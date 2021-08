Aston Martin en Sebastian Vettel behoorden tot de smaakmakers van de Grand Prix van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen jaagde ronde na ronde op raceleider Esteban Ocon maar kon geen gaatje vinden. De Fransman won zijn eerste Formule 1-race, Vettel moest genoegen nemen met de tweede plaats. Desondanks een uitstekend resultaat voor het Britse team.

Enkele uren na de race kwam er echter een teleurstellend bericht: de stewards waren niet in staat geweest om voldoende brandstof uit de tank van Vettel te halen. Het resultaat: een diskwalificatie. Aston Martin bracht de FIA op de hoogte van ‘de intentie om in beroep te gaan’. Hiermee wint het team wat tijd en kan het een manier verzinnen om te bewijzen dat de AMR21 toch over voldoende brandstof beschikte.

De regels rondom brandstofmonsters

De regels schrijven al decennialang voor dat er na een sessie een liter brandstof in de tank moet zitten. Zo kan de FIA controleren of de brandstof voldoet aan de reglementen. Op elk moment in het raceweekend kan de tankinhoud gecontroleerd worden, maar doorgaans gebeurt dat vooral op de belangrijkste momenten: na de kwalificatie en na de race. Een liter is een behoorlijke hoeveelheid. Dit is nodig omdat er meerdere monsters nodig zijn: eentje voor de FIA-brandstofexpert op het circuit, eentje gaat naar een onafhankelijk laboratorium en eentje wordt door het team gehouden.

Na een incident met - daar is hij weer - Sebastian Vettel in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi 2012 zijn de regels herschreven. Om te voorkomen dat rijders in hun in-lap van de kwalificatie hun auto stilzetten om brandstof te sparen, heeft men een oplossing bedacht. De regel stelt nu: “Als een auto na een trainingssessie niet op eigen kracht naar de pits teruggebracht is, is het vereist dat bovengenoemd monster (een liter) plus de hoeveelheid brandstof die nodig was geweest om terug te keren naar de pits, afgenomen kan worden. De extra hoeveelheid brandstof wordt bepaald door de FIA.” Kortom: als je halverwege je in-lap stilvalt, berekent de FIA hoeveel brandstof je daarmee bespaard hebt. Die extra hoeveelheid moet dus ook in de tank aanwezig zijn. Als het resultaat minder is, heb je een probleem.

Het staat niet met die bewoordingen in de regels maar elke auto die in de uitloopronde stilvalt wordt door de FIA gecontroleerd. En dat is precies wat er bij Vettel gebeurde.

Brandstof sparen op de Hungaroring

De Hungaroring staat erom bekend veel brandstof te vergen. Winnaar Esteban Ocon moest tijdens de race al brandstof sparen, Carlos Sainz klaagde via de boordradio dat hij niets kon uitrichten omdat hij zijn verbruik moest managen. Vettel had weinig tijd om het rustig aan te doen, aangezien hij jaagde op Ocon en in de slotfase moest oppassen voor de aanstormende Lewis Hamilton. In de laatste ronde kreeg hij te horen: “Sebastian, we will have some fuel save”. Met andere woorden: het team wist dat het marginaal zou worden.

Buiten het feit dat er een liter brandstof aangeleverd moet worden, komt ook de gewichtslimiet in zicht wanneer de brandstof op raakt. Daarom rijden de coureurs vaak over de viezigheid en marbles langs de ideale lijn om extra gewicht op te pikken. Dat kreeg ook Vettel te horen: “Lots of pick-up on the way in, lots of pick-up. Super slow on the way in. Save fuel, save fuel”. Kort voor het einde van de ronde kreeg de Duitser de instructie zijn wagen stil te zetten. Op een drafje rende hij richting het podium.

Wanneer de FIA een monster wil nemen, vindt deze procedure plaats in de FIA-pitbox. Met behulp van het team wordt de liter brandstof uit de wagen getankt. In het geval van Vettel kwam men niet verder dan drie deciliter, ondanks verwoede pogingen van de Aston Martin-monteurs. De procedure schrijft voor dat de motor niet gestart wordt en dat er geen bodywork wordt verwijderd.

Teambaas Aston Martin komt in lastige situatie

De situatie werd voor Aston Martin bemoeilijkt doordat een groot deel van het vaste team kort na de race richting vliegveld moest vertrekken om de vlucht naar Engeland te halen. De rode vlag en het bijbehorende oponthoud maakten de situatie er niet gemakkelijker op. De engineers moesten kort na het vallen van de vlag al op pad, evenals sportief directeur Andy Stevenson. Hij handelt normaliter dergelijke zaken af met de FIA.

Naast de monteurs en het personeel uit het motorhome was enkel teambaas Otmar Szafnauer nog aanwezig. Zijn vlucht zou pas op maandag vertrekken. Zo stond de teambaas opeens in de FIA-pitbox bij de afname van het brandstofmonster. Voordat zijn collega’s de lucht in gingen was er nog contact om de situatie door te spreken en de regels uit te pluizen. Een team kan nauwkeurig berekenen hoeveel brandstof er nog in de wagen zou moeten zitten. Dit doen ze op basis van het startgewicht en de gegevens van de FIA fuel flow-meter. Volgens Szafnauer zou er nog 1,74 liter in de auto moeten zitten, wat inhoudt dat er 1,44 liter ‘verdwenen’ is. Volgens de teambaas werkte de pomp om de brandstof uit de wagen te pompen niet goed, waardoor niet alles uit de tank gehaald kon worden. Daar draaide de discussie met de FIA om: mag een team een nieuwe pomp monteren om op zoek te gaan naar de laatste druppels?

Voor de FIA was de maat op een gegeven moment vol. Het team had volgens de stewards voldoende tijd gehad om de brandstof boven water te halen maar was daarin niet geslaagd. Kort na 22.00 uur ging de mededeling rond dat Vettel was gediskwalificeerd. Niet geheel verrassend hadden Szafnauer en zijn collega’s al besloten om protest aan te tekenen, of zoals de regels voorschrijven: de intentie om in beroep te gaan. Hierdoor heeft het team 96 uur de tijd om de opties te bestuderen en om te bepalen of er een formeel protest wordt aangetekend.

Opmerkelijk besluit van Szafnauer

Om het protest tot een succes te maken, zal het team in bijzijn van de FIA moeten aantonen dat er nog voldoende brandstof in de wagen zit. Szafnauer ging daarom over op een drastisch besluit: de volledige Aston Martin werd overgedragen aan de FIA. Er werd in alle haast een transport geregeld van Boedapest naar de technische faciliteit van de FIA in Frankrijk. Normaliter voeren de teams na een race urenlang diverse routinechecks en handelingen uit om de wagens te prepareren voor de terugreis. In dit geval werd de auto gewoonweg volledig achtergelaten.

De timing hielp daarbij wel mee. De FIA heeft tijd nodig om een beroepszaak op te tuigen en te beoordelen. Hadden we in een back-to-back reeks gezeten, dan had Aston Martin een volledig nieuwe auto inclusief motor en versnellingsbak moeten opbouwen. Dat is in principe geen probleem, maar dat had wel geleid tot een gridstraf vanwege een versnellingsbakwissel. Ook moest een nieuwe motor worden ingezet. Zelfs bij een tweewekelijks programma was het nog krap geworden of de auto tijdig weer in het bezit van de renstal was gekomen. Aangezien Hongarije de zomerstop inluidt, heeft het team meer tijd, wat de beslissing een stuk gemakkelijker maakte.

De crux van de zaak zit hem vooral in de vraag of men in het bijzijn van de FIA nogmaals een poging mag ondernemen om de brandstof uit de auto te halen, zoals gezegd met die nieuwe pomp. In de regels staat vermeld dat beschadigde onderdelen voor een vergelijkbaar element vervangen mogen worden voor de scrutineering. Daar zal de discussie om draaien. Mocht het team een protest kansrijk achten, zal in de komende dagen een formeel protest aangetekend moeten worden.

De grootste verliezer is Vettel, die na een sensationeel optreden en buiten een fout van zichzelf, een mooi resultaat in rook kan zien opgaan. De FIA is echter onverbiddelijk.

Video: Ernest Knoors over de diskwalificatie van Vettel, de strijd tussen Verstappen en Hamilton en meer