant snel is", gaf Verstappen niet voor niets aan bij de Nederlandse pers.

Het spel met de rijhoogte: Red Bull lijkt goed te zitten

In datzelfde gesprek zei Verstappen nog iets belangrijkers: Red Bull wordt niet meer echt gehinderd door porpoising, oftewel het stuiteren door het grondeffect. Een blik langs de baan in Bahrein leerde mij dat ook al. Waar de Mercedes aan het eind van rechte stukken, vooral op start-finish, nog enorm stuiterde, was het bij passages van de RB18 minder zichtbaar. Bij Mercedes was het gedurende de testdagen overigens in verschillende mates zichtbaar en juist dat leidt tot de kern van het verhaal. Op vrijdagochtend stuiterde George Russell nagenoeg niet in de W13, maar na de lunch was het voor Lewis Hamilton een wereld van verschil. Langs de baan was er ook een groot verschil merkbaar in het bottomen van de auto, bijvoorbeeld bij het pakken van de kerbstones uitkomen bocht 2.

Mercedes leek doelbewust met verschillende rijhoogtes te experimenten en dat is één van de interessantste punten van deze dagen. Het is voor teams die porpoising niet kunnen oplossen zelfs de belangrijkste keuze voor komend weekend. Voor de kwalificatie wil ieder team zo laag mogelijk gaan met de rijhoogte doordat het grondeffect dan optimaal werkt en de man achter het stuur betere rondetijden kan klokken. Parc fermé is dan echter van kracht, waardoor een lage rijhoogte zondag problemen kan geven voor teams met extreme porpoising. "Of je met dat stuiteren van sommige teams een hele race kunt rijden? Als het heel agressief is zoals op de eerste dag hier met bepaalde auto’s, dan denk ik… Nou ja, het kan wel maar dan kom je er niet heel fijn uit", zei Verstappen. Mens en machine krijgen dan bijzonder veel te verduren.

En dus moeten teams die porpoising komende zaterdag nog niet goed voor elkaar hebben voor een compromis kiezen, meer specifiek een compromis tussen een lage rijhoogte voor de kwalificatie en een hogere voor comfort op zondag. Dat laatste gaat ten koste van het downforceniveau en dus van snelheid, maar sommige teams zullen domweg moeten. Dit is overigens ook het belangrijkste voordeel dat Red Bull ten opzichte van Mercedes lijkt te hebben. De mannen van Toto Wolff hebben op veel vlakken verstoppertje gespeeld (hieronder meer), maar porpoising lijkt de mensen in Mercedes-kledij echt kopzorgen te bezorgen. Voor de kwalificatie is dat niet onoverkomelijk, maar ja, de prijzen worden op zondag verdeeld... Dat Mercedes qua porpoising nog zoekende is, blijkt ook uit aanpassingen die op de slotdag aan de vloer zijn gedaan. In het mediacentrum zoemde 's ochtends al rond 'let op Mercedes, want die gaan vanmiddag iets met de vloer doen'. Het geeft aan dat Mercedes eerst alle andere opties wil uitproberen, voordat het verhogen van de rijhoogte en dus het inleveren van rondetijd aan bod komt. Dit is ook precies wat Hamilton bedoelde met unlock potential. Het zit er wel, maar wordt door porpoising nog geblokkeerd.

Pure snelheid is er wel, porpoising belangrijk verschil met Red Bull

Wat betreft die rondetijd, dus de pure snelheid even los van porpoising, moet het wel snor zitten met de W13. Mercedes en Hamilton willen ons op alle mogelijke manieren anders doen geloven, maar dat spel is inmiddels bekend van het merk met de ster. Uit de minisectoren - die op het circuit ter beschikking zijn - viel namelijk wel op te maken dat Mercedes in afzonderlijke gedeelten best goed mee kon. 'Gele blokjes' op de rechte stukken verraadden echter dat daar niet het volle pond is gegeven of in bepaalde gevallen zelfs van het gas is gegaan. Dat maakt de rondetijden per definitie vertekend, al hoeft het beeld dus niet zo beroerd te zijn als je alle puzzelstukjes bij elkaar legt.

Dat laatste is ook de consensus in de paddock en bij andere teams, waar ze natuurlijk niet van gisteren zijn. Zo zei Carlos Sainz met een lach 'dit is typisch Mercedes' en wist Verstappen al te melden hoe het verder gaat als Hamilton volgende week wél op het podium staat. "Als het volgende week wel goed gaat, dan is het: ‘oh nee, maar we hebben het zo goed omgedraaid. Echt niet normaal, ongelooflijk werk. Dank aan alle mensen in de fabriek'." Dat zou in ieder geval zijn zoals het in de voorbije jaren is gegaan. Anno 2022 zijn er wederom aanwijzingen dat Mercedes veel beter is dan dat ze zichzelf voordoen, al kan het benoemde porpoising-compromis wel echt een voordeeltje aan de concurrentie verschaffen. Het maakt het komende weekend nog net iets interessanter dan gedacht, voor zover dat nog mogelijk is... Laat Q3 maar komen!

Video: De testdagen in Barcelona, porpoising en de uitlatingen van Mercedes geanalyseerd