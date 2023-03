Analyse: Hoe Aston Martin een stap naar voren heeft kunnen zetten in 2023

Tijdens de testdagen in Bahrein maakte Aston Martin al een bijzonder goede indruk, maar er moest er natuurlijk nog een slag om de arm gehouden worden wat betreft de precieze pikorde. Een week later werd tijdens de seizoensopener echter duidelijk dat Aston Martin daadwerkelijk een flinke stap heeft gezet.

Nadat Fernando Alonso de snelste tijd had gereden op de openingsdag van het Bahreinse Grand Prix-weekend, moest de Spanjaard in de kwalificatie genoegen nemen met P5, doordat Ferrari de snelheid over één ronde nog aardig voor elkaar bleek te hebben. In de race viel Alonso in de eerste ronde terug tot achter de twee Mercedessen, maar wist hij zich in het restant van de race terug naar voren te knokken. Mede door een DNF van Charles Leclerc kwam de tweevoudig wereldkampioen uiteindelijk achter Max Verstappen en Sergio Perez als derde aan de finish. Hoe kan het dat het team dat vorig jaar zevende werd in het kampioenschap dit jaar ineens vooraan meedoet? Motorsport.com benoemt vijf factoren die hier een belangrijke rol in hebben gespeeld.

1. De juiste man achter het stuur

Fernando Alonso mag met zijn 41 jaar dan met afstand de oudste coureur in de Formule 1 zijn - Lewis Hamilton is met 38 jaar de op één na oudste - de man uit Oviedo liet de afgelopen twee seizoenen bij Alpine zien nog steeds met de besten mee te kunnen. Zo vocht hij tijdens de Hongaarse Grand Prix van 2021 als een leeuw om Hamilton zo lang mogelijk achter zich te houden, waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan de verrassende zege van teamgenoot Esteban Ocon. En stond hij later dat jaar zelf op het podium door achter Hamilton en Verstappen derde te worden in de Grand Prix van Qatar.

Vorig jaar kwam aan het begin van de zomerstop zeer verrassend naar buiten dat Alonso Alpine zou verruilen voor Aston Martin, terwijl de Franse formatie met McLaren om de vierde plek in het kampioenschap aan het strijden was en Aston Martin op dat moment slechts negende stond in het klassement. De heersende gedachte was dat deze opmerkelijke move vooral was ingegeven door het riante salaris dat Aston Martin de tweevoudig wereldkampioen bood. Alonso zelf liet echter weten overtuigd te zijn van het project en wees naar de enorme investeringen die waren gedaan in Silverstone en de mensen die het team had aangetrokken.

Na sinds het behalen van zijn twee wereldtitels eigenlijk steeds op het verkeerde paard te hebben gewed, lijkt Alonso voor de verandering nu eens goed te zitten met zijn keuze voor een ander team, al is het natuurlijk afwachten hoe Aston Martin het tijdens het vervolg van het seizoen doet.

2. De juiste auto

Aston Martin is met de AMR23 voor een heel ander concept gegaan, waardoor volgens de van Red Bull overgekomen Dan Fallows 95 procent van de auto is veranderd. En die beslissing lijkt zijn vruchten af te werpen. Onder andere de sidepods zijn stevig onder handen genomen. Het team zet dit jaar vol in op de downwash-filosofie die vorig jaar erg succesvol is gebleken bij de auto van Red Bull, door sidepods te nemen die naar achteren toe sterk aflopen. Maar ook zijn er elementen van Ferrari en Alpine in de AMR23 verwerkt.

Dat Aston Martin de kant van Red Bull is opgegaan, is in Milton Keynes niet onopgemerkt gebleven. “Vandaag hadden we drie Red Bulls op het podium, die laatste alleen met een andere motor!”, grapte Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko direct na de openingsrace. In een exclusief interview met Motorsport.com deelde de Oostenrijker later mee dat deze uitspraak niet als een beschuldiging moet worden opgevat aan het adres van Aston Martin: “Absoluut niet. Het was slechts een grappige opmerking van mijn kant. En als je naar het huidige veld kijkt, dan lijkt de Aston Martin nou eenmaal het meest op de Red Bull.”

Volgens Alonso zit er nog veel meer aan te komen van de AMR23. “Ik denk dat het belangrijk is om op te merken dat het een nieuwe auto is, een nieuw project”, zei hij na de race in Bahrein in de persconferentie. ”Dit is nog niet de definitieve auto. We zijn afgelopen winter van concept veranderd en de auto waarmee we hier reden, is slechts het vertrekpunt. Sommige topteams hebben vastgehouden aan de filosofie die ze vorig jaar hadden. Zo hebben de Red Bull en Ferrari min of meer dezelfde vorm gehouden. Die teams zijn vooral bezig geweest met het finetunen van hun auto. Wij hebben echter nagenoeg de hele wagen veranderd, wat betekent dat we meer over de auto kunnen leren dan zij.”

3. De juiste infrastructuur

Sinds Lawrence Stroll het team heeft overgenomen, wordt er in Silverstone flink geïnvesteerd in de faciliteiten. Zo is men vorig jaar september begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek met een oppervlakte van 37.000 vierkante meter, waarvan een deel dit jaar al in gebruik moet worden genomen. De AMR23 is daarmee de laatste auto die volledig ontworpen en geproduceerd is in de oude fabriek, die dateert uit 1991, toen de stal nog als Jordan aan de Formule 1 meedeed.

De nieuwe fabriek wordt van alle gemakken voorzien, waaronder een nieuwe simulator en windtunnel. Ook gaat er een langgekoesterde wens van het team in vervulling door de volledige organisatie onder één dak te brengen. Momenteel werkt het personeel verspreid over verschillende locaties omdat de huidige fabriek te klein is. Dat iedereen straks op dezelfde plek zit, zal de interne communicatie ten goede komen, zo verwacht men zelf.

De grote voordelen van dit alles komen natuurlijk pas in de komende jaren tot uiting, maar om al eerder vooruitgang te boeken sloot de renstal een deal met motorenpartner Mercedes om gebruik te kunnen maken van diens state-of-the-art windtunnel. Dat Aston Martin het nu beter doet dan Mercedes, is daarmee extra pijnlijk voor de Duitse fabrieksformatie. Hamilton legde na de race in Bahrein, waarin hij Alonso niet achter zich wist te houden, de vinger op de zere plek: “Mijn felicitaties aan Fernando en Aston Martin. Ze hebben geweldig werk verricht. Wij moeten aan de bak, want de helft van hun auto [motor, versnellingsbak en achterwielophanging] komt bij ons vandaan en ze hebben hun aerodynamica in onze windtunnel ontwikkeld. We hebben werk te doen.”

4. De juiste mensen in het team

Behalve dat er in de infrastructuur is geïnvesteerd, is Aston Martin ook op het personele vlak druk in de weer geweest. Medio 2021 kondigde toenmalig teambaas Otmar Szafnauer aan dat het aantal werknemers moest worden uitgebreid van 535 naar 800. Maar er is niet alleen gekeken naar de kwantiteit. Aston Martin heeft bij verschillende teams ervaren krachten weggehaald. Zo is Dan Fallows - we noemden hem eerder al even - bij Red Bull Racing weggekaapt. Fallows was als hoofd aerodynamica een belangrijke luitenant van Red Bull-mastermind Adrian Newey. De Brit trad vorig jaar bij Aston Martin in dienst en heeft daar sinds dit seizoen de rol van technisch directeur.

5. De juiste omstandigheden

Bij de stap die Aston Martin van de middenmoot naar de voorhoede heeft gemaakt, pakte een aantal omstandigheden gunstig voor de Britse renstal uit. Zo hebben de topteams flink moeten snijden in de organisatie om aan het budgetplafond, dat sinds 2021 in de Formule 1 van kracht is, te kunnen voldoen. Aston Martin werkte met een budget dat lager lag dan het plafond en hoefde dus geen bezuinigingen door te voeren. Het team kon de uitgaven zelfs nog iets verder opschroeven, en kon daarbij kijken naar waar dat extra geld tactisch gezien het beste kon worden ingezet.

De aero testing restrictions, die in 2021 in werking zijn getreden, kunnen dit seizoen ook in het voordeel van Aston Martin werken. Hierin is geregeld dat teams die hoger in het kampioenschap eindigen minder tijd kunnen spenderen aan het ontwikkelen van hun aerodynamica dan teams die lager in de WK-stand eindigen. Aston Martin krijgt volgens een glijdende schaal 100 procent aan aero testing-capaciteit, op basis van zijn zevende plek in het eindklassement, terwijl Red Bull als constructeurskampioen op 70 procent is gezet, waar nog eens 10 procent vanaf is gegaan vanwege de straf die het team kreeg voor het overschrijden van het budgetlimiet in 2021.

Dat laatste is gelijk nog een reden waarom de stap van afgelopen winter slechts het begin kan zijn voor Aston Martin. Red Bull-teambaas Christian Horner houdt in elk geval serieus rekening met de stal uit Silverstone. Op de vraag van Motorsport.com of Aston Martin op race pace nu de voornaamste uitdager is van Red Bull, antwoordde de Brit: “Afgaande op wat we in de eerste race gezien hebben, kun je stellen dat ze het op één na sterkste team waren. Dus ja. Ze zagen er competitief en het was goed om Fernando aan de voorkant van het veld te zien; het geeft de veertigers onder ons hoop! Hij heeft zeer goed gereden en Aston Martin lijkt een goede auto te hebben.”

