Analyse: Geen vrees voor Ferrari-dominantie in top F1

Al vanaf het moment dat hij begin 2017 werd aangekondigd als nieuwe sterke man van de Formule 1 was duidelijk dat de besnorde Amerikaan niet voor de rest van zijn werkende leven de sport zou aanvoeren. Onder andere de namen van Christian Horner en Toto Wolff werden genoemd als zijn opvolger, mannen met veel status, ervaring en contacten in de Formule 1.

Uiteindelijk is het Stefano Domenicali geworden. Gezien zijn lange verleden in de Formule 1 bij Ferrari, zijn kennis van de zakenwereld als CEO van Lamborghini en zijn rol binnen de single seater commissie van de FIA, is de 55-jarige Italiaan één van de best gekwalificeerde personen om het roer over te nemen en verder te bouwen op de funderingen die Carey heeft gelegd.

Aan de andere kant is er natuurlijk dat verleden bij Ferrari. Critici zullen niet staan te juichen dat er na Jean Todt (president van de FIA) en Ross Brawn (sportief directeur van FOM) opnieuw een kopstuk van het grote Ferrari van rond de milenniumwisseling een topfunctie in de sport krijgt. Het versterkt het beeld dat de Formule 1 en FIA een pro-Ferrari beleid voeren en dat laat ook de andere teams niet onberoerd.

Formeel moet de aanstelling van Domenicali door de F1-teams nog geaccordeerd worden en de kritische team zouden dat alleen willen doen als zij de zekerheid hebben dat Todt besluit om na 2021 – als zijn derde termijn afloopt – niet door zal gaan als president van de FIA. De Fransman heeft tot dusverre echter niet aangegeven dat van plan te zijn. Sterker nog, in een interview met Motorsport.com eerder dit jaar liet hij weten dat hij “veel verzoeken kreeg” om vanwege de coronacrisis langer door te gaan.

Vertrek uit eigener beweging

Toch is het niet eerlijk om Domenicali al bij voorbaat af te schrijven als Ferrari-getrouwe. De in Imola geboren Italiaan wordt alom geroemd als een intelligente en kalme persoonlijkheid en is een man van principes. Illustratief is de manier waarop hij de Scuderia verliet. Ferrari had in 2014 – met Kimi Raikkonen en Fernando Alonso als coureurs – de plank volledig misgeslagen, maar Domenicali weigerde om in Maranello mensen te ontslaan en besloot zelf op te stappen.

Sindsdien is Domenicali actief geweest bij Audi en als CEO van Lamborghini. Niet echt de man die na zeven jaar terugkomt om alleen maar zijn oude team te bevoordelen. Ook daarom is de keuze voor Domenicali en bijvoorbeeld niet voor Horner of Wolff een goede: die laatste twee staan nog te dicht bij hun huidige teams (Red Bull en Mercedes) en dus werd in een eerder stadium al besloten dat een nieuwe CEO voor de Formule 1 in ieder geval de laatste twee jaar niet bij een team actief moet zijn geweest, de zogeheten Toto Wolff-clausule.

Domenicali wacht desondanks wel een flinke uitdaging: hoewel er een nieuw Concorde Agreement ligt, moet de Italiaan de sport vanaf 2021 uit het diepe coronadal trekken en klaarmaken voor de nieuwe generatie reglementen van 2022.

Met medewerking van Jonathan Noble