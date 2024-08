Analyse: Geen enkele F1-coureur start dit jaar zo slecht als Norris

Het eindresultaat mocht er zijn: zijn tweede overwinning in F1, een extra punt voor de snelste ronde en een ontluisterend groot gat van bijna 23 seconden naar Max Verstappen op P2. Toch had Lando Norris na afloop van de Dutch Grand Prix zondag er een beetje de pé in. Want opnieuw kon de McLaren-coureur niet profiteren van zijn pole-position en ging hij pas als tweede achter Verstappen de eerste bocht in.

Norris kon zijn matige start goedmaken door in de achttiende ronde met zijn oppermachtige MCL38 eenvoudig Verstappen aan de kant te zetten, maar die aanvankelijke misstap bij het doven van het licht zal nog wel even door het hoofd van de coureur uit Bristol blijven spoken.

Het is namelijk niet voor het eerst dat Norris een start vanaf pole verprutst. In totaal mocht hij tot nu toe zes keer een F1-race vanaf de beste startplek vertrekken – vier Grands Prix en twee sprintraces – maar geen enkele keer wist hij die positie in de eerste ronde te behouden. Als we alleen naar het seizoen 2024 kijken, wordt duidelijk hoe slecht die starts – niet alleen van pole – eigenlijk zijn. Norris verloor in alle vijftien GP's en drie sprintrace in totaal 27 plaatsen in de eerste ronde. Zelfs als je de sprintrace in Miami buiten beschouwing laat, waar Norris ongelukkig door Lance Stroll achterstevoren werd getikt, verloor hij nog steeds op eigen kracht zestien plekken. Nog alarmerender is het feit dat Norris dit seizoen in geen enkele GP of sprintrace ook maar één plekje vanaf de start wist te winnen: Of hij kon zijn startpositie behouden of hij ging maar één kant op: achteruit. De statistieken hieronder zijn veelzeggend.

Uiteraard moet bij deze cijfers aangetekend worden dat hoe verder je naar achteren start, hoe meer plaatsen je goed kan maken. Vandaar ook dat een coureur als Kevin Magnussen zo hoog scoort.

Terugkomend op Norris: Ligt die matige start echt aan hem of misschien aan de McLaren MCL38? Een vergelijking met teamgenoot Oscar Piastri kan een antwoord geven. De Australiër heeft dit seizoen vijf posities gewonnen bij de start. Norris start echter meestal verder naar voren, waardoor er sowieso niet veel te winnen valt voor de Brit. De gemiddelde startpositie van de Zandvoortse winnaar in 2024 is 3,46, terwijl Piastri een gemiddelde plek op de grid van 5,13 heeft.

Dat het beter kan, bewijst Verstappen. De Red Bull-coureur heeft in de eerste ronde van de races zeven posities gewonnen, ondanks het feit dat hij van de vijftien normale F1-races negen keer pole pakte en ook in twee van de drie sprintraces vooraan mocht vertrekken (in al die gevallen kon hij dus geen 'winst' boeken).

Mindere reactietijd?

Een nadere blik op de McLaren-starts laat zien dat de reactietijd van de coureurs waarschijnlijk niet het probleem is, maar dat het meer ligt aan de wielspin van de MCL38. Het duurt gewoon een fractie van een seconde langer om de banden van de McLaren-auto in het asfalt te laten 'bijten' en zo optimale grip te krijgen.

Hoe we dat weten? We hebben daarvoor gekeken naar de slijtage van de banden gedurende de race. Vergeleken met Red Bull is het opvallend dat McLaren tijdens de race zorgvuldiger met de banden om lijkt te gaan en minder last heeft van slijtage, zoals te zien in deze grafiek.

Het bewijs daarvoor zagen we in de laatste ronde van de race toen Norris op een set banden van 44 ronden oud, de snelste rondetijd noteerde. Dat een band minder hard slijt dan bij de concurrentie kan meerdere oorzaken hebben, maar één verklaring is dat de band in de formatieronde niet snel genoeg op temperatuur komt. Piastri heeft meestal ook een hogere bandenslijtage dan Norris, wat ook de discrepantie binnen het team zou verklaren. Teambaas Andrea Stella heeft al aangegeven overal rekening mee te houden en te zullen bekijken of het aan de coureur of aan de auto ligt.