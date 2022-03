Analyse: Logisch dat Verstappen al vroeg nieuwe Red Bull-deal tekent?

Terwijl het vuurwerk ontstoken werd en euforie zich meester maakte van de Red Bull-garage, sprak Max Verstappen: "Laten we dit nog zeker tien tot vijftien jaar samen doen." Het zijn woorden die aangeven hoe goed hij zich voelt bij Red Bull en woorden die bij Helmut Marko een lampje doen branden. De Oostenrijker wil zijn vaandeldrager dolgraag houden en als Verstappen zelf al de voorzet geeft, dan heeft Marko geen tweede kans nodig om die in te koppen. Enkele dagen later zou hij bij Servus TV aangeven 'snel om tafel te willen', al voegt hij toe dat het financiële plafond zo'n beetje in zicht is. Met de huidige deal en de bijna astronomische sponsordeals voor Red Bull Racing zelf blijkt dat laatste mee te vallen, the sky is the limit.

Verstappen voelt zich goed bij Red Bull

Dat Marko meteen spijkers met koppen wil slaan, mag geen wonder heten, maar waarom heeft Verstappen zelf zo vroeg getekend? Het financiële aspect zal ongetwijfeld meespelen - zeker nu de salarissen van coureurs nog niet zijn ingeperkt door het budgetplafond - al houden we ons liever bij het sportieve plaatje. Met een verbintenis tot eind 2023 had hij in theorie nog voldoende tijd om later een knoop door te hakken. Zo viel er best iets voor te zeggen om eerst af te wachten hoe competitief Red Bull onder het nieuwe reglement blijkt en ook hoe Red Bull een volgende omwenteling opvangt, namelijk die op motorisch vlak in 2026. De gesprekken met Porsche zijn in een vergevorderd stadium, al had Verstappen op zich de luxe om alles nog even aan te kijken.

Is het dan logisch om vroeg te tekenen? Het antwoord luidt dat het om meerdere redenen ook niet nadelig is. Dat begint met de contractonderhandelingen zelf. Zo heeft Red Bull Verstappen en zijn management een toekomstplaatje geschetst en is dat plaatje blijkbaar goed genoeg om nu al het vertrouwen te winnen. Niet voor niets heeft manager Raymond Vermeulen aan De Telegraaf laten weten: "De toekomstplannen van Red Bull zien er heel goed uit." Los daarvan zijn F1-contracten en zeker die van Verstappen altijd goed dichtgetimmerd. De vorige verbintenissen kenden meerdere prestatieclausules, waardoor een lange contractduur niet alles zegt. Het zijn allesbehalve wurgcontracten, ook al mocht Red Bull de plank bij één van de bovenstaande factoren misslaan.

Andere F1-teams hebben al eigen kroonprins

Dat gezegd hebbende, spreekt uit deze contractduur wel bijzonder veel vertrouwen. Dat geldt vanuit Red Bull in Verstappen, maar ook andersom. De belangrijkste factor in dat laatste is dat Verstappen zichzelf goed voelt bij Red Bull Racing. De Limburger voelt zich senang in de huidige omgeving en sportief is er evenmin aanleiding om zijn heil elders te zoeken. Dat geldt vooral omdat Verstappen een goede omgeving voor zichzelf heeft gecreëerd binnen het team van Red Bull. Hij is er - ondanks dat Verstappen die woorden zelf liever niet gebruikt - de onbetwiste kopman en heeft een even bekende als vakkundige groep mensen om zich heen verzameld.

Zo'n positie binnen het team opbouwen is cruciaal voor succes op de lange termijn en ook terug te zien in andere succesvolle F1-carrières, bijvoorbeeld die van Michael Schumacher bij Ferrari en Lewis Hamilton bij Mercedes. Verstappen heeft nu een vergelijkbare positie. Bij een ander team moet zoiets weer vanaf nul worden opgebouwd en dat kost tijd.

Daar komt bij dat andere topteams al een eigen kroonprins hebben. George Russell is dat bij Mercedes en bij dat team speelt de intense titelstrijd van 2021 ook een rol. Zo heeft Verstappen aangegeven dat hij Mercedes en Toto Wolff vorig jaar 'op een andere manier' heeft leren kennen en voegde hij toe dat die manier niet positief is. Ferrari heeft met Charles Leclerc en Carlos Sainz ook vaandeldragers voor de komende jaren, terwijl dankzij Lando Norris hetzelfde geldt voor McLaren. Het totaalplaatje maakt dat Verstappen voorlopig op de voor hem beste plek zit en er - los van het resultaat in Bahrein - momenteel geen aanleiding is om buiten de deur te kijken.

Red Bull behoudt de belangrijkste troefkaart

Never change a winning team is het devies en precies dat geldt ook als we het van de andere kant bekijken, vanuit het perspectief van Red Bull dus. Marko heeft aan het begin van de winter laten optekenen dat hij voor stabiliteit wil zorgen door de kopstukken zoveel mogelijk en ook zo lang mogelijk te binden. Het verlengen van de belangrijkste contracten stond met stip bovenaan zijn prioriteitenlijstje en juist dat lijkt aardig gelukt. Zo heeft Christian Horner zijn contract met vijf jaar verlengd, wordt er gesproken met Adrian Newey en heeft Verstappen dus ook een krabbel gezet.

Het is vanuit Red Bull-oogpunt om twee redenen van belang. Ten eerste behoudt het energiedrankenmerk met Verstappen een commercieel uithangbord, hetgeen ook belangrijk is voor de sponsordeals die recent zijn gesloten. Ten tweede helpt deze deal in sportief opzicht. Stabiliteit is altijd goed en zeker als het een visitekaartje kan zijn richting nieuwe partners. Als de Volkswagen Group instapt en Porsche daadwerkelijk met Red Bull in zee gaat, weten de Duitsers dat er met Verstappen een competitieve coureur vastligt die de belangen op het circuit prima kan behartigen. Het maakt zowel de commerciële als ook sportieve positie van Red Bull sterker.

Slotsom is dat Marko zijn troefkaart behoudt en ook de coureur waarvoor hij in 2014 zijn nek heeft uitgestoken. Tijdens de Formule 3-campagne wilden meerdere F1-teams Verstappen inlijven, maar durfde niemand zover te gaan als Marko. Zo is er met Mercedes gesproken, maar was Wolff van mening dat Verstappen een tussenstap moest maken in de GP2. Marko kwam met het Toro Rosso-zitje op de proppen, nam risico en heeft de hele paddock over zich heen gekregen. Hetzelfde is nogmaals gebeurd toen de Oostenrijker Verstappen voor een zekere race in 2016 liet promoveren... Het maakt de verhaallijnen van Verstappen en Red Bull onlosmakelijk met elkaar verbonden. Loyaliteit is in dat opzicht best iets waard en dat wordt nog een stuk makkelijker als het financiële en sportieve plaatje weinig te wensen over laat. Eén en één is soms drie en dat lijkt hier het geval. Gevolg is ook dat Verstappen en Red Bull zich niet meer druk hoeven te maken over contractuele zaken met een nieuw F1-tijdperk voor de deur. Rust in de tent.

Video: De contractverlenging van Max Verstappen besproken in een extra F1-update