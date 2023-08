Dit zeggen F1-data en long runs over Max Verstappen en Norris in Zandvoort

De kwalificatie op Circuit Zandvoort werd er voor alle aanwezigen eentje om de vingers bij af te likken. Wisselende weersomstandigheden, verrassende namen die vroegtijdig sneuvelden en fraaie onboardbeelden van coureurs die met de auto (en met de baancondities) moesten knokken. In de slotfase kwam het allemaal op een shoot-out van vier minuten aan na een crash van Charles Leclerc. Max Verstappen sloeg daarin soeverein toe door met ruim een halve seconde voorsprong naar pole te rijden. Het lijkt op overmacht te duiden, al kwam de regerend wereldkampioen zelf met een iets ander verhaal tijdens de persconferentie.

Norris tot Scheivlak nog sneller, Verstappen wint zes tienden in halve ronde

Verstappen deed uit de doeken dat hij achter het stuur hele andere gedachten had. Hij dacht dat de potentiële poleronde na de Tarzanbocht juist om zeep was. "Ik remde veel te laat voor de eerste bocht en dacht 'nou, dat was het dan...'. Gelukkig bleek de rest van de ronde best oké." De woorden van Verstappen zijn perfect terug te zien in de data en de telemetrie na afloop. Zo is bij een vergelijking van de snelste Verstappen- en Norris-ronde zichtbaar dat de remzone voor de Tarzanbocht en het eerste gedeelte van die bocht volledig blauw kleurt. Het is door het (te) late remmen natuurlijk logisch. Het tweede deel en het uitkomen van de bocht kleuren echter oranje en ook dat is logisch doordat het late remmen tijd kost bij de exit. Norris kan bij het uitkomen van de Tarzanbocht rekenen op een voorsprong van 0.185 seconde, bijna twee tienden aan marge dus.

De voorsprong blijft nagenoeg gelijk door de Gerlachbocht en de Hugenholtzbocht, de lastigste bocht van het circuit waarover meer in dit artikel te vinden is. Vanaf de kombocht is het voor F1-coureurs vol gas tot aan het Scheivlak. Niet geheel verrassend wint Red Bull in dit gedeelte iets, al is het verschil klein. Zo kan Norris in de befaamde en snelle rechterknik nog altijd op een voorsprong rekenen. In het Scheivlak blijkt de ronde van Norris nog 0.069 seconden sneller dan wat Verstappen tot dan toe had genoteerd. Het onderstreept de woorden van Verstappen uit de persconferentie, maar geeft ook aan dat hij zes tienden (!) heeft gewonnen in slechts een halve ronde vanaf bocht 7.

Ook dit past weer naadloos bij uitlatingen uit de persconferentie, aangezien Norris zelfkritisch als altijd sprak over "the worst lap ever". Dat laatste is natuurlijk niet het geval, al heeft hij naar eigen zeggen wel op enkele punten iets laten liggen. In de data is te zien dat het verschil vooral oploopt vanaf het rechte stuk richting de Hans Ernst Bocht. Dat Red Bull op het rechte stuk sneller is, mag geen verrassing heten, maar Verstappen wint vooral veel bij het uitkomen van de Hans Ernst Bocht. De bochtencombinatie zelf kleurt nog grotendeels oranje, hetgeen impliceert dat Norris ditmaal later - misschien wel iets te laat - remde. Exact het tegenovergestelde van wat er in bocht 1 gebeurde dus. Het leidde ertoe dat Verstappen eerder op het gas kon en onderaan de streep winst boekte. Tel daar de laatste twee bochten bij op en het verschil blijkt op de meet 0.537 seconde.

Verstappen snelste in long runs op vrijdag, Norris derde achter Hamilton

Bij een vooruitblik op de race valt of staat vervolgens veel met het weer. Dat zal de doorslaggevende factor zijn in iedere voorspelling van het verloop van de Dutch Grand Prix. Bij een regenrace kunnen de long runs van vrijdag immers voor het grootste gedeelte de prullenbak in, al lijkt de weersvoorspelling momenteel iets anders. Afgaande op de buienradar op het moment van schrijven trekken er voor de gridprocedure nog buien over Zandvoort, maar zou het vanaf 13.45 uur aardig droog moeten blijven. In Nederland moet er logischerwijs altijd een slag om de arm worden gehouden, aangezien niets zo veranderlijk is als het weer. Mochten de voorspellingen echter wél kloppen, dan betekent het dat de baan weer grotendeels 'groen' zal zijn na de Formule 2-race en dat de gripniveaus anders zijn, al zou de race dan wel droog kunnen verlopen.

In dat geval is het waardevol om een blik te werpen op de long runs van vrijdag, die hieronder ook te vinden zijn in het overzicht. Ondanks dat Verstappen vrijdag nog niet helemaal tevreden was over de balans in de RB19 en nadien ook nog wat finetuning aan de afstelling heeft gedaan, was hij vrijdag al wel de snelste man in langere runs. Verstappen reed met name op de zachtste band in VT2 en bleek daarop de rapste over meerdere opeenvolgende ronden.

Lewis Hamilton kwam nog het dichtst in de buurt met 0.275 seconde per ronde aan achterstand, al is hij door de uitschakeling in Q2 niet meteen een factor van belang. Norris bezette de derde stek in de long runs met ongeveer drie tienden per ronde aan tijdverlies, voor Sergio Perez - die vandaag andermaal voor een inhaalrace staat als hij het podium wil halen. Wat betreft winst zijn de concurrenten van Verstappen echter glashelder: ze hebben regen, chaos of technisch malheur bij Red Bull nodig om Verstappen van een negende opeenvolgende zege af te houden. "Anders kan ik hem maar twee rondjes bijhouden. Ik ga het natuurlijk wel proberen bij de start, maar normaal is Max met de race pace gekoppeld aan bandenslijtage een klasse apart", concludeerde Norris.

Coureur Delta Verstappen 0 Hamilton 0.275125 Norris 0.2945 Perez 0.378 Ocon 0.418 Russell 0.4346 Sargeant 0.438666667 Alonso 0.4961 Stroll 0.532416667 Sainz 0.583 Gasly 0.599 Leclerc 0.609 Albon 0.739 Tsunoda 1.05 Bottas 1.435 Zhou 1.599 Magnussen 1.775 Hülkenberg 2.151