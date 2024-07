De beslissing om Lando Norris bij de laatste serie pitstops als eerste binnen te halen, bracht McLaren in een lastig parket. De nummer twee uit de WK-stand ging door de undercut voorbij aan leider en teamgenoot Oscar Piastri, die twee ronden later werd binnengeroepen. Ondanks herhaaldelijke oproepen, steeds steviger van aard, gaf Norris de leiding niet uit handen. Voor de fans was het een fascinerend schaakspel tussen coureur en pitmuur. Met nog drie ronden te gaan ging Norris op het rechte stuk eindelijk van zijn gas af. Tot opluchting van velen in de McLaren-pitbox. Maar dat voorkwam niet dat er - ondanks de zinderende dubbelzege - een vervelende nasmaak bleef hangen.

De hoofdrolspeler in kwestie, Lando Norris, gaf na afloop ruiterlijk toe: “Ik heb het gevoel dat we het onszelf in sommige gevallen veel te lastig maken, en ook veel te gevaarlijk. We hadden Oscar gewoon eerst naar binnen moeten halen. Dan was alles een stuk eenvoudiger geweest. Ze gaven mij echter de leiding, en die heb ik teruggegeven.” Piastri voegde toe: “Ik weet zeker dat we dit als team gaan bespreken. De informatie die ik op dat moment had, was dat Lando eerder naar binnen zou komen om Lewis achter zich te houden. Ik zou langer doorrijden om Max te coveren. Ik wist dat Max later zou stoppen. We speelden het gewoon heel erg op safe. Dat gaf Lando natuurlijk de undercut en dat maakte het misschien wat ingewikkelder dan nodig was. Maar ja, dit gaan we nog wel bespreken.”

De gevaren die op de loer lagen

De invloed van de andere auto’s waar Piastri op doelt, werd later uitgelegd door McLaren-teambaas Andrea Stella. Volgens hem was dat de trigger voor een ingewikkeld slot. Het management was volgens hem echter zonder twijfel over de keuze, zolang de 1-2 maar zou worden veiliggesteld.

De situatie ontstond toen Norris in ronde 45 als eerste van de twee McLarens naar binnen werd geroepen. Op dat moment reed hij slechts twee seconden achter Piastri, nadat hij in de tweede stint het gat beetje bij beetje had verkleind. McLaren nam de beslissing op basis van de pitstop van Lewis Hamilton in ronde 40, die met verse banden snel onderweg was. De zevenvoudig wereldkampioen kwam met een achterstand van 29,36 seconden op Norris de baan weer op. In de daaropvolgende ronden verkleinde hij het gaf flink: van 27,9 naar 26,8. Norris stopte toen het gat 25,5 seconden bedroeg.

1-2 veiligstellen

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Een pitstop op de Hungaroring kost ongeveer 21 seconden. Er was dus niet heel veel foutmarge meer voor Norris om er zeker van te zijn dat hij voor Hamilton de baan op zou komen. Aangezien inhalen eerder op de middag al lastig gebleken was, was track position cruciaal. McLaren maakte zich ook enige zorgen over de bandendegradatie, dus het team wilde de rijders niet te vroeg naar binnen halen. Dat speelde met name bij Piastri een rol, aangezien Verstappen met een andere strategie reed en op dat moment slechts negen seconden achterstand had. Als de Nederlander laat naar binnen zou komen voor vers rubber en Piastri op oude, versleten banden onderweg zou zijn, zou de zege nog wel eens in gevaar kunnen komen. Stella legt uit: “We wilden niet te vroeg naar binnen komen. De banden degradeerden flink en we wilden niet zonder banden komen te zitten voor het geval dat Verstappen aan het einde van de race een probleem zou worden. Daarom wilden we de stop zo lang mogelijk uitstellen. En het tweede element is dat er een probleem kan zijn tijdens de pitstops. Je moet dus voor veilig gaan. Wil je een stop maken als je maar drie seconden hebt? Dan staat de pitcrew vol onder druk. Ik wil in een race zoals deze niet dat alle druk op de pitcrew ligt. Ik neem liever zelf de verantwoordelijkheid op de pitmuur om een 1-2 veilig te stellen. En we hebben de situatie tussen de rijders en de pitmuur gemanaged. Want we praten over deze situatie, en we weten wat we moeten doen.”

De beslissing van McLaren welke auto als eerste naar binnen gehaald zou worden, werd dus bepaald door Verstappen en Hamilton. Piastri eerst van vers rubber voorzien, had problemen kunnen opleveren. In dat geval had Red Bull het initiatief in handen gekregen, plus was het risico groter dat Norris in de problemen zou komen in zijn strijd met Hamilton. De data spreekt voor zich. Het is een situatie waarin McLaren de hele commotie rondom teamorders had kunnen voorkomen, maar daarmee ook een 1-2 had kunnen weggooien.

Lering trekken uit deze race

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Stella hecht geen waarde aan hoe de buitenwacht tegen de beslissingen aankijkt. Het enige dat voor hem telde, was het veiligstellen van de dubbelzege. En dat was een stuk gemakkelijker als de coureurs zouden samenwerken. Hij erkent echter wel dat er lessen getrokken kunnen worden uit deze race: “Het zou arrogant zijn als we enkel naar het zeer positieve eindresultaat kijken, en we niet de mogelijkheden bestuderen om het beter te doen. Ik ben echter wat voorzichtig met dingen als ‘Oh, we hadden in een andere volgorde moeten stoppen’, of eerder. Er lagen potentiële risico’s op de loer die we wilden uitsluiten. En we mochten in geen geval, bijvoorbeeld door een probleem tijdens de pitstop, in verkeer achter Hamilton en Ferrari terechtkomen.”

Hoe ongemakkelijk de situatie in de slotfase van de race ook was, met de vele berichten via de boordradio aan het adres van Norris om ervoor te zorgen dat hij plaats zou maken: het was in alle gevallen een minder groot drama dan wanneer de coureurs in omgekeerde volgorde naar binnen waren geroepen en daardoor de zege uit de vingers was geglipt.