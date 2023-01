Analyse: Kan Alpine zich verder omhoog werken in 2023?

Met de A522 was Alpine in 2022 niet elk weekend het snelste team van de middenmoot, maar het kwam wel vaak voor dat ze best of the rest waren. Met name op circuits met hoge snelheden waar efficiëntie belangrijk is en in langzame bochten waren ze sterk. Uiteindelijk bleek het genoeg om de concurrenten te verslaan. Na drie seizoenen op rij met de vijfde plek in het constructeurskampioenschap onder de namen van Renault en Alpine, eindigde het team uit Enstone vorig jaar als vierde, net voor McLaren. Alpine scoorde 173 punten, 18 meer dan in 2021, toen er evenveel races werden gereden. Dit laat zien dat er progressie is, al zeggen die statistieken niet alles. In 2018 eindigde Alpine als vierde bij de teams, en in 2020 verzamelde de renstal meer punten dan in 2022, ondanks dat er vijf races minder waren. Ook waren er nog geen sprintraces.

Voor deelnemers op de rand van de top-zes kan het totaal aantal punten een misleidende statistiek zijn. Een of twee chaotische races kan je zo een waardevol podium bezorgen, of zelfs een overwinning zoals bij Esteban Ocon in de Grand Prix van Hongarije in 2021. Een zo’n race levert meteen een berg punten op. Daarbij moet ook gezegd worden dat de betrouwbaarheidsproblemen bij met name Fernando Alonso het team veel hebben gekost. Aan de andere kant werd het seizoen van McLaren in de weg gezeten door een slecht presterende Daniel Ricciardo, waardoor Lando Norris constant moest scoren. Als je alles meeneemt was 2022 een solide maar onspectaculair seizoen voor Alpine, en een goed beginpunt van waaruit er naar het tweede jaar van de nieuwe reglementen gewerkt kan worden. De bazen van Renault willen niet voor eeuwig blijven vechten om plek vier. Het team moet doorwerken om, zoals vorig jaar als doel werd gesteld, binnen honderd races met de top mee te kunnen doen. “We moeten een stap zetten om de titel te kunnen winnen, wat we wilden doen binnen honderd races”, zegt teambaas Otmar Szafnauer. “Die honderd telde vanaf het begin van 2022, dus we hebben er minder dan tachtig over. We moeten hetzelfde blijven doen, maar ook dichter bij plek drie komen. We moeten dichter bij de derde plaats zitten dan de vijfde. Zelfs als we vierde blijven, moeten we progressie boeken.”

Plan ‘Mountain Climber’

Szafnauer voegde zich elf maanden geleden bij Alpine, nadat hij vertrok bij Aston Martin. Zoals gebruikelijk bij een nieuwe teambaas duurde het even voordat hij alles begreep en overal zicht op had. Szafnauer werkte goed samen met Alpine CEO Laurent Rossi. “Ik kwam binnen en zei dat het me drie tot zes maanden zou kosten om de organisatie, mensen en persoonlijkheden te begrijpen. Ik heb gezien wat er op andere plekken beter en slechter is, wat we moeten vasthouden en waarin we moeten verbeteren. Tegelijkertijd werkten Laurent en de hoge bazen al aan een plan dat ze Mountain Climber [bergbeklimmer] noemen. Het houdt in hoe we vanaf hier binnen honderd races voor de titel vechten, en wat we daarvoor nodig hebben qua middelen en vaardigheden. Het plan werd al in elkaar gezet. Toen ik binnenkwam, heb ik naar het plan gekeken terwijl ik alle karakters leerde kennen. Nu zijn we het plan aan het uitvoeren. Er zijn wat dingen die ik heb toegevoegd, dingen waarvan ik dacht dat we die meer nodig hadden. Er zijn ook zaken waar men al mee bezig was.”

Op het grootste probleem waar Alpine vorig jaar tegenaan liep, de betrouwbaarheid van de motor, had Enstone relatief weinig invloed. Szafnauer stelt dat de problemen grotendeels te danken waren aan het bewust opzoeken van de limieten qua prestaties, om daarna de betrouwbaarheid te verbeteren zoals dat is toegestaan onder de bevroren motorregels. “We hadden wat betrouwbaarheidsproblemen. Ik kijk er naar uit om die te herstellen, omdat dat toegestaan is. Vanuit het perspectief van de motor mag je die wijzigingen doen en krijg je een betrouwbaardere motor, ondanks dat sommige problemen niet echt bij de motor zaten. Het waren ondersteunende onderdelen. We moeten die opnieuw ontwerpen en verbeteren.” De teambaas verwacht dat de updates zich in 2023 uitbetalen. "Als wij het kunnen ondanks de bevroren motorregels, en ik heb al het vertrouwen dat het ons lukt, zullen we meer punten scoren. Fernando zei dat hij zestig punten was verloren. Het is een behoorlijke hoeveelheid, dubbele getallen. We hadden er vijftig tot zeventig meer kunnen hebben. Als wij de problemen herstellen en op hetzelfde prestatieniveau blijven, zullen we verder naar voren staan. We willen echter ook een stap zetten qua prestaties. Dat is moeilijker met een motor die bevroren is. Je moet het voor elkaar krijgen door het chassis te begrijpen en door twee rijders te hebben die continu kunnen scoren."

Focus op prestaties

Als hoofd van het team in Enstone is Szafnauer verantwoordelijk voor het chassis-gedeelte. Toen hij eenmaal zijn weg vond en begreep wat de sterktes en zwaktes van het team weren, begon hij te zoeken naar verbeteringen. “Daar waar ik vandaan kwam, waren er zeker zaken die efficiënter waren of waarbij de focus meer op prestaties lag, en niet op randzaken. Ik denk dat die dingen makkelijk te veranderen zijn, om een mindset te krijgen bij het puur gaat om dingen doen die betere prestaties voor de auto opleveren. Het is makkelijker om die instelling te veranderen, ondanks dat het een groter team is. Daar zijn we nu nog niet, maar bij elke beslissing die we maken moeten prestaties voorop staan. Dat komt ook voor een klein deel vanuit de leiders, wat voor focus men moet hebben, en ook voor een klein deel vanuit de engineers. We hebben 900 mensen. Iedereen moet die focus hebben en het kost tijd om die cultuur te integreren. Het integreren aan de top van het team gaat wat sneller. Als zij zich zo beginnen te gedragen, zal de rest van de organisatie dat ook doen.”

Buiten de cultuur heeft Szafnauer ook een compleet nieuwe ontwikkelingsfilosofie geïntroduceerd, die zich in 2023 verder moet uitbetalen. "Een van de grote dingen die ik als eerste deed, was kijken hoe lang het duurt om een upgrade naar het circuit te brengen. Dat kostte ons veel tijd, meer dan dat ik bij andere teams gewend was. We hebben met een groep gekeken naar hoe we dingen anders konden doen, zoals elementen eerder uit de windtunnel halen, sneller beginnen met het engineer-werk met het risico dat je soms dingen opnieuw moet doen, omdat dingen veranderen. Maar meestal gebeurt dat niet. En het gaat om tijd besparen. Een van de grote veranderingen was om in staat te zijn om vloeren dubbel zo snel te ontwikkelen. De vloer levert waarschijnlijk de grootste bijdrage aan de downforce. Als je de vloeren sneller kan brengen…"

"Ik denk dat we vier verschillende versies hadden, en van alle versies moet je er vijf hebben", vervolgt Szafnauer. "Het is een grote component en er zit veel tijd tussen het onderzoeken in de windtunnel en het onderdeel afleveren op het circuit. Als je die tijd kan inkorten en vier in plaats van drie vloeren kan brengen, of vier in plaats van twee upgrades, ben je beter af. Dat is iets wat we goed gedaan hebben. Ik denk dat de auto hierdoor verbeterd is ten opzichte van waar we begonnen." Szafnauer geeft toe dat het team wat tekort komt als het gaat om de wat meer geavanceerde middelen die de grote spelers wel hebben, bijvoorbeeld op het gebied van simulatoren. "We moeten nog steeds investeren in tools, we zijn er nog niet. Zij hebben grote stappen gezet op simulatietools. Wij moeten dat gat dichten om in staat te zijn om goede beslissingen sneller te nemen door simulatie en het niet op de baan uit te hoeven testen. Zij zijn daar verder in, en wij moeten dat inhalen."

Gasly voldoet aan criteria

In 2022 kreeg Alpine te maken met de contractrel omtrent Oscar Piastri. Toen Alonso onverwacht overstapte naar Aston Martin, kondigde het team uit Enstone aan een deal te hebben met Piastri. Na een hele rel belandde de Australiër echter bij McLaren. Het was een pijnlijke ervaring voor Szafnauer, Rossi en de andere leden van het managementteam. Uiteindelijk werd Pierre Gasly als alternatief aangetrokken. De Fransman komt over van AlphaTauri en wordt teammaat van landgenoot Ocon. “Fernando heeft het goed gedaan in de auto”, zegt Szafnauer. “Mijn criteria voor het zitje waren snelheid, ervaring en een jonge leeftijd. Fernando was snel, had ervaring en reed alsof hij jonger was. Pierre voldoet aan alle criteria. Hij heeft ervaring met meer dan honderd races. Hij is geen rookie en hij is snel. Bovendien is hij nog maar 26, dus hij heeft nog jaren te gaan.”

Szafnauer werkte voor zijn tijd bij Alpine al met Ocon bij Force India, dus hij kent hem al goed. “Hij is zeker volwassener geworden. Hij begrijpt alles beter. Ik denk dat wat me het meeste aanspreekt aan Esteban, is dat hij weinig fouten maakt onder druk. Ik zag het toen hij won tegen [Sebastian] Vettel [in Hongarije]. Wij [toen werkte Szafnauer nog bij Aston Martin] hadden een snellere auto en hij maakte geen fout. Hij plaatste zijn auto goed, keek goed in zijn spiegels, maakte geen enkele fout en pakte de zege. Het was nog indrukwekkender in natte condities. In Suzuka, wat geen makkelijke baan is om op te rijden, zat Lewis [Hamilton] achter hem in een snellere auto, en hij eindigde voor hem. Dat was zo indrukwekkend. Hij is volwassen geworden. En hij is snel. Kan hij dingen verbeteren? Ja, daar werken we op sommige gebieden nog aan.”

Uiteindelijk is Szafnauer volledig gefocust op het verbeteren van het team op alle gebieden terwijl het zich omhoog blijft vechten. “We hebben een plan: we gaan tachtig mensen inhuren, we moeten middelen hebben, we moeten dingen kopen en er moeten gebouwen gebouwd worden. Dit gebeurt allemaal al. Als je eenmaal begint, stop je niet meer. Uiteindelijk wordt het beter en beter. We hebben een doorgaand plan om te verbeteren. We zijn halverwege met waar ik het nu over heb, dat is het grote deel. Daarna blijven we verbeteren.”