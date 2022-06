Analyse: De verschillen tussen Red Bull en Ferrari voor de race in Baku

De patronen uit de voorbije weken zijn tamelijk helder: Ferrari heeft de overhand over één ronde, Red Bull wist meer dan eens op zondag toe te slaan. En het tweede patroon luidt: de Ferrari is sneller in de bochtige secties, rechte stukken zijn Red Bull-land. Het zijn twee verschillen die de Grand Prix van Azerbeidzjan interessant maken, waarbij vandaag overigens moet blijken of het eerste patroon nog steeds intact is, maar daarover later meer.

Als we in Baku eerst het andere aspect onder de loep nemen, blijkt dat Red Bull ook hier terrein wint op de rechte stukken. Vanaf bocht 16 tot start-finish is het volgas en dat deel kleurt op de onderstaande kaart dan logischerwijs blauw. In die kaart zijn overigens de snelste Q3-ronden van Charles Leclerc (rood), Sergio Perez (wit) en Max Verstappen (blauw) over elkaar heen gelegd. Dat het rechte stuk blauw kleurt en niet wit hoeft niet zozeer met uiteenlopende afstellingen te maken te hebben bij Red Bull, als wel met track position aan het eind van Q3. Verstappen reed immers een snellere out-lap dan dat hij eigenlijk zou willen om de slipstream van George Russell te kunnen vangen, Perez moest het door zijn uitgestelde run helemaal alleen doen.

Een groot voordeel is die tow volgens Verstappen trouwens niet geweest over de hele ronde. "Ik moest mijn out-lap sneller doen en denk dat ik uiteindelijk iets te dicht op die Mercedes zat", zei Verstappen zaterdag bij de Nederlandse pers, om daar meteen aan toe te voegen: "Het is misschien niet optimaal geweest, maar uiteindelijk maakte het niet zoveel uit. Ik had gewoon niet de balans in de auto die ik wilde hebben, het hele weekend al niet en in de kwalificatie nog steeds niet." Die laatste woorden vatten de zaterdag van Verstappen samen en duidden ook het contrast met Perez.

Voor beide auto's geldt dat ze het in langzame bochten afleggen ten opzichte van Leclerc. In Miami was dat beeld even anders, maar in de regel presteert de F1-75 beter in langzame bochten dan de RB18. Gekoppeld aan een goede tractie maakt het Ferrari ijzersterk in de tweede sector. Uit de snelste sectortijden van de FIA blijkt het verschil daar het grootst. In sector 1 is het verschil met 36.615 voor Leclerc en 36.642 voor Perez marginaal, maar in het tweede deel is de kloof drie tienden (!) in het voordeel van de Monegask. Wie vervolgens een blik werpt op de laatste sector ziet dat Leclerc daarin niet veel toegeeft, hetgeen twee redenen heeft. Ten eerste is hij het snelst in bocht 16 (zoals het kaartje laat zien) en ten tweede speelt de low-drag achtervleugel van Ferrari een rol. Het Italiaanse team levert daardoor minder in, al staan de Red Bulls nog altijd hoger in de speed traps.

Die laatste constatering zou Perez en Verstappen een wapen moeten geven, al is laatstgenoemde daar niet meteen op gerust: "Ik hoop natuurlijk dat onze topsnelheid helpt, maar zij zijn juist heel sterk in die tweede sector. Als je daar een gat kunt trekken, dan maakt de topsnelheid natuurlijk niet zoveel meer uit." Het zal het spel worden: Ferrari moet in de technische tweede sector een gat trekken, voor Red Bull is het zaak om bij te blijven als ze het voordeel vanaf bocht 16 willen benutten.

Tweede factor - en eigenlijk nog belangrijker - is de race pace. Het is tot dusver een troefkaart van Red Bull gebleken en ook in Baku laat Christian Horner weten dat zijn team zich vooral op de race heeft gericht: "Ferrari heeft ook hier de overhand over één ronde, maar wij staan er goed bij en dat op een circuit waarop je wel kunt inhalen. Dat zou het een interessante race moeten maken." Interessant is het ook doordat Verstappen op vrijdagmiddag - normaal hét moment daarvoor - nagenoeg geen lange run heeft kunnen doen. "Nou ja, drie hele ronden op softs, dat is toch best lang", grapte Verstappen zelf. Perez deed op mediums wel een iets langere run en die zag er afgaande op de data iets beter uit dan wat Carlos Sainz op dezelfde band liet zien.

Van de eerste twee mannen uit de WK-stand is er minder data, al zijn de uitlatingen van Verstappen en Leclerc wel aardig met elkaar in overeenstemming: ja, Red Bull zou in de race iets beter moeten zijn dan in de kwalificatie, maar het verschil ten opzichte van Ferrari is geen abc'tje. "Onze race pace ziet er wel goed uit, maar ik denk dat Ferrari ook gewoon hard gaat. Misschien dat zij iets beter kunnen pieken in de kwalificatie, maar zij zullen zondag ook heel sterk zijn", aldus Verstappen.

Leclerc verwacht eveneens dat Ferrari goed voor de dag kan komen en dat hangt vooral samen met het upgradepakket dat in Barcelona is geïntroduceerd. "Onze race pace is een stap beter geworden nadat we met die upgrades zijn gekomen. De bandenslijtage zal hier ook een groot thema worden. In Barcelona en Monaco konden we die goed managen, al is het natuurlijk erg lastig om iets te concluderen op basis van Monaco." Voor Barcelona gold tot op zekere hoogte hetzelfde, aangezien Verstappen al in bocht 4 van de baan was geschoten voordat de eerste stint echt op z'n einde zou lopen. Het maakt Baku een interessante graadmeter qua race pace, al moet daar meteen bij gezegd dat ook dit circuit weer een vreemde eend in de bijt is qua lay-out.

Dat laatste is ook meteen de belangrijkste disclaimer bij het hele verhaal: chaos is in Baku nooit ver weg, waardoor uit de mêlee blijven het derde aspect en met afstand het belangrijkste is. Mocht de race in Azerbeidzjan wederom uitdraaien op een krankzinnige middag, dan kan vrouwe Fortuna immers nog meer invloed hebben dan alle bovenstaande factoren bij elkaar. Maar goed: als dat niet het geval is, zijn dit in ieder geval aspecten om zeer naar uit te kijken.

