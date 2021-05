Analyse: Winnaars en verliezers F1 Grand Prix van Portugal

Winnaars:

De volledige eerst startrij, twee coureurs op het podium en aan het eind van de rit een riante voorsprong. Het raceweekend in de Algarve valt met recht hét weekend van Mercedes te noemen. Waar Toto Wolff zijn formatie doorlopend als underdog wil positioneren, was dat in Portimao totaal ongeloofwaardig. Mercedes ging net als vorig jaar bijzonder goed in verraderlijke omstandigheden en condities met erg weinig grip. Met name de lange runs waren indrukwekkend. Er is veel gesproken over rake en de instabiele auto van Mercedes, maar in het prachtige Portugese landschap viel daar weinig tot niets van te merken. Het was vintage Lewis Hamilton en bovenal vintage Mercedes. Valtteri Bottas was de enige dissonant, maar daarover later meer. De hamvraag luidt nu: kwam Mercedes juist door de omstandigheden zo goed uit de verf of heeft het merk met de ster structureel de beste auto? Het Circuit de Barcelona-Catalunya, een buitengewoon goede graadmeter, gaat ons meer duidelijkheid verschaffen.

Het Mercedes-klantenteam McLaren heeft eveneens een prima indruk achtergelaten in de achtbaan van de Algarve. Sterker nog: Lando Norris staat na drie wedstrijden nog steeds derde in het WK. Dat heeft iets met de DNF van Bottas in Imola te maken, maar ook zeker met de ijzersterke optredens van Norris zelf. De jonge Brit was van meet af aan snel - al in de Formule 2 - maar was in laatstgenoemde klasse nog wat druistig. Inmiddels heeft hij een goede mix van snelheid en F1-ervaring te pakken. Norris haalt steevast het maximale uit de MCL35M, al gold dat op zondag ook voor Daniel Ricciardo. De Australiër kende een beroerde kwalificatie en liet bij de schrijvende pers weten enigszins van slag te zijn. Maar op zondag was de lach terug. Ricciardo rechtte de rug, waarvoor hulde. Ook de McLaren-tactici verdienen lof. Geen gekke fratsen door snel naar een setje softs te grijpen - hetgeen na een sof vaak gebeurt om in de eerste stint wat te forceren - maar gewoon vasthouden aan plan A en vertrouwen op de race pace. Die snelheid was dik in orde, met een dubbele puntenfinish voor McLaren tot gevolg.

Zo'n dubbele puntenfinish was er ook voor Alpine, zelfs voor het tweede raceweekend op rij. Waar de Franse equipe er in Imola nog een tijdstraf van Kimi Raikkonen voor nodig had, ging het in Portugal op eigen kracht. Esteban Ocon maakte op zaterdag veel indruk en reed een dag later keurig de punten naar huis. Fernando Alonso revancheerde zich die dag juist voor een povere kwalificatie. De dubbele puntenfinish is op zichzelf een hele prestatie voor Alpine. Vrijdag verkondigde Marcin Budkowski namelijk nog dat het Renault-merk afgelopen winter windtunnelproblemen heeft gekend en daardoor achter de feiten aanhobbelt in de eerste raceweekenden. Tien WK-punten meenemen uit Portugal is dan gewoon goed.

Verliezers:

Gewoon goed was het weekend van Valtteri Bottas niet. Althans: de vrijdag en zaterdag liepen gesmeerd, maar de Fin liet het afweten toen het er echt om draaide. Beide zaken passen bij een algemeen patroon. Allereerst de goede start van het weekend: Bottas komt eigenlijk altijd bovendrijven in de omstandigheden die we in Portugal hebben gezien. Weinig grip maar wel gewoon weer voor slicks, het zijn condities waarin Bottas floreert - kijk ook naar zijn snelheid in Sochi. Wat er op zondag gebeurde, past echter ook naadloos bij een patroon: Bottas liet zich wederom de kaas van het brood eten toen het er echt op aankwam, bepaald niet voor het eerst. De negenvoudig GP-winnaar (op zichzelf al een bijzondere statistiek, want verdraaid weinig voor een Mercedes-coureur) is geen 'killer' zoals Hamilton en Verstappen. Dat de snelheid in essentie wel goed was, viel aan zijn achtervolging op Max Verstappen te zien. Een sensorprobleem nekte hem toen, maar eigenlijk was het kalf al lang en breed verdronken. Ook de Portugese GP van 2021 kan aan zijn lijstje van 'net niet' worden toegevoegd...

Voor Aston Martin kunnen we 'net niet' prima veranderen in 'helemaal niet'. Het team van Lawrence Stroll vocht vorig jaar nog voor P3 bij de constructeurs met een Mercedes-kopie, maar dit jaar is dat bij lange na niet haalbaar. Teambaas Otmar Szafnauer gooide het op de aangepaste vloer en sprak van 'doelbewust afremmen' door de FIA en F1. Hij heeft inmiddels uitleg gekregen van beide partijen en de zaak laten rusten. Wat blijft, zijn de problemen. Zo bleef de groene brigade in Portugal voor het eerst dit jaar puntloos. En dat terwijl Sebastian Vettel op zaterdag juist een teken van leven toonde. De Duitser haalde Q3 weer eens, maar de race pace liet te wensen over. Net zoals dat bij teammaat Lance Stroll het geval was. Het is - hoe pijnlijk ook - de realiteit van dit moment. Vettel ging naar Aston Martin om te oogsten met een Mercedes-kopie, maar het instapmoment lijkt met de kennis van nu niet ideaal.

Het laatste stekje bij de verliezers is voor de man die vorig jaar nog excelleerde in Portugal: Kimi Raikkonen. The Iceman schoot vorig jaar van P16 naar de zesde plek in een spekgladde openingsronde, eigenlijk als een volleerd rallyrijder. Op donderdag kwam het nog eventjes aan bod in de persconferentie. Kimi vertelde met zijn onderkoelde humor hoe zoonlief de onboard-beelden vaak heeft bekeken, maar dat hijzelf niet wilde kijken 'omdat ik er bij was en wel weet wat er is gebeurd'. Hoe anders was de situatie afgelopen zondag. Raikkonen startte weer op softs om toe te slaan, maar ging nogal knullig de mist in. Hij raakte zijn eigen teamgenoot op het rechte stuk en stak de hand nadien in eigen boezem. Resultaat is wel dat Alfa Romeo na drie races nog altijd puntloos is. Dat komt ook doordat de FIA gisteren het verzoek van Alfa heeft afgewezen en de straf uit Imola blijft staan. Niet de beste zondag voor Kimi dus...