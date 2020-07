Analyse: Het tweedaagse Imola-weekend kan blauwdruk voor F1 worden

Imola terug op de kalender. Wie dat pakweg een jaar geleden had gezegd, was meteen voor gek verklaard. Sterker nog: in februari bevestigde circuitdirecteur Uberto Selvatico Estense dat zijn circuit had aangeboden om de plek van China over te nemen, maar sprak hij zelf van een 'mission impossible'. Nog geen half jaar later zijn deze woorden ingehaald door de actualiteit en staat de Grand Prix van Emilia-Romagna doodleuk op de kalender.

Voor wat, hoort wat: het spel om op de F1-kalender te blijven

Naast Imola bezoekt de Formule 1 nog meer circuits die niet op de initiële 2020-planning stonden. Wat te denken van van Mugello, de Nürburgring en het Autódromo Internacional do Algarve. Inderdaad de prachtige baan in Portimao. Allemaal circuits die hun kans schoon zagen tijdens deze coronacrisis en het onder normale omstandigheden onmogelijke (want geld) hebben gepresteerd: een plekje op de F1-kalender veroveren. Het leidt ertoe dat de herziene 2020-kalender er aantrekkelijk uitziet, maar de gevolgen zijn nog verstrekkender dan dat.

Zoals Jan Lammers in mei al aangaf tegenover Motorsport.com zullen de 'nieuwe' circuits straks een slaatje willen slaan uit hun 'hulp' in coronatijd. Dat betekent dat ze eind 2020 aankloppen bij Liberty met de mededeling 'we hebben jullie in crisistijd geholpen, maar daar moet voor de komende jaren eigenlijk wel iets tegenover staan'. Of zoals Lammers het samenvatte: "Zodra die Grands Prix zijn geweest, gaan ze kijken of ze op de kalender kunnen blijven. Onder het mom van 'wij hebben jullie toen geholpen'. Dat proberen ze straks op een commerciële manier uit te onderhandelen." De genoemde races willen dus structureel op de F1-kalender blijven.

Het wensenlijstje van Liberty: minimaal 25 races per jaar

Daar komt bij dat er al getekende contracten liggen met circuits die dit jaar niet op de vernieuwde planning staan. Zandvoort hoort daarbij, maar ook alle GP's op de Amerikaanse continenten. Die zijn volgend jaar 'gewoon' weer aan de beurt, waardoor het met alle 'nieuwkomers' dringen wordt voor de beschikbare plekjes. Desondanks valt het niet uit te sluiten dat enkele van de toegevoegde circuits ook in 2021 van de partij zijn.

Dat past namelijk bij twee doelstellingen van Liberty: allereerst het streven om meer 'historische circuits met karakter' te bezoeken. De COVID-19-situatie is daarvoor dé uitgelezen kans. Een betere mogelijkheid om pakweg de Nürburgring of Imola structureel aan de kalender toe te voegen, gaat er niet komen. Daarnaast heeft Liberty al veel vaker aangegeven graag naar 25 races per jaar te willen. Juist hierdoor is plausibel dat de Amerikaanse F1-eigenaren deze kans aangrijpen om extra banen toe te voegen aan de kalender, mits ze de deals voor beide partijen financieel interessant krijgen.

Pijnpunt is echter dat teams niet staan te springen om een verdere uitbreiding van de kalender. De eerste 'triple header' in 2018 heeft veel kwaad bloed gezet en sindsdien worden plannen om meer races te organiseren met nog meer argwaan begroet dan voorheen. Zo leerde navraag eerder al dat teams collectief tegen 25 races per jaar zijn. Het zou een te grote wissel trekken op alle werknemers. Sommige teams waarschuwden zelfs dat men extra personeel zou moeten aannemen, om met een dubbele bezetting te kunnen werken. Maar door het verlaagde budgetplafond is ook dat verre van wenselijk.

Het interessante experiment in Imola

Dit is precies het moment waarop het experiment van Imola in beeld komt, het tweedaagse raceweekend dus. Liberty ziet dit plan als een goede manier om de F1-weekenden minder ingrijpend te maken en de werklast voor teams binnen de perken te houden. Iets waar Lammers trouwens ook al voor pleitte: "De races moeten minder ingrijpend zijn. Drie dagen met zo veel trainen, dat is best zwaarmoedig." De Nederlander opperde zelfs om doordeweeks te gaan racen - 'net zoals de Champions League' - al lijkt dat nog een brug te ver. Maar kortere weekenden zeker niet. Dit zou voor Chase Carey en de zijnen namelijk het ultieme compromis zijn om meer races te organiseren, zonder alle teams tegen zich in het harnas te jagen. Imola is in dat opzicht een ideale 'testcase'. Als officiële reden wordt de afstand tussen Portimao en Imola (back-to-back) aangedragen, maar het plan lijkt veel meer te zijn dan dat.

Het voornaamste motief voor meer en kortere F1-weekenden is natuurlijk geld. De vrijdag trekt weinig publiek en wordt op TV ook relatief slecht bekeken. Men mist er dus weinig aan, terwijl het toevoegen van extra races meer 'hosting fees' en dus meer geld in het laatje brengt. Maar ook de sportieve bijvangst kan interessant zijn. Minder trainingstijd (want geen vrijdag) betekent minder data en dat zou weer onvoorspelbaardere races kunnen opleveren. Natuurlijk hebben teams nog altijd hun simulatoren om voorbereid te zijn, maar de huidige correlatieproblemen van Red Bull laten goed zien dat er niets boven het echte werk gaat. Minder voorbereiding zou meer entertainment kunnen opleveren en laat dat nou net een ander speerpunt van Liberty zijn... Het weekend in Imola is daardoor veel meer dan enkel de terugkeer van een iconische baan. Het zou een blauwdruk voor de Formule 1 van de toekomst kunnen worden.