Analyse: Dit is de huidige stand van zaken op de F1-rijdersmarkt

Diverse media maakten de afgelopen weken melding van een deal tussen Mercedes en Andrea Kimi Antonelli: de jonge Italiaan zou in 2025 plaatsnemen in de zilverpijl. Foutieve informatie, zoals Motorsport.com onthulde. Wat wel waar is, is dat Mercedes F1-teambaas Toto Wolff heeft besloten dat Antonelli het zitje krijgt als er niets onverwachts gebeurt. Zolang de kans bestaat dat hij Max Verstappen kan verleiden, houdt hij de deur open. En de Nederlander heeft nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijk vertrek bij Christian Horner en Red Bull Racing.

Waar sommige media al nerveus lijken te worden en snel een aankondiging verwachten, is de waarheid dat alle betrokkenen helemaal geen haast hebben. Verstappen heeft zekerheid bij Red Bull mocht hij de overstap naar Mercedes niet wagen. En Wolff heeft Antonelli achter de hand als de regerend wereldkampioen niet komt. Alles hangt af van de beslissing van de Nederlander. Theoretisch gezien kan de keuze zelfs na afloop van het seizoen gemaakt worden. Er is geen tijdsdruk.

Uiteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Jos Verstappen heeft achter de schermen altijd laten doorschemeren dat Mercedes eerst de auto op orde moet hebben voordat er sprake kan zijn van een deal. Het merk met de ster lijkt de laatste races op de goede weg. En daarnaast moet Helmut Marko vertrekken bij Red Bull om de exitclausule in het contract van Verstappen te activeren. Gezien de nauwe band tussen de twee is dat ook niet ondenkbaar.

Koning Carlos

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Totdat Verstappen een beslissing neemt, is Carlos Sainz de koning op de rijdersmarkt. “Carlos is de kurk in de fles”, vatte Kevin Magnussen de situatie samen. “Veel rijders wachten totdat hij zijn move maakt. Vervolgens vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Dat is de waarheid.” De huidig Ferrari-coureur moet kiezen tussen Sauber-Audi en Williams. Het oorspronkelijke plan was om voor de Grand Prix van Spanje een knoop door te hakken, zodat hij bij zijn thuisrace het nieuws de wereld in kon brengen. Dat plan is afgeblazen. Sainz zet zowel Andreas Seidl als James Vowles nog wat langer in de wachtkamer.

Vader Carlos Sr. ziet zoonlief het liefst naar Sauber-Audi verkassen. Bovendien biedt het merk met de vier ringen hem een vorstelijk meerjarig contract aan. En het vooruitzicht van een fabrieksteam. Tegelijkertijd zoekt Audi enkel coureurs die zich voor de langere termijn willen verbinden aan het project. Mocht er eind 2025 iets gebeuren bij Red Bull of Mercedes, dan zit Sainz vast aan zijn Audi-contract. Wat dat betreft, heeft Williams hem een aantrekkelijker aanbod gedaan. Sainz kan het Britse team al na een seizoen verlaten, mocht hij die wens hebben. Vowles werkt ondertussen hard aan het verbeteren van de infrastructuur, het aantrekken van nieuw personeel en heeft de Mercedes power unit voor 2026 al op zak. En momenteel is de Williams veel te zwaar. Mocht dat verholpen zijn, kan de formatie opeens een stuk competitiever zijn.

“Niemand weet welk team sterk zal zijn in 2026. Het is een pure loterij”, erkent Sainz. “Dat maakt 2025 zo belangrijk. Het draait om langetermijnperspectief, het draait om de power unit, om de dynamiek in het team. Al deze factoren spelen een rol in mijn beslissing. Daarom duurt het zo lang.”

Lawson naar Audi?

Foto door: Audi Communications Motorsport

Sauber-Audi had Sainz weken geleden al willen presenteren als de nieuwe teamgenoot van Nico Hülkenberg. De Madrileen blijft de beslissing echter maar uitstellen. Daarom is teambaas Seidl actiever in gesprek gegaan met andere coureurs. Zoals Magnussen zegt: Sainz is de kurk. Zodra de kurk uit de fles is, zal alles heel snel gaan. Het Plan B van Audi bestaat uit vier namen. Valtteri Bottas is de bekende en veilige optie. Esteban Ocon is misschien niet de grootste teamspeler, maar hij is uitermate snel. Pierre Gasly is ook een optie. En uiteraard Liam Lawon, mocht RB besluiten om door te gaan met Daniel Ricciardo.

Red Bull zit in een lastig parket met Lawson. Als ze hem in 2025 geen F1-zitje geven, dan vertrekt het 23-jarige talent. Audi en Red Bull hebben op hoger niveau echter al jarenlang nauwe banden. Het kan niet uitgesloten worden dat Lawson bij Audi geparkeerd wordt, maar nog steeds deel blijft uitmaken van de Red Bull-familie.

De meningen zijn verdeeld over Ocon. Sommigen stellen dat hij zichzelf onmogelijk maakt met acties zoals recent in Monaco en Canada. Williams is er daar een van. Anderen weigeren hem vanwege zijn pure snelheid van de kandidatenlijst te schrappen. Onder hen Sauber en Haas. Ayao Komatsu, teambaas van laatstgenoemde renstal, zegt: “Ik zou niet met hem praten als hij niet bij ons zou passen. Maar hij is niet de enige rijder waarmee ik praat.” Want alles hangt af van Sainz. Als hij uiteindelijk toch besluit om voor Sauber-Audi te gaan, verkast Bottas waarschijnlijk naar Williams en eindigt Ocon vermoedelijk bij Haas. Als Sainz naar Williams gaat, hangt het af van welke rijder Sauber-Audi kiest. Haas kan dan een van de overige rijders aantrekken.

Hopen op een wonder

Sainz is vooral bezig met tijdrekken. Hij wil beide partijen zo lang mogelijk aan het lijntje houden zonder dat er deuren definitief in het slot gegooid worden. Want stiekem hoopt hij op een wonder. Beide teams zijn namelijk - zeker op korte termijn - een forse stap terug ten opzichte van Ferrari. Een wonder hoeft hij bij Mercedes echter niet te verwachten. Maar heel misschien wel bij Red Bull. Je weet immers nooit hoe een koe een haas vangt, zeker niet in de Formule 1.

Tot slot nog even over Alpine. Daar moet ook Mick Schumacher hopen op een wonder. De kans dat de Duitser daar aan boord kruipt zijn nog altijd klein, ondanks de berichten van diverse media. En de komst van Flavio Briatore als executive adviseur van CEO Luca de Meo helpt hem ook niet echt. De flamboyante Italiaan is namelijk de manager van ene Jack Doohan…